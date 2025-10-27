Tenorul ŞTEFAN von KORCH cântă în America Centrală în concertele „Los Tres Tenores”, în noiembrie

Tenorul Ştefan von Korch spune: „A fi parte din asemenea spectacole de tradiţie – cum sunt cele de 3 Tenori şi de a onora prin actul artistic moştenirea numelor colosale ale genului, este o împlinire şi responsabilitate, în sensul bun al cuvântului, mai ales că mă regăsesc, iată în astfel de formule atât dincolo de granițe, cât şi în ţară. Sunt recunoscător pentru pentru posibilitatea de a colabora cu artiştii din Honduras şi cu ceilalţi invitaţi şi pentru şansa de a explora un nou continent. Muzica va fi, ca de fiecare data, liantul şi limbajul nostru universal.”

Concertele sunt programate astfel:

9 noiembrie – Tegucigalpa

11 noiembrie – San Pedro Sula

Tenorul Ştefan von Korch va prezenta publicului arii de referinţă, reprezentative pentru vocalitatea sa, ca „La Donna e mobile” şi „Una furtiva lagrima,” dar şi canzonete precum „O Sole Mio” sau „Amapola”, iar la revenirea în ţară, solistul va aduce bucuria aceluiaşi repertoriu sclipitor în concertele locale cu tipar similar, intitulate „DUELUL TENORILOR” şi programate, în premieră, pe 17 noiembrie la Sibiu şi 21 noiembrie la Craiova.

Tradiţionala formulă de trio în care Ştefan von Korch va concerta în Honduras va fi întregită de tenorii Eduardo Sandoval (Spania) şi Carlos Aguirre (Honduras) şi Orchestra Filarmonicii din San Pedro Sula, sub conducerea artistică a maestrului Oscar Barahona.

https://fb.watch/CVTQhf9vO5/

Despre ** Ştefan von Korch – Tenor **

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională, Ştefan von Korch a început anul 2025 pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania, în Carmina Burana, lucrarea sa „semnătură,” în care a deschis şi stagiunea Filarmonicii Arad în luna octombrie, a trecut pe la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0” în regia lui Andrei Şerban şi derulează seria de concerte Musical Extravaganza, pentru care este solist-gazdă şi coordonator artistic, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova.

Este vocea inconfundabilă pentru linia de tenor din Carmina Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o usurinţă debordantă. Graţie manierei de interpretare acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariţie aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

În luna octombrie va debuta pe prestigioasa scenă a Ateneului Român, în „Concert la Curtea Imperială” alături de Filarmonica George Enescu, în noiembrie este invitat în America Centrală în turneul „Los Tres Tenores” programat în cele mai importante oraşe din Honduras.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla”, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff”, dar şi de premiera naţională a operei „I Puritani” de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculine.

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian, la Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara, iar în anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: „I Puritani” şi „La Sonnambula”, ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică „Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană „Traiano in Dacia”.

În decursul vremii a interpretat rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: „Rigoletto”, „Bărbierul din Sevilla”, „Elixirul Dragostei”, „Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, în „Stabat Mater” de Rosinni, „Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Lobesang” de Mendelssohn printre altele.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo Japonia, Zhuhai Opera House China, Auditoriumul din Zaragoza Spania, Steri Concert Hall Italia, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre – China, Opera Kaiserslautern Germania, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava.