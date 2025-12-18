Spectacole excepționale pe scena teatrelor naționale, din ianuarie

Și pe scena Teatrului Național din Craiova vor fi prezentate spectacole în premieră, precum comedia „Fă-mi loc!” cu Marius Manole și Medeea Marinescu.

Comedia „Fierarii”, de Milos Nikolic, în regia lui Horațiu Mălăele, debutează pe 5 ianuarie, de la ora 20.00, la TNB, Sala „Ion Caramitru”. Spectacolul aduce în fața publicului o comedie acidă despre identitate, naționalism și urmările absurde ale războiului.

Cu un umor fin și situații limită, spectacolul urmărește povestea a trei fierari, românul Grigorie, ungurul Peter și rusul Ivan, care descoperă că fiii lor nu sunt tocmai ai lor, într-o înlănțuire de revelații genetice cu subtext ironic.

Din distribuție fac parte Horațiu Mălăele, Maia Morgenstern, George Mihăiță și Valentin Teodosiu, iar scenografia poartă semnătura Mariei Miu.

Masterclass-urile Mariei Callas

„Callas masterclass” se va juca din 12 ianuarie, ora 20.00, la TNB, Sala „Ion Caramitru”. Inspirată din realitatea masterclass-urilor susținute de Maria Callas la Juilliard School of Music din New York, piesa semnată de Terrence McNally invită publicul să pătrundă în culisele artei și ale sufletului unei dive.

În fața tinerilor aspiranți la o carieră în belcanto, Callas nu oferă doar lecții de tehnică vocală, ci își dezvăluie cu sinceritate trăirile, vulnerabilitățile și marile întrebări ale vieții de artist.

Oana Pellea oferă o interpretare memorabilă, reușind să redea cu autenticitate complexitatea Mariei Callas: exigentă și pasională, fragilă și impunătoare, mereu umană. Fără a imita, actrița recreează pe scenă aura legendară a sopranei, transformând fiecare moment într-o revelație.

Umor în relațiile de familie

„Dragi părinți” debutează pe scena TNB pe 19 ianuarie, de la ora 20.00, în Sala „Ion Caramitru”. Este o comedie despre familie, despre iubire, despre bani, despre locul fiecărui frate printre ceilalți frați, despre natura schimbătoare a sentimentelor, despre partea de umbră care zace în fiecare dintre noi și despre lucrurile pe care părinții le datorează copiilor lor.

În distribuție îi regăsim pe actorii Carmen Tănase, Marius Manole, Medeea Marinescu, Marius Bodochi, Șerban Pavlu.

O altfel de poveste de Crăciun, la Craiova

Comedia „Fă-mi loc!” își așteaptă publicul craiovean, din 26 ianuarie, ora 20.00, la Teatrul Național „Marin Sorescu”.

Spectacolul urmărește povestea a doi tineri ce se regăsesc în Ajunul Crăciunului în cușeta unui tren de noapte. Ea, o fată singură, șarmantă, aventurieră, el, un bărbat cu principii, pus în fața unui eveniment neprevăzut ce-i va răsturna întreaga existență. „Fă-mi loc!” este un spectacol care ne invită să reflectăm asupra propriei noastre existențe, dincolo de conveniențele sociale.

