„Once upon a time” | Festival Boutique cu interpreți tribut de excepție la Grădina Alhambra între 21 şi 23 noiembrie

Festivalul boutique „Once Upon a Time” va însemna deschiderea unui nou capitol cultural, în inima capitalei la Grădina Alhambra.

Gazdele evenimentului declară: „Vor fi trei seri de concerte live, în centrul Bucureștiului, dedicate muzicii legendare care a definit generații, în Grădina Alhambra unde istoria se împletește cu energia prezentului.”

Într-un decor care îmbină rafinamentul arhitecturii interbelice cu dinamismul cultural contemporan, „Once upon a time” propune o experiență muzicală completă. Publicul este invitat să redescopere farmecul muzicii live autentice, interpretată de artiști care recreează fidel energia, sound-ul și emoția concertelor originale.

De la strălucirea disco-funk a anilor ’70, la vibrația inconfundabilă a rock’n’roll-ului și profunzimea soul-jazz-ului, Grădina Alhambra se transformă într-un spațiu al pasiunii, al eleganței și al spectacolului care depășește granițele unei simple seri de concert.

Programul festivalului:

21 noiembrie | Boney M. Experience by Brad Vee Johnson

Prima seară aduce pe scena Grădinii Alhambra energia inconfundabilă a anilor ’70–’80, prin vocea și carisma lui Brad Vee Johnson, fost solist al trupei legendare Boney M. Publicul va fi purtat într-o călătorie plină de culoare, ritm și bucurie, în care vor răsuna hiturile care au cucerit generații: „Rivers of Babylon”, „Daddy Cool”, „Sunny”, „Rasputin” și „Ma Baker”, melodii ce continuă să inspire și astăzi fani din întreaga lume.

Prin show-ul „The Boney M. Experience”, Brad Vee Johnson readuce la viață farmecul erei disco, îmbinând energia dansantă a acelei perioade cu muzica soul, jazz și blues.

22 noiembrie | A Vision of Elvis On Tour – The King is Back

A doua seară a festivalului este dedicată legendarului Elvis Presley, printr-un spectacol tribut de excepție susținut de Rob Kingsley, câștigătorul National Tribute Music Awards pentru „Official Elvis Show” și „No.1 Male Tribute Artist”. Considerat cel mai autentic tribut Elvis din lume, show-ul A Vision of Elvis aduce la București energia și spectacolul care au consacrat „regele” pe marile scene internaționale.

După o serie de reprezentații sold-out în Europa și SUA, Rob Kingsley aduce la Grădina Alhambra o experiență vizuală complexă, care recreează atmosfera concertelor originale, de la costumele emblematice până la interpretarea vocală impecabilă și scenografia impresionantă.

Un show legendar. O atmosferă irezistibilă. O experiență pe care nu trebuie să o ratezi.

23 noiembrie | Amy Winehouse Tribute – Back to Black cu Ana Maria Alexie & Sorin Zlat

Festivalul se încheie cu un tribut dedicat uneia dintre cele mai puternice și autentice voci ale muzicii modern; Amy Winehouse. Ana Maria Alexie, acompaniată de Sorin Zlat Quartet, aduce pe scena Grădinii Alhambra un concert rafinat, încărcat de emoție și sensibilitate, ce reinterpretează cu finețe spiritul și intensitatea artistei britanice.

Piese precum „Rehab”, „Valerie” sau „Back to Black” prind viață într-o formulă artistică ce îmbină forța vocală cu rafinamentul improvizației jazz. Fiecare notă devine o amintire, fiecare moment devine un omagiu adus unei artiste care a redefinit emoția în muzică.

În decorul spectaculos al Grădinii Alhambra, una dintre cele mai frumoase clădiri istorice din centrul Bucureștiului, această seară închide festivalul într-o notă profundă, sinceră și memorabilă.

Toate concertele vor avea loc la Grădina Alhambra, pe Strada Constantin Mille nr. 13, începând cu ora 19:00.

Renașterea Grădinii Alhambra marchează transformarea unui spațiu istoric într-un pol cultural contemporan. Aici, muzica, arta și atmosfera urbană se împletesc într-o experiență care redefinește ideea de eveniment boutique în centrul Bucureștiului. „Once upon a time” continuă această viziune, oferind publicului trei seri de spectacole care scriu istorie.

