Premii, emoții și un film de excepție la Gala celei de-a XVI-a ediții Les Films de Cannes à Bucarest

Mii de spectatori au umplut sălile de cinema timp de zece zile. Întâlniri memorabile cu cineaști, actori și profesioniști din industrie au completat atmosfera efervescentă a festivalului. Discuțiile cu publicul, proiecțiile speciale și evenimentele dedicate artiștilor din industria de film au transformat Les Films de Cannes à Bucarest într-un adevărat hub al pasionaților de cinema. De la filmele premiate la Cannes și la marile festivaluri internaționale, până la producțiile românești în avanpremieră, ediția de anul acesta a oferit o panoramă complexă a cinematografiei contemporane.

În cadrul Galei de închidere de la București, s-au desemnat câștigătorii secțiunilor Avanpremierele Toamnei și Works in Progress, dar și ai laboratorului de scenaristică, Write a Screenplay For…

Still Nia, regizat de Paula Oneț, a fost desemnat câștigător pe baza voturilor publicului care a participat la Avanpremierele Toamnei, singura secțiune competitivă a festivalului, organizată cu sprijinul Groupama. Filmul o aduce în prim - plan pe Ștefania, care, după 15 ani de amnezie cauzată de o greșeală medicală în copilărie, încearcă să-și regăsească identitatea la 33 de ani, să se reconecteze cu corpul său înstrăinat și cu copilul ei interior. Dansul devine un nou limbaj în drumul vindecării rănilor și al relației cu mama. Still Nia este distribuit în cinematografe de microMultilateral. Filmul este un proiect care a fost prezentat în secțiunea Works in Progress anul trecut și a fost selectat inclusiv la Sarajevo Film Festival în 2024. Alte cinci filme semnate de regizori români au putut fi urmărite și votate în cadrul Avanpremierele Toamnei, înainte de lansarea lor oficială în cinematografele din țară.

Surpriza din secțiunea Works in Progress a fost desemnarea celor doi câștigători ai premiului oferit de Avanpost, confirmând încă o dată rolul esențial al acestei secțiuni în susținerea producțiilor aflate în dezvoltare. Premiul constă în servicii de post-producție și a revenit proiectelor The Fear Artist semnat de Cristi Iftime (regie și scenariu) și produs de Marian Crișan și Where I End and You Begin, regizat de David Power, producător Raffaella Pontarelli și co-producător Carla Fotea. The Fear Artist îl urmărește pe Florin, un artist de 39 de ani, retras și marcat de traumele abandonului din copilărie. Într-un București cenușiu, Florin trăiește prins între realitate și proiecțiile propriei minți, incapabil să se reconecteze cu lumea din jur. Pe măsură ce fragmentele realității se distorsionează, filmul explorează granița fragilă dintre luciditate și prăbușirea interioară. Where I End and You Begin spune povestea Marianei, o femeie marcată de o viață grea și de dependența de fumat. Cu zece ani în urmă, a fugit de soțul ei abuziv, luându-l cu ea pe Alex, fiul lor cu sindrom Down. Deși trăiește la limită, Mariana face tot ce poate pentru ca Alex să aibă o viață demnă — chiar și împrumutându-se pentru a-i permite să participe la competiții de dans. Însă echilibrul fragil al existenței lor se rupe atunci când Alex, devenit adolescent, fuge de acasă, încercând să scape de sufocarea unui oraș mic. Where I End and You Begin a primit și un al doilea premiu, oferit de data aceasta de Abator, tot în servicii de post-producție.

În ediția precedentă, Sorella di Clausura, în regia Ivanei Mladenović, a fost unul dintre cele două proiecte câștigătoare ale secțiunii Works in Progress. Lansat între timp, filmul a confirmat potențialul acestei platforme, fiind recompensat anul acesta cu mai multe premii internaționale. Katia Pascariu a primit Premiul criticilor independenți pentru cea mai bună actriță la Locarno, iar regizoarea Ivana Mladenovič Premiul pentru cel mai bun regizor la Festivalul de la Sarajevo.

Juriul secțiunii Works in Progress a fost format la această ediție din Gabriela Trujillo (Quinzaine des Cinéastes), Frédéric Boyer (Tribeca Film Festival / Les Arcs Film Festival), Natalia Kozáková (Karlovy Vary Film Festival) și Marina Sanna (Venice Film Festival).

Câștigătorii laboratorului de scenaristică Write a Screenplay For…, organizat de Asociația Cinemascop cu sprijinul PRO TV, au urcat pe scena Cinema Muzeul Țăranului pentru a fi premiați. La categoria lungmetraj, premiul i-a fost acordat lui Viren Beltramo pentru proiectul The Golden Track, iar la categoria mini-serie pentru televiziune, câștigătorii sunt Conrad Mericoffer și Alec Cârstoiu, cu proiectul Court Warriors. Tema ediției din acest an pentru mini-serie TV a fost TRUE STORIES. Juriul a apreciat în mod special autenticitatea, emoția și originalitatea scenariilor, precum și forța personajelor, acele figuri care reușesc să rămână în mintea și sufletul spectatorilor mult timp după finalul poveștii. Mentorii laboratorului Write a Screenplay For… au fost Marietta von Hausswolff von Baumgarten, Gabriela Iacob, Massimilliano Nardulli și Cristian Mungiu.

Gala de la București s-a încheiat cu proiecția Father Mother Sister Brother, în regia lui Jim Jarmusch, câștigătorul Leului de Aur la Veneția.

Festivalul continuă în țară, cu o nouă ediție locală organizată la Iași, la Cinema Ateneu, între 7 și 9 noiembrie. Publicul ieșean va avea ocazia să vizioneze o selecție extraordinară de filme premiate la Cannes, de la It Was Just an Accident, în regia lui Jafar Panahi, marele câștigător al Palme d’Or, Sentimental Value, în regia lui Joachim Trier, câștigătorul Grand Prix, Sirāt, în regia lui Oliver Laxe, Premiul Juriului ex aequo, The Secret Agent, în regia lui Kleber Mendonça Filh, Premiul pentru cel mai bun actor (Wagner Moura) și Premiul pentru cea mai bună regie, Resurrection, în regia lui Bi Gan, Premiul Juriului sau Nouvelle Vague, în regia lui Richard Linklater. Programul complet pe Les Films de Cannes à Iași 2025 - Cinema Iași.

Festivalul Les Films de Cannes à Bucarest este un eveniment fondat în 2010 de către Cristian Mungiu cu sprijinul delegatului general al Festivalului de Film de la Cannes, Thierry Frémaux, și este organizat de către Asociația Cinemascop și Voodoo Films.

