Sezonul Cultural bilateral româno-polonez, un puternic impuls pentru proiecte viitoare

„Încheind Sezonul Cultural, se deschid orizonturi noi. Legăturile create, proiectele inițiate și prieteniile construite pe parcursul acestui an vor continua să ne solidarizeze artistic și să inspire.

De la expoziții la filme, concerte, literatură, spectacole – acest maraton creativ a ilustrat modul în care cultura transcende granițele și ne amintește cine suntem, împreună. Am celebrat nu doar moștenirea noastră, ci și vocile culturii contemporane - pe cele care continuă să redefinească dialogul dintre națiunile noastre și să-l mențină viu pentru generațiile viitoare.

Această realizare aparține tuturor artiștilor și curatorilor implicați, partenerilor noștri de la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național al Poloniei, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Adam Mickiewicz, Institutul Polonez și Ambasada la București, instituțiilor culturale, precum și echipei Institutului Cultural Român și echipei ICR din Varșovia, care au lucrat neobosit pentru a face posibil acest Sezon. Vă exprim sincera recunoștință pentru profesionalismul, creativitatea și credința neclintită în puterea diplomației culturale.

Așadar, privind înainte, să ne amintim mesajul care ne-a călăuzit de la bun început: Vorbim aceeași limbă - a culturii, a empatiei și a valorilor comune – un limbaj care va continua să unească România și Polonia dincolo de acest Sezon. Exprim, în numele întregii echipe ICR, sincera noastră apreciere publicului Sezonului și tuturor celor care au contribuit la acest succes, pe scenă sau în culise - o comunitate de artiști vizuali, interpreți și scriitori, jurnaliști și manageri culturali, curatori, programatori, parteneri și prieteni ai culturii, de ambele părți. Fiecare a jucat un rol esențial în conturarea acestui remarcabil Festival al Solidarității Culturale, iar datorită dedicării și spiritului vostru de cooperare, Sezonul Cultural Bilateral a devenit o realizare memorabilă”, a declarat președintele Institutului Cultural Român, Liviu Jicman.

„Încheiem Sezonul Cultural România–Polonia cu sentimentul unei legături culturale sincere, născute din dialog, dorința de cunoaştere și de a ne apropia prin cultură. Acest sezon, organizat de Ministerul Culturii alături de partenerii săi instituționali, a adus împreună artiști, instituții și public din cele două țări și a creat colaborǎri în muzică, teatru, arte vizuale, literatură și arhitectură. Relația dintre comunitățile noastre culturale s-a consolidat în mod firesc, așa cum se întâmplă atunci când oamenii își împărtășesc ideile și emoțiile cu sinceritate.

Ne-am fi dorit să avem și mai multe proiecte dar ne bucurăm cu adevărat că cele desfășurate au fost consistente, apreciate de public și au deschis drumul unor legături profesionale și personale care vor continua. România a prezentat în Polonia programe culturale relevante, iar publicul român a avut ocazia să descopere perspective și expresii artistice poloneze, într-un schimb valoros între comunitățile noastre culturale.

Mulțumim Institutului Cultural Român, precum și partenerilor noștri din Polonia — Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Institutul Adam Mickiewicz și Institutul Polonez din București — pentru deschidere și colaborare, dar și artiștilor și instituțiilor din ambele țări, care au făcut ca acest sezon să fie dinamic și relevant”, a afirmat ministrul Culturii, Demeter Andras.

Coproducțiile, premisele unor colaborări viitoare

Organizatorii Sezonului au privilegiat coproducțiile, proiecte în care artiști din ambele țări au creat un conținut nou, la întâlnirea dintre cele două culturi. Spectacolul „Toaca” este un astfel de exemplu, rodul colaborării dintre trei coregrafi români – Mădălina Dan, Andrea Gavriliu, Ștefan Lupu – și ansamblul de dansatori al Teatrului Polonez de Dans din Poznań. După premiera din 2024, spectacolul a fost reluat în Polonia, dar și la Sibiu, Timișoara și București. Un alt proiect reunește grupul polono-ucrainean Dagadana și liderul grupului Subcarpați Marius Alexe, cunoscut drept Bean MC. După două sesiuni de creație în România, a rezultat un single, lansat pe toate platformele de streaming în Polonia și România („Moja mamo”) și un videoclip, care va fi lansat pe 12 noiembrie. O colaborare aparte a fost și cea între principalele festivaluri de design din Polonia și România – Łódź Design Festival și Romanian Design Week (16 – 25 mai 2025). Au rezultat două instalații de for public menite să încurajeze conversația, conexiunile spontane și un sentiment de apartenență al locuitorilor din Łódź și București, creațiile studioului de arhitectură bucureștean BAZA. Deschidem orașul și 2 x 3 studio din Łódź. Muzeul Național de Istorie a României și Muzeul Józef Piłsudski din Sulejówek au realizat împreună expoziția „România – Polonia, un secol de istorie. Mareșalul Józef Piłsudski și Familia Regală a României” (5 decembrie 2024 – 10 martie 2024), care, după București, urmează a fi prezentată și în Polonia. Personalitatea artistului polonez Tadeusz Kantor a fost omagiată prin proiecte comune – expoziții la București și Sibiu și o ediție românească a Festivalului „Jocul cu Kantor” (Cracovia, 14–26 octombrie).

