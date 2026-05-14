Alba Iulia intră în lumea poveștilor: Festivalul Internațional de Teatru „Povești” ajunge la ediția a XIX-a – 16 și 22 mai

Spectacole de teatru pentru copii, tineri și adulți, evenimente în aer liber, expoziții, conferințe, concert – toate aduc cu ele o poveste, perfectă pentru a fi împărtășită tuturor.
Vă invităm să călătorim împreună în lumea de poveste, care aduce zâmbet, care provoacă amintiri, care ne pune pe gânduri și stârnește emoție.
Continuăm și la această ediție seria evenimentelor în aer liber, cuprinse într-un program complex: animație stradală, paradă cu păpuși și marionete gigant, spectacole pentru întreaga familie, care aduce povestea în mijlocul oamenilor.
Tuturor ne plac poveștile, indiferent de vârstă, iar teatrul are acea forță de a o transpune într-un fel aparte, într-un mod inedit, astfel că povestea pătrunde în sufletele și în mintea oamenilor pe multiple căi senzoriale.
Fiecare nouă ediție e o provocare pentru mine, pentru echipa mea, din dorința de a aduce în fața publicului povești care să stârnească, în primul rând, emoția, povești care să bucure, povești inspirate din realitate, povești în care se poate regăsi fiecare.
Povestea, ne aduce împreună, și acesta este un deziderat important al acestui festival.
Ca de fiecare dată, ne dorim ca și această a XIX-a ediție să fie una memorabilă. Nume sonore ale teatrului românesc, artiști din țări străine, oameni de cultură vin sau revin la Alba Iulia ca să dăruiască, prin arta sau știința lor, o întâlnire inefabilă.
Așadar, batem gongul pentru cea de-a XIX-a ediție de festival al poveștilor la Alba Iulia, invitând publicul să pășească în lumea specială pe care am creat-o numai și numai pentru el. – Ioana Bogățan, director festival
SÂMBĂTĂ, 16 mai
11:00 Cafeaua cu tâlc
Conferință de presă
Art Cafe
12:00 ZAHARAȘKA ȘI ZĂPADA UITATĂ
regia Lavinia Pop Coman și Ana Crăciun Lambru
Teatrul de Artă București
Spectacol pentru întreaga familie
Teatrul de Păpuşi Prichindel / 1h
11:00 – 20:00 IN MEMORIAM CRISTIAN PEPINO
Expoziție de fotografie
Foaier Casa de Cultură a Studenților
13:00 FRICILE MELE, ARIPILE MELE și COPACUL DORINȚELOR ÎMPLINITE
Atelier de scenografie, Alina Herescu - scenograf
Casa de Cultură a Studenților, Sala Oglinzilor
14:00 – 20:00 CULOARE ȘI POVESTE
Ianza-Art Inter-Cultural
Expoziție permanentă de pictură și grafică
Iridescent Gallery Alba Iulia
(str. Anghel Saligny nr. 2G, sc.H)
16:00 IN MEMORIAM CORNELIU VASILESCU
Vernisaj expoziție de pictură și grafică
Galeria de Artă a Municipiului Alba Iulia / 30 min.
17:00 HARAP ALB, regia Dan Tudor
Teatrul Ion Creangă București
Spectacol de teatru pentru întreaga familie
Casa de Cultură a Studenților / 1h 15 min.
18:00 – 20:00 ARTA COSTUMULUI DE OPERĂ
Expoziție permanentă de costume de operă
Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor
19:00 TREI GENERAȚII, regia Dinu Cernescu
Teatrul Odeon București
Spectacol de teatru / 14+
Casa de Cultură a Sindicatelor / 2h 50 min. (cu pauză)
DUMINICĂ, 17 mai – EVENIMENTE ÎN AER LIBER
11:00 MAGIA PĂPUȘILOR
Teatrul pe roți Arad / Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca
Păpuși, marionete gigant / triciclete cu baloane
Piața Cetății / 50 min.
12:00 BUNUL PROMOROACĂ, regia Ion Ambrosi
Teatrul Piciul Julien Chișinău, Republica Moldova
Spectacol de teatru pentru întreaga familie
Piața Cetății / 45 min.
13:00 BALERINA'S DREAM
Compagnie des Quidams, Franța & Compagnia Italento, Italia
Spectacol stradal
Piața Cetății / 20 min.
17:00 MAGIA PĂPUȘILOR
Teatrul pe roți Arad / Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca
Păpuși, marionete gigant / triciclete cu baloane
Piața Cetății / 50 min.
18:00 STRADA BALOANELOR DE SĂPUN NR.10
Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca
Spectacol de baloane de săpun
Piața Cetății / 30 min
18:30 PUNGUȚA CU DOI BANI, regia Dana Bonțidean
Asociația Animaart Cluj-Napoca
Spectacol de teatru pentru întreaga familie
Piața Cetății / 45 min.
