Nicio pastilă magică, primul spectacol cu actori cu dizabilități motorii în distribuție, va fi transmis live pe 10 iulie

Pe 1 și 2 iulie, la Sala Media a Teatrului Național „I. L. Caragiale” din capitală au avut loc primele două reprezentații ale spectacolului Nicio pastilă magică / No Magic Pill, în regia lui Laurențiu Rusescu, cu Mihaela Velicu și Florin Aioane în distribuție.

Avanpremiera din 1 iulie l-a regăsit în sală și pe scriitorul Christian O’Reilly, autorul textului care stă la baza spectacolului, prezent în România alături de familia sa special pentru eveniment. La finalul reprezentației Christian s-a alăturat echipei artistice și s-a adresat publicului: „Nu mi-am imaginat niciodată că acest text va fi montat în afara Irlandei, așadar pentru mine ar fi fost de neconceput să nu fiu aici în seara aceasta. Este tot ce am visat pentru acest text: să treacă de granițele țării pentru care a fost scris și să devină o portavoce în lupta pentru drepturile persoanelor cu dizabilități de pretutindeni. Sunt impresionat de ce am văzut în seara asta, deși nu înțeleg deloc română am simțit fiecare replică și am trăit fiecare emoție alături de acești actori și oameni incredibil de talentați. Sunt recunoscător.”

Alex Tache, cel care îi dă viață lui Martin, personajul principal al spectacolului, a declarat imediat după premieră: „Acesta a reprezentat pentru mine punctul culminant al întregii povești. Deși am intrat în spectacol cu emoții, bucuria faptului că a fost primit foarte bine de spectatori nu se poate măsura în cuvinte. Îmi doresc ca și restul reprezentațiilor sa decurgă la fel și să fie primite cu bucurie de cei care vor să afle această poveste minunată!”

„Am simțit din partea publicului foarte multă căldură la premieră. La următoarele reprezentații am o dorință: să se înțeleagă la un nivel profund, printr-un exercițiu de empatie, importanța integrării acestei comunități, a persoanelor cu dizabilități. Și să le mulțumim că ne învață, pe alta cale, ce înseamnă curajul, lupta și libertatea adevărată.”, a completat actrița Mihaela Velicu.

Spectacolul va mai avea încă 4 reprezentații, tot la Teatrul Național București (Sala Media), pe 3, 8, 9 și 10 iulie. La finalul lor publicul va putea participa și la o sesiune de dialog, cu invitați speciali, moderată de Daniela Tontsch, Președinta Consiliului Național al Dizabilității din România (CNDR), unul dintre partenerii proiectului.

Reprezentația din 10 iulie va fi transmisă și live pe platforma PiciorDePlay și va putea fi accesată gratuit și ulterior, timp de încă 48 ore, de publicul din întreaga țară. Pentru a viziona spectacolul astfel, utilizatorii trebuie să acceseze un link dedicat care îi va conduce într-o pagină de bilete, precum cele uzuale ale platformei, doar că pentru acest spectacol prețul va fi 0. Pentru accesarea spectacolului utilizatorii trebuie să aibă un cont valid creat în platforma PiciorDePlay. Spectacolul Nicio pastilă magică / No Magic Pill va fi disponibil pe platformă pentru vizionare până la finalul zilei de 12 iulie.

Link vizionare: https://piciordeplay.ro/spectacole/nicio-pastila-magica/.

„Îți dai seama că un spectacol prinde atunci când, după premieră, biletele încep să se epuizeze rapid. Părerile, fie ele bune sau rele, circulă repede printre spectatorii de teatru. După premieră, mai mulți spectatori ne-au întrebat dacă vom reuși să mai programăm spectacolul, iar noi le-am promis că vom încerca. Această poveste merită cu siguranță mai mult de șase reprezentații.”, a spus regizorul Laurențiu Rusescu.

Nicio pastilă magică / No Magic Pill este parte a primului proiect autohton de teatru dedicat persoanelor cu dizabilității motorii, „Prețul vieții”. Scopul final al proiectului este de a contribui la diversitatea și inovația din artele teatrale, inspirând și încurajând persoanele cu dizabilități să urmeze o carieră în artele spectacolului, dar și de a construi un dialog constructiv în jurul incluziunii sociale și accesibilității în artele teatrale.

Inspirat dintr-o poveste reală, spectacolul aduce pe scenă istoria emoționantă a unor oameni cu dizabilități motorii, care luptă cu curaj pentru a-și păstra demnitatea și independența. Alături de actorii Mihaela Velicu și Florin Aioane, pe scenă urcă și 5 actori amatori cu deficiențe motorii: Alex Tache, Ariana Mihaela Dumitru, Paul Lucian Teodorescu, Arian Cristian Notrețu și Alexandru Calițoiu.

Biletele pentru restul reprezentațiilor programate în iulie sunt disponibile online: https://bit.ly/3HBK9Gg

››› Vezi galeria foto ‹‹‹