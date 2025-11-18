Spectacole în premieră pe scena Operei Naționale București

Urmează cinci seri de spectacol, cu patru titluri de referință pentru marea cultură, toate adunate pe o singură scenă. Maria Callas, legenda operei mondiale din toate timpurile, va fi interpretată de o altă legendă, de data aceasta a teatrului românesc - Oana Pellea -, într-o piesă care scoate în evidență femininul etern, dincolo de diva consacrată de scenă și aplaudată de public. Toate spectacolele de săptămâna aceasta au în comun o abordare contemporană a artei, într-o nouă interpretare a clasicului.

Pe scena Operei Naționale București urmează cinci zile cu spectacole fabuloase care transpun elementele clasice ale operelor în manieră contemporană, astfel încât să fie gustate de toate categoriile de vârstă. Viziunea postmodernistă a regizorilor aduce opera la un nou nivel, pe scena de la București.

Miercuri, 19 noiembrie, ora 18.30, și sâmbătă, 22 noiembrie, ora 18.30, iubitorii spectacolelor de operă sunt așteptați la baletul „Spărgătorul de nuci” de Piotr Ilici Ceaikovski, o poveste de iarnă care transcende în timp. Clara și Spărgătorul ei de nuci pășesc într-un univers feeric, unde soldați de jucărie prind viață, regine ale dulciurilor domnesc în palate de gheață, iar magia visului devine realitate scenică.

Muzica lui Ceaikovski, plină de farmec și nostalgie, însoțește dansul într-o călătorie vizuală spectaculoasă. În această nouă viziune a regizorului, „Spărgătorul de nuci” devine un spectacol pentru toate generațiile, care reaprinde mirajul copilăriei.

Înțelegerea feminității prin artă

Joi, 20 noiembrie, ora 18.30, publicul este așteptat la piesa „Callas - Oana Pellea” de Terrence McNally, o producție intensă și delicată în același timp, la intersecția dintre teatru și operă. Oana Pellea construiește un portret viu al Mariei Callas, în plină sinceritate umană.

Ideea de bază a creației artistice nu este aceea de a expune diva, ci femeia din spatele legendelor - vulnerabilă, pasională și contradictorie. Spectacolul este o meditație lucidă despre artă, sacrificiu, solitudine și vocație, o întâlnire rară cu un suflet expus în toată fragilitatea sa.

Celebra Maria Callas, născută Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos, cântăreața americană de origine greacă supranumită „Divina” sau „Regina della lirica” (Regina Operei), este considerată una dintre cele bune voci ale scenei mondiale a operei din a doua jumătate a secolului al XX-lea, iar Oana Pellea va aduce la suprafață strălucirea personalității ei, mai puțin cunoscută publicului.

Weekend clasic, în stil contemporan

Vineri, 21 noiembrie, ora 18.30, scena Operei își va întâmpina publicul cu spectacolul „Don Giovanni” de Wolfgang Amadeus Mozart, un amestec fascinant de tragedie și seducție, în jurul unuia dintre cele mai enigmatice personaje din istoria operei.

Don Giovanni cucerește, manipulează, minte și fuge, dar sfârșitul îl prinde nepregătit. Muzica lui Mozart împletește armonia clasică cu profunzimea psihologică, transformând o poveste despre plăcere și pedeapsă într-o operă despre libertate și fatalitate.

Duminică, 23 noiembrie, ora 18.30, săptămâna se încheie cu „Povestirile lui Hoffmann” de Jacques Offenbach, un poem liric fantastic, în care iubirea devine iluzie, iar fantezia se amestecă cu realitatea.

Este o operă despre frumusețea pierderii, în care poetul Hoffmann retrăiește, în cheie onirică, trei iubiri imposibile: Olympia, Antonia și Giulietta - fiecare reflectând o fațetă a dorinței, a idealului și a ratării. Muzica lui Offenbach oscilează între visare și dramatism, creând o atmosferă unică, unde logica este suspendată în favoarea emoției.

Biletele se pot cumpăra de pe site-ul http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

