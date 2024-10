NAG#18: 150 de proiecte de artă contemporană în 13 orașe din țară

Publicul va putea cutreiera galerii, spații alternative, huburi creative și ateliere de creație din București, Brașov, Cluj-Napoca, Craiova, Deva, Galați, Iași, Valea Jiului (Petrila & Petroșani), Reșița, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș.

Proiect special NAG#18: UNCONTROLLABLE IMAGINATION: Lost Files and Hidden Treasures este o expoziție-arhivă care explorează activitatea de peste douăzeci de ani în zona artei graffiti a grupului The Oilers și a artistului Neon. Expoziția pe care o veți putea vizita începând cu data de 4 octombrie în spațiul Mobius Gallery (Piața Amzei 13) completează demersul curatorial al centrului de cultură contemporană Rezidența9 de explorare a mișcărilor underground care au influențat evoluția scenei artistice din România a ultimelor decenii.

București: ATOMA, SAC (2 spații), 1001 ARTE (2 spații), ⅔ galeria, A5 Studio Space, Amzei Creative Corner (Bucharest Biennale), Anaid Art Gallery, AnnArt Gallery, Arbor.art.room, ARCUB, ARSMONITOR, Atelier & galerie - Lucian Sandu Milea & Ana Cristina Toma, Atelier 030202, Beatrice von Babel HQ, Biblioteca Glitch, Celula de Artă, CIVIC by Code for Romania, Common House, creart gallery, Centrul de Studii Vizuale CSV, Curtea Space Gallery by Centrul Cultural HDU, ETAJ | artist run space, Fundația Francisc Chiuariu, Gaep, Galeria Anca Poterașu, Galeria Cabinet, Galeria Calderon Art Studio, Galeria Calea Victoriei 91-93, Galeria Posibilă, Galeria Romană, Galeria Sector 1, Galeria SIMEZA, Is This Art? Photography Art Gallery, Kultur21, LA BORNA Contemporary Art Gallery, Luvart Gallery, MNȚRplusC (spațiul de artă contemporană al Muzeului Țăranului Român), Mobius Gallery, Mobius Playground, NON Art Space, Piua Studio, Rezidența9, Salon de Papier by Mobius, Scânteia projects, Scemtovici & Benowitz Gallery, SwitchLab, UNAGaleria.



Brașov: ICEBERG, Sewa Experiences, Ruxandra Donțu Art Studio, Galleria 9, Centrul Cultural Apollonia, Tipografia, Pasaj Piața Sfatului - piața George Enescu, Centrul Cultural Reduta, Blank Space, Muzeul de Artă Brașov în aer liber, Tâmplărie, Turnul Artelor, Muzeul Codlei, Opus 9.



Cluj-Napoca: Meron Gallery, Atelier Alexandra Constantinescu, Camera, MATCA artspace, Plastic, NON Centru de Arte Performative, Vault One Gallery, White Cuib, The Cosmic House, Căminul Subcultural, Rubik, Galeria Biju, La Cave (Institutul Francez), Vitri & Atelierul de Murano



Craiova: Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri, Foto 2B, Galeria ARTA, Galeria ARTA 2, Dalga, GLORIÆ Art Gallery



Deva: Atelierele Iosif Mátyas Deva

Galați: BlackBOX Hala



Iași: Negru Zi, Centrul Internațional de Artă Contemporană, Tranzit, Galeria Theodor Pallady, Galleria ARTEP, Galeria de artă DANA



Petrila & Petroșani: Exploatarea culturală Petrila, Casa Memorială Ion D.Sîrbu, Muzeul Mamei, Tipografia Cowork Petroșani, Muzeul instalatorului

Reșița: Salon de Artă și Industrie, Green City Center, Muzeul Jocurilor Video



Sibiu: Zestrea, Orașul Artiștilor, Casa Marchesini, Galeria UAP, Fostul Magazin de Fapte Bune, Two Ways, Fosta cofetărie La mielul alb, Cer deschis, Galeria - Spațiu artistic alternativ, Dragoste Space

Timișoara: Grădina Minunată, Himera, Galeria Jecza, Bastion, META | MV sci-art, Ornella Fusion Gallery, ARChA (fostul Parkplace), Mutiplexity - Muzeul Corneliu Miklosi, UVT ArtCenter, KOSMOS DIY, FABER, forum lab, Raft ™, LAPSUS, Vila Mal, Comenduirea Garnizoanei



Târgu-Mureș: Antigalerie Cactus, B% Studio + Spațiul Minitremu, 112 Coffee & Co., Galeria Art Nouveau - UAP, Casa Bernády, Galleria Kentelki Gábor, Camera K’ARTE, Bastionul Tăbăcarilor, Cetatea Medievală

Noaptea Albă a Galeriilor / NAG este cel mai longeviv eveniment dedicat culturii contemporane din România. Inițiat și organizat de Asociația Ephemair în 2007, NAG s-a extins la nivel național odată cu a zecea ediție (2016) și în prezent este organizat în cadrul unei rețele a organizatorilor locali în mai multe orașe din țară.

Noaptea Albă a Galeriilor a fost de la prima ediție și rămâne un eveniment cu acces gratuit care susține necesitatea accesului la cultură pentru publicul larg.

