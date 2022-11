Stagiunea de marți seara. Ultimele două programe ale lunii noiembrie

Mai întâi, o survolare a 12 ani (ceva mai mult de o treime din anii de viață!) de evoluție în stilului mozartian, de la Cvartetul cu flaut KV285, datat în ziua de Crăciun a anului 1777 (21 de ani), trecând prin Cvartetul cu oboi KV370, compus în 1781-1782 și încheind seara cu Cvintetul cu clarinet KV581 a cărui primă audiție a avut loc în decembrie 1789, cu o lună înainte de împlinirea vârstei de 33 de ani.

Cele trei lucrări reprezintă o incursiune în ”laboratorul” cameral în care Mozart experimentează magistral și fermecător îmbinarea timbrală dintre instrumentele de suflat și cele cu coarde.

Cei șapte tineri, aflați în etape diferite ale parcursului lor profesional, vă invită să le fiți alături la o seară aflată sub semnul frumuseții nepământești a muzicii lui Mozart.

În ultimul concert din această lună, în 29 noiembrie, la ora 19.30, tot în Sala mică a Ateneului Român, Stagiunea de marți seara propune o întâlnire cu pianistul MARIO-VICTOR LUCACI - Laureat al Concursului „Piano Star” 2022 – cu un program ambițios, ce alătură lucrări semnate Bach, Beethoven și Liszt. La cei 16 ani ai săi, tânărul pianist se poate lăuda cu câteva premii internaționale importante, dintre care amintim, în anul 2022, Concorso Musicale Internazionale Mediterraneo 2022 - Premiul I Absolut și Elite Musicians Competition -Trofeul Categoriei la Royal Academy of Music London; în anul 2021, Concours International de Musique ”Rencontre a Versailles” (Premiul I), Great Masters International Piano Competition ”Vladimir Horowitz”- online (Premiul I) și International Online Competition ”Sergei Rachmaninoff”.

Mario Victor Lucaci a susținut recitaluri importante; amintim doar pe cele ale acestui an 2022 de la Sam Houston University, de la Conservatorul din Perugia Italia , cel din seria ”Virtuosi of Houston”, Houston, Texas și cel din cadrul Festivalului Anual de Pian de la ”Royal Conservatoire of Scotland”.

Recitalul la care vă invităm a fost inclus în premiul pe care pianistul l-a obținut la concursul Cursurile de Perfecționare Artistica și Profesionala ”Piano Star”. Proiectul aduce în colaborare, pentru prima dată, mai multe instituții culturale pentru organizarea unei platforme de manifestare pentru aspirațiile tinerilor pianiști deja ajunși la un nivel de mare performanță. Cei mai apreciați pianiști din program au fost invitați ca artiști în acțiuni culturale ulterioare ale instituțiilor partenere: Radio România Muzical (difuzare și înregistrare în studio), Filarmonica Brașov (recital în stagiune), The Purcell School din Londra (Festival itinerant în Londra, Glasgow și Sacile/Italia), ARCUB și Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar București.