Șoc în industria muzicii! O cântăreață creată de inteligența artificială bate artiști reali și câștigă milioane! A intrat în topurile Billboard

Inteligența artificială a pătruns oficial în lumea muzicii. Xania Monet, o artistă generată de AI, a devenit prima interpretă digitală care intră în topurile Billboard și semnează un contract de milioane de dolari. În timp ce fanii o adoră, industria muzicală e în fierbere.

Xania Monet, prima cântăreață AI care urcă în topurile Billboard

Potrivit revistei Billboard, Xania Monet este „primul artist AI cunoscut care a obținut suficientă difuzare radio pentru a debuta într-un clasament Billboard”. Lansată în vara anului 2025, artista virtuală a intrat deja în mai multe topuri importante, precum Hot Gospel Songs cu piesa „Let Go, Let God” și Hot R&B Songs cu „How Was I Supposed to Know”.

Succesul neașteptat al lui Monet a declanșat o adevărată luptă între casele de discuri, iar în cele din urmă, AI-ul a semnat un contract de mai multe milioane de dolari cu Hallwood Media, după ceea ce Billboard a numit „un război al licitațiilor”.

Industria de la Hollywood privește cu îngrijorare ascensiunea interpreților creați prin inteligență artificială, temându-se că aceștia ar putea înlocui artiștii umani — o dezbatere reaprinsă recent de cazul actriței virtuale Tilly Norwood.

Cum a fost creată „artista” care dă lecții oamenilor

Xania Monet nu este o ființă reală. A fost creată de poeta Telisha Nikki Jones din Mississippi, care scrie versurile interpretate de Monet cu ajutorul programului Suno – o platformă de generare muzicală bazată pe inteligență artificială.

Profilul ei de pe Apple Music o descrie ca „o voce de R&B contemporană, cu influențe gospel și soul, asemănătoare cu Keyshia Cole, K. Michelle și Muni Long.”

În august 2025, Monet a lansat primul ei album, Unfolded, cu 24 de piese, urmat rapid de un EP de 7 melodii, Pieces Left Behind.

AI-ul cucerește muzica, dar provoacă panică în rândul artiștilor reali

Deși reprezentanții artistei virtuale susțin că nu vor să înlocuiască oamenii, mulți muzicieni sunt alarmați. Managerul lui Monet, Romel Murphy, a declarat pentru CNN:

„Inteligența artificială nu înlocuiește artistul. Nu acesta este scopul nostru. Este doar o nouă frontieră. Unii o acceptă, alții o resping.”

Billboard confirmă că Xania Monet nu este un caz izolat: „În ultimele luni, cel puțin șase artiști AI sau asistați de AI au debutat în topurile Billboard. Numărul real ar putea fi chiar mai mare.”

Cu peste 146.000 de urmăritori pe Instagram, Monet demonstrează că publicul este din ce în ce mai deschis ideii de artiști virtuali, chiar dacă industria e împărțită între fascinație și teamă.

Reacția artiștilor: „Este sfârșitul autenticii creativități”

Cântăreața Kehlani și-a exprimat frustrarea într-un clip TikTok (șters ulterior):

„Există o artistă R&B creată de AI care tocmai a semnat un contract de milioane… fără să facă nimic. Este complet scăpat de sub control.”

Ea a adăugat:

„Nimic și nimeni nu va putea justifica vreodată AI-ul pentru mine.”

Muzica viitorului sau amenințarea artei autentice?

Romel Murphy, managerul artistei AI, susține că tehnologia nu trebuie privită ca o amenințare, ci ca o evoluție inevitabilă: