Turneu extraordinar al Corului Madrigal în Spania, la invitația Institutului Cultural Român

Turneul este organizat de Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și Ministerul Culturii, cu sprijinul Institutului Cultural Român, prin Institutul Cultural Român de la Madrid, al Ambasadei României în Regatul Spaniei, al Consulatului General al României la Madrid și al Consulatului General al României la Sevilla.

Totodată, în cadrul turneului, Institutul Cultural Român de la Madrid va vernisa expoziția omagială „Marin Constantin 100”, deschisă la sediul său în perioada 27 noiembrie – 15 ianuarie 2026, reunind picturi, sculpturi, dar și costume de scenă și elemente din istoria vizuală a Corului, ca moștenire lăsată de maestrul al cărui nume îl poartă. De asemenea, Corul Madrigal va filma un nou videoclip, la Teatrul Roman din Mérida, amfiteatru antic cu o istorie de peste două milenii, parte a patrimoniului UNESCO.

Evenimentele marchează Ziua Națională a României și inaugurează seria manifestărilor culturale care vor marca, în anul 2026, 145 de ani de relații diplomatice între România și Spania și 20 de ani de activitate a ICR Madrid.

„Oriunde s-ar afla, Corul Madrigal este întâmpinat cu entuziasm și pasiune. Alături de Institutul Cultural Român, a răsunat în Croația, la Zagreb, în Statele Unite ale Americii, la Washington, New York, Chicago și Seattle, în Peru, la Lima și Cusco, dar și la Machu Picchu, în Belgia și Luxemburg, în Republica Moldova, la Chișinău, în Kazahstan, la Astana și Otrar, precum și în Japonia, la Osaka și Yokohama. Cu un palmares de peste 4000 de concerte, Madrigalul este un ambasador al umanității creatoare și solidare“, a declarat Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român.

MADRIGAL ÎN SPANIA – PROGRAM

Citește pe Antena3.ro Preoții din Constanța au pus mână de la mână și au cumpărat pentru IPS Teodosie mașină de aproape 150.000 de euro

25 noiembrie 2025 – Mérida

Filmarea noului videoclip Madrigal, în premieră absolută, la Teatrul Roman din Mérida, un amfiteatru antic cu o istorie de peste două milenii, parte a patrimoniului UNESCO. Proiectul continuă seria multimedia a Corului Madrigal, „Muzică contemporană românească în spații antice universale”, care valorifică prin muzică spații istorice cu încărcătură simbolică, punând în dialog creația românească contemporană și patrimoniul mondial.

26 noiembrie 2025 – Córdoba

Concert extraordinar la Moscheea-Catedrală Mezquita, una dintre cele mai importante construcții sacre ale lumii. Evenimentul marchează 1.700 de ani de la Conciliul de la Niceea (325 d.Hr.), când a fost adoptat Crezul, text fundamental al creștinismului. Concertul, susținut în două părți, reunește creații sacre românești și internaționale.

27 noiembrie 2025 – Madrid

Vernisajul expoziției „Marin Constantin 100” dedicată Centenarului Marin Constantin, la sediul Institutului Cultural Român de la Madrid. Expoziția reunește picturi, sculpturi și costume de scenă din colecția Madrigal și rămâne deschisă până la 15 ianuarie 2026, fiind inclusă și în programul Zilei Culturii Naționale. O parte dintre exponate vor fi prezentate în cadrul recepției oficiale de 1 Decembrie, organizate de Ambasada României la Madrid. Artiștii care semnează lucrările expoziției sunt: Corina Perianu, Marinella Dumitrescu, Laurențiu Midvichi, Luminița Perșa, Ana Maria Panaitescu, Virgiliu Parghel, Emanuel Chiriac, Florin Hutium, Lucia Juncu, Adrian Socaciu, Ammar Alnahhas.

28 noiembrie 2025 – Madrid

Concert de colinde și muzică sacră la Catedrala Almudena, sediul Arhidiecezei din Madrid. Desfășurat în cadrul Anului Jubiliar 2025, sărbătoare de importanță majoră a Bisericii Catolice, concertul reunește opusuri românești și internaționale dedicate Crăciunului, într-unul dintre cele mai importante spații spirituale ale Spaniei.

29 noiembrie 2025 – Madrid

„Madrigal for Babies”, la Círculo de Bellas Artes, un eveniment dedicat copiilor de orice vârstă și părinților, parte a programului de educație timpurie al Corului Madrigal. Repertoriul este conceput pentru a valorifica efectul terapeutic al muzicii asupra dezvoltării emoționale și cognitive timpurii.

Accesul la concerte este liber, cu înscriere prealabilă.

Turneul Madrigal în Spania se înscrie în programul aniversar „Marin Constantin 100”, prin care Corul Madrigal sărbătorește 100 de ani de la nașterea fondatorului său, dirijorul și compozitorul Marin Constantin, printr-o serie amplă de proiecte și evenimente culturale care se desfășoară pe tot parcursul anului 2025.