În 2026 sunt deja planificate programe în sfera artelor performative, artelor vizuale, muzicii și relațiilor bilaterale ca urmare a colaborărilor antamate în cadrul Sezonului Cultural bilateral.

150 de ani de arte vizuale românești în 4 mari expoziții

Patru mari expoziții au oferit celor aproape 50 000 de vizitatori o panoramă a artelor vizuale românești, de la începuturile picturii moderne („Nicolae Grigorescu. Pictor al ethosului românesc”, Muzeul Național din Gdańsk, curatori Călin Stegerean, Miruna Moraru) la direcțiile actuale din arta contemporană. Expoziția „Un ochi râde, altul plânge. Arta românească în colecția Ovidiu Șandor” (Centrul Internațional pentru Cultură, 7 martie – 20 iulie 2025) a fost cea mai cuprinzătoare retrospectivă de artă românească prezentată vreodată în Polonia. Curatoriată de Łukasz Galusek, Monika Rydiger și Ovidiu Șandor, aceasta a reunit 170 de lucrări semnate de 63 de artiști reprezentativi pentru secolul XX, bucurându-se de un ecou impresionant în mediul artistic și mass-media poloneze. La rândul său, proiectul expozițional „Brâncuși. Sculptând cu lumina”, curatoriat de Doina Lemny în colaborare cu Karolina Wójcik, găzduit de același Centru cracovian, pune în dialog fotografii originale realizate de Brâncuși cu creații ale unor artiști cracovieni contemporani. De un succes aparte s-a bucurat și proiectul expozițional „Iosif Király: Vechile amintiri devin tot mai persistente”, comisariat de Roxana Trestioreanu (Muzeul Orașului Łódź, 15 iunie – 28 august 2024) și prezentat la Fotofestiwal 2024, cea mai importantă manifestare de profil din această parte a Europei.

Zece spectacole românești în Polonia

Zece producții teatrale românești au fost prezente pe scenele din șase orașe poloneze. Principalul obiectiv al programului de arte performative a fost acela de a (re)aduce în atenția publicului și selecționerilor polonezi o nouă generație de creatori – Bobi Pricop, Andrei Măjeri, Eugen Jebeleanu ori Ada Milea –, dar și numele legendare ale teatrului românesc: regizorii Andrei Șerban, Silviu Purcărete ori Mihai Mănuțiu. Ediția românească a Festivalului „Jocul cu Kantor” (Centrul Internațional pentru Documentarea Artei lui Tadeusz Kantor, Cricoteka, 14 – 26 octombrie 2025), curatoriată de Cristina Modreanu, și-a propus să evidențieze prin 20 de activități punctele de contact dintre artistul cracovian și trei generații de artiști și teatrologi români.

Zeci de premiere în cinematografe și librării

Peste 5 700 de cinefili polonezi au luat parte la o amplă panoramă a cinematografiei româneşti – scurtmetraje și lungmetraje de ficțiune și documentare, de arhivă și actuale – organizată în 2024 în colaborare cu prestigioase festivaluri internaţionale şi instituţii de profil: Festivalul Internaţional de Film de la Cracovia (26 mai – 2 iunie), Festivalul Internaţional „New Horizons” de la Wroclaw (18-28 iulie), în curatorierea lui Mihai Chirilov, retrospectiva „Reconstituiri. 35 de ani de la Revoluţie” la Centrul Naţional al Cinematografiei din Lódz (8-10 noiembrie), Festivalul de Film „Watch Docs” de la Varşovia (22 noiembrie – 1 decembrie).

