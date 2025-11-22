Zdob și Zdub aniversează 30 de ani de muzică printr-un concert special la Arenele Romane

Biletele sunt disponibile în rețeaua iabilet.ro.

Zdob și Zdub au fost alături de public pentru trei decenii de muzică, emoție și energie pură. Cu un stil muzical care îmbină hardcore, punk, hip-hop, drum’n’bass etc. cu elemente tradiţionale moldoveneşti şi balcanice (fluier, trompetă, instrumente populare), aceștia au dat naștere unui crossover muzical unic.

De la „Boonika bate toba” până la „Trenulețul”, Zdob și Zdub au scris istorie. Au reprezentat Republica Moldova de 3 ori la Eurovision și au dus folclorul balcanic și energia punk pe scenele celor mai mari festivaluri europene, de la Sziget la Roskilde, devenind simbolul unei generații și o punte muzicală între culturi.

Pentru această aniversare, trupa pregătește un show complex , pe scenă urmând să urce și o serie de invitați speciali, printre care Irina Rimes, Loredana Groza și Frații Advahov, alături de care Zdob și Zdub au scris unele dintre cele mai vibrante momente muzicale din ultimii ani.

„Pentru noi, 30 de ani înseamnă mii de kilometri, sute de scene și o singură inimă care bate în același ritm cu publicul. Concertul de la Arenele Romane este modul nostru de a spune mulțumim”, spun membrii trupei.

Publicul va avea parte de o producție spectaculoasă, un cort încălzit și toate ingredientele pentru o seară de neuitat: energie, prietenie și multă muzică adevărată.

Concertul de la Arenele Romane face parte din turneul aniversar de 30 de ani, care traversează România și Republica Moldova, aducând aceeași explozie de energie în fiecare oraș.

