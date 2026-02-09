Spectacole excepționale la Opera Națională București, toată săptămâna: „Evgheni Oneghin”, „Corsarul”, „Povestirile lui Hoffmann”, „Elixirul dragostei” și „Otello”

„Evgheni Oneghin”, „Corsarul”, „Povestirile lui Hoffmann”, „Elixirul dragostei” și „Otello” sunt producții emblematice care pun în lumină diversitatea expresivă a artei lirice și coregrafice, de la care nu ar trebui să lipsească niciun iubitor al artelor.

Toate spectacolele din această săptămână sunt povești ale iubirii neîmplinite, special alese pentru a celebra, prin artă, Ziua Îndrăgostiților. Sunt povești ale destinelor tragice, ale alegerilor greșite sau ale trădărilor care au făcut imposibilă iubirea unor personaje intrate în istoria culturii mondiale, din diverse epoci. Astfel, săptămâna aceasta devine, pe scena Operei bucureștene, un bun prilej de analiză a istoriei culturii, din perspectiva poveștilor de dragoste.

Celebra operă „Evgheni Oneghin”, după romanul în versuri al marelui poet rus Piotr Ilici Ceaikovski, urcă pe scena Operei bucureștene miercuri, 11 februarie, de la ora 18.30. Este o capodoperă a culturii ruse, dar și europene, despre poziția socială, introspecție și destin. Această operă a fost atât de apreciată la momentul publicării cărții, la finalul secolului al XIX-lea, în Imperiul Rus, încât una dintre primele reprezentații teatrale i-a avut ca actori chiar pe membrii casei imperiale.

În 1890, țarul Nicolae al II-lea, care pe atunci încă nu preluase conducerea imperiului, ca succesor al tatălui său, Alexandru al III-lea, fiind țarevici, juca, având rolul principal, în piesa de teatru în versuri, a marelui Pușkin, alături de cumnata sa, prin căsătorie, Marea Ducesă Elisabeta Feodorovna - „Ella” - care interpreta personajul principal feminin, Tatiana Larina. Reprezentația de la curtea imperială s-a concentrat în mod special pe întâlnirea finală intensă și dramatică dintre cele două personaje, simbolizând temele dorului și regretului, atunci când poziția socială nu poate învinge destinul.

Elisabeta de Hesse era sora împărătesei Alexandra (Alix de Hesse) Feodorovna, soția ultimului țar al Rusiei, Nicolae al II-lea, alianță prin care a devenit atât cumnata lui Nicolae, cât și mătușa, fiind căsătorită cu Marele Duce Serghei Alexandrovici Romanov, unchiul țarului Nicolae al II-lea.

Reprezentația a avut loc în jurul anilor 1888-1890, la curtea imperială rusă, subliniind importanța teatrului și a literaturii în viața membrilor casei imperiale.

Atât Nicolae al II-lea, cât și Elisabeta Feodorovna au fost uciși, ulterior, de bolșevici, Elisabeta fiind ucisă pe 18 iulie 1918, la o zi după execuția lui Nicolae al II-lea și a familiei sale.

Se spune că una dintre fiicele țarului Nicolae al II-lea ar fi primit numele Tatiana datorită piesei de teatru în care țarul a jucat rolul lui Evgheni Oneghin.

Inspirată din versurile lui Pușkin, partitura lui Ceaikovski transformă trăirile interioare în muzică de o sensibilitate copleșitoare. Povestea Tatianei, visătoare, curajoasă și lucidă și a lui Oneghin, distant, contradictoriu și tragic, se desfășoară în ritmul sufletului slav, în care resemnarea capătă o frumusețe dureroasă, ca o meditație lirică despre alegerile făcute în viață și regrete, într-o montare elegantă și profundă.

Alte povești de dragoste cu destin tragic

Joi, 12 februarie, de la ora 18.30, publicul este invitat la o seară excepțională de balet. Opera „Corsarul”, de Adolphe Charles Adam, aduce pe scena Operei din București o explozie de energie, culoare și virtuozitate. Inspirat dintr-un poem al lui Byron, spectacolul urmărește aventurile unui corsar îndrăgostit, într-un univers exotic dominat de răpiri, evadări și iubiri imposibile.

„Corsarul” este o provocare tehnică pentru balerini și o sărbătoare vizuală pentru public, cu variații spectaculoase, ansambluri dinamice și o muzică vie, cu accente orientale.

Vineri, 13 februarie, tot de la ora 18.30, va fi pusă în scenă o reprezentație de excepție a operei „Povestirile lui Hoffmann”, de Jacques Offenbach, o operă fantastică, seducătoare și melancolică, în care visul se amestecă permanent cu realitatea - trei povești de dragoste, trei femei, Olympia, Antonia și Giulietta și un singur artist, Hoffmann, care caută idealul și se pierde în propriile iluzii. Muzica lui Offenbach oscilează între comic și tragic, iar montarea scoate în evidență caracterul de „teatru în teatru”, cu un decor fluid, inspirat din estetica visului.

Spectacole pentru Ziua Îndrăgostiților

Sâmbătă, 14 februarie, de la aceeași oră, scena Operei din București își așteaptă publicul la „Elixirul dragostei”, de Gaetano Donizetti. Este o operă care aduce pe scenă farmecul belcanto-ului și o comedie romantică subtilă, perfectă pentru seara de Valentine’s Day. Povestea lui Nemorino, un tânăr naiv care cumpără un „elixir magic” pentru a-i câștiga inima Adinei, este un pretext pentru o serie de arii și duete memorabile, dintre care celebra „Una furtiva lagrima” rămâne un moment de referință. Îmbinând umorul cu tandrețea, Donizetti construiește o lume în care inocența triumfă, iar iubirea adevărată nu are nevoie de trucuri.

Seria spectacolelor de săptămâna aceasta se încheie duminică, 15 februarie, când pe scena Operei urcă, de la aceeași oră, capodopera mondială „Otello” de Giuseppe Verdi, adaptată după piesa lui Shakespeare cu același nume - o tragedie grandioasă despre gelozie, manipulare și decădere.

Este o operă care reușește să redea cu forță și rafinament destrămarea unui destin, în care dragostea și ura coexistă cu aceeași intensitate.

Otello, Desdemona și Iago formează un triunghi dramatic în care fiecare gest și fiecare notă capătă greutate existențială. Muzica lui Verdi atinge aici un apogeu al expresivității, între fervoare și disperare, între lumină și abis.

