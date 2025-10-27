Trupa byron a primit discul de platină pentru albumul „nouă”

Albumul „nouă”, lansat în 2019, este o poveste despre România, fără filtre și fără decor, atât despre cei rămași acasă cât și despre cei plecați departe, un carusel al mersului zilnic pe sârmă.

Spectacolul „Minunata lume nouă”, este modul trupei de a duce acest album mai departe și de a-l reimagina în lumina anilor care s-au scurs între timp. Aranjamentele muzicale pentru orchestră au fost scrise de Dan Byron, iar concertul promite o experiență captivantă și intimă.

În ediția specială #byroniiascultă de la Bazar de Muzică membrii trupei au împărtășit fanilor prezenți albumele care le-au marcat parcursul muzical, dar și piesele preferate de pe „nouă”.

‚Nouă a fost un moment important pentru cariera noastră, cel în care chiar am început să simțim că ceea ce facem contează. A fost și primul moment când am început să vedem din ce în ce mai mulți tineri la concertele noastre, identificându-se cu mesajele din versuri. Le mulțumim tuturor celor care ne ascultă muzica, cumpără bilete la concertele noastre și ne sunt alături la fiecare pas’ , declară membrii trupei.

În cadrul evenimentului, Universal Music România a acordat trupei discul de platină pentru două dintre albumele emblematice ale formației: „nouă” și „Eternal Return”.

Despre „Minunata lume nouă”

„Minunata lume nouă” este cea mai amplă producție byron de până acum. O orchestră de 54 de instrumentiști, condusă de Simona Strungaru, va reinterpreta piesele de pe „nouă”, iar proiecțiile video dedicate și invitații speciali vor întregi spectacolul.

Biletele pentru eveniment sunt disponibile în rețeaua iabilet.

Despre byron

byron, înființată în 2006, cântă rock cu influențe diverse și a lansat de-a lungul anilor 8 albume de studio, 3 concerte filmate și 4 viniluri. Membrii trupei sunt obișnuiți să cânte atât electric, pe scene mari de festival în fața a mii de spectatori, cât și acustic sau alături de cvartet de coarde ori orchestre simfonice.

Au filmat un concert în Salina Turda (la 100 de metri adâncime) difuzat pe HBO România, iar apoi au compus coloana sonoră pentru un serial original HBO. În 2014 au filmat la Teatrul Național din Cluj concertul „Electric Marching Band” cu o fanfară militară și un cor de elevi, urmat de albumul „Eternal Return”, înregistrat în High Resolution la Dublin în celebrele studiouri Windmill Lane și masterizat la Londra la Abbey Road Studios.

În 2019 byron au lansat albumul „nouă” compus în totalitate în limba română, un album despre noi, despre România, dedicat nouă. Un album despre inconștientul colectiv, despre tăceri și mersul nostru zilnic pe ață.

În 2024 au aniversat 18 ani de carieră prin turneul național „Sindromul impostorului în 4 acte” care a cuprins concerte sold out la Sala Radio din București, Casa de Cultură a Studenților din Iași, Filarmonica din Brașov, Casa Tineretului din Timișoara sau Filarmonica Oltenia.