Punctul culminant al programului literar al Sezonului românesc în Polonia, pe lângă participarea la târgurile de carte de la Cracovia și Gdańsk și turneele literare ale scriitorilor Tatiana Țîbuleac și Oleg Serebrian, a fost participarea României cu statutul de țară invitată la cel mai relevant festival literar estival, Sopot Literar (21 – 24 august 2025). Peste 20 de activități în patru zile au stârnit interesul a peste 2 000 de pasionați de lectură. Festivalul a găzduit lansarea a șase noi traduceri în polonă a unor volume semnate de Adrian Cioroianu, Ana Dragu și Eduard Dragu, Raluca Nagy, Oleg Serebrian, Bogdan-Alexandru Stănescu, Cristian Teodorescu, întâlniri literare cu Lavinia Braniște, Cătălin Mihuleac, Lucian Dan Teodorovici, Tatiana Țîbuleac, o dezbatere cu jurnalistul Ovidiu Nahoi, dar și prezentarea integralei operei lui Max Blecher (traducere în polonă: Joanna Kornaś-Warwas), cu participarea criticului literar Doris Mironescu.

Muzica și patrimoniul românesc au adus împreună peste 40 000 de persoane

Concerte de muzică cultă și jazz au avut loc în Varșovia, Gdańsk și Białystok. Evidențiem două proiecte: primul a adus în atenția melomanilor spectralismul românesc, în interpretarea ansamblului polonez NeoQuartet, la prestigiosul festival „Toamna varșoviană” (27 septembrie 2025), iar al doilea lucrări de jazz pe teme românești, rodul colaborării dintre Elena Mîndru și un cvartet polonez condus de violonistul Mateusz Smoczyński.

Patrimoniul arhitectonic al Litoralului românesc a făcut obiectul expoziției „Utopie la Marea Neagră, 1955 – 1989. O piesă de(spre) arhitectură în 5 acte”, inaugurate în premieră în Polonia, la Muzeul Arhitecturii din Wrocław (10 iulie – 12 octombrie 2025), urmând a fi prezentată și în România. Inițiativa Uniunii Arhitecților din România (coordonatoare: arh. Ileana Tureanu, curatoare Maria Duda, scenografie: Attila Kim) este dedicată arhitecturii litoralului românesc – gândirii, proiectării și realizării acestuia – din perioada 1955-1989.

Calendarul Sezonului a fost completat de o serie de programe multidisciplinare care au promovat patrimoniul construit, natural și diversitatea etnică a României – de la expoziții despre traseul Via Transilvanica și Delta Dunării la patrimoniul sașilor și tradiția muzicii lăutărești. O expoziție care a subliniat importanța colaborării, dincolo de tiparele naționale, a fost „Ecouri din Edo, licăriri din Meiji. Arta lui Mizuno Toshikata”, care a beneficiat de expertiza curatorului român Ioan Paul Colta, iar o parte importantă din lucrările expuse provin din colecția regretatului muzician Adrian Ciceu, dar și a curatorului însuși.

În Anul Enescu, compozitorul va fi omagiat în trei concerte

Un omagiu special îi va fi adus lui George Enescu prin două concerte susținute de principala orchestră a țării, care va reveni în Polonia după 6 decenii. Orchestra Filarmonicii „George Enescu” va susține un turneu excepțional la Filarmonica din Cracovia, în 30 noiembrie, și la Filarmonica Națională din Varșovia, de Ziua Națională a României, cu un program conceput și dirijat de Gabriel Bebeșelea din care fac parte Rapsodia română nr. 1 în la major și Simfonia concertantă în si minor pentru violoncel și orchestră de George Enescu. Ambele concerte fac parte din Festivalul „Eufonie” al Muzicii Europei Centrale și de Est, iar în 28 noiembrie, în cadrul aceluiași festival, va fi interpretată Poema română semnată de compozitorul român și interpretată de Corul și Orchestra Filarmonicii Naționale din Varșovia.

Sezonul Cultural România–Polonia 2024-2025 este organizat de Ministerul Culturii şi Institutul Cultural Român, prin reprezentanţa sa de la Varşovia, pentru partea română, respectiv Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Institutul „Adam Mickiewicz”, în parteneriat cu Institutul Polonez din Bucureşti, pentru partea polonă. Primul Sezon Cultural bilateral din istoria relaţiilor dintre cele două ţări are loc în perioada iunie 2024 – decembrie 2025 și a fost agreat la nivel de prim-miniştri în 28 martie 2023.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