19:30 O GHEARĂ DE AJUTOR, regia Delia Gavlițchi
Asociația Zbeng Cultural Cluj-Napoca
Spectacol de teatru pentru întreaga familie
Piața Cetății / 40 min.
20:30 BALERINA'S DREAM
Compagnie des Quidams, Franța & Compagnia Italento, Italia
Spectacol stradal
Piața Cetății / 20 min.
LUNI, 18 mai
11:00 SÂNZIANA ȘI PEPELEA, regia Cristian Pepino
Teatrul pentru Copii și Tineret Gulliver Galați
Spectacol de teatru pentru copii / 3+
Casa de Cultură a Studenților / 50 min.
11:00 MICA SIRENĂ, regia Baczó Tünde
Teatrul de Copii și Tineret Merlin Timișoara
Spectacol de teatru pentru copii / 9+
Teatrul de Păpuși Prichindel / 1h 15 min
11:00 POVEȘTI ÎN LUMINĂ ȘI CULOARE
Atelier de teatru de umbre, Georgiana Dinescu și Marin Fagu – actori păpușari
Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu Alba Iulia / 50 min.
11:00 POVEȘTI ÎN MIȘCARE
Atelier de mânuire marionete, Nuți și Sorin Dorobanțu - marionetiști
Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu Alba Iulia / 50 min.
12:00 Cafeaua cu tâlc
Conferință de presă
Art Cafe
14:00 – 18:00 IN MEMORIAM CORNELIU VASILESCU
Expoziție permanentă de pictură și grafică
Galeria de Artă a Municipiului Alba Iulia
16:00 FRICILE MELE, ARIPILE MELE și COPACUL DORINȚELOR ÎMPLINITE
Atelier de scenografie, Alina Herescu - scenograf
Casa de Cultură a Studenților, Sala Oglinzilor
16:00 CULOARE ȘI POVESTE
Ianza-Art Inter-Cultural
Vernisaj expoziție de pictură și grafică
Iridescent Gallery Alba Iulia / 30 min
(str. Anghel Saligny nr. 2G, sc.H)
17:30 IN MEMORIAM CRISTIAN PEPINO
Vernisaj expoziție de fotografie
Foaier Casa de Cultură a Studenților / 30 min.
18:00 FĂ TU PRIMUL PAS, regia Andrei Munteanu
Teatrul de Artă București
Spectacol de teatru / 14+
Casa de Cultură a Studenților / 1h
18:00 – 20:00 ARTA COSTUMULUI DE OPERĂ
Expoziție permanentă de costume de operă
Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor
19:30 IERBAR, regia Radu Afrim
Teatrul Național Târgu-Mureș, Compania Liviu Rebreanu
Spectacol de teatru / 14+
Casa de Cultură a Sindicatelor / 2h 20 min
MARȚI, 19 mai
11:00 NEGHINIȚĂ, regia Geo Balint
Teatrul pentru Copii Arlechino Brașov
Spectacol de teatru pentru copii / 5+
Teatrul de Păpuși Prichindel / 50 min.
11:00 – 20:00 IN MEMORIAM CRISTIAN PEPINO
Expoziție de fotografie
Foaier Casa de Cultură a Studenților
11:00 POVEȘTI ÎN LUMINĂ ȘI CULOARE
Atelier de teatru de umbre, Georgiana Dinescu și Marin Fagu – actori păpușari
Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu Alba Iulia / 50 min.
11:00 POVEȘTI ÎN MIȘCARE
Atelier de mânuire marionete, Nuți și Sorin Dorobanțu - marionetiști
Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu Alba Iulia / 50 min.
12:00 Cafeaua cu tâlc
Conferință de presă
Art Cafe
14:00 – 18:00 IN MEMORIAM CORNELIU VASILESCU
Expoziție permanentă de pictură și grafică
Galeria de Artă a Municipiului Alba Iulia
14:00 – 20:00 CULOARE ȘI POVESTE
Ianza-Art Inter-Cultural
Expoziție permanentă de pictură și grafică
Iridescent Gallery Alba Iulia
(str. Anghel Saligny nr. 2G, sc.H)
16:00 FRICILE MELE, ARIPILE MELE și COPACUL DORINȚELOR ÎMPLINITE
Atelier de scenografie, Alina Herescu - scenograf
Casa de Cultură a Studenților, Sala Oglinzilor
17:00 DOMNIȘOARA IULIA, regia Andrei și Andreea Grosu
Teatrul unteatru București
Spectacol de teatru / 16+
Casa de Cultură a Studenților / 1h 20 min.
18:30 ARTA COSTUMULUI DE OPERĂ
Vernisaj expoziție de costume de operă
Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor
19:00 SPIRITUL DE FAMILIE, regia Radu Beligan
Teatrul de Comedie București
Spectacol de teatru / 14+
Casa de Cultură a Sindicatelor / 2h 15 min.
MIERCURI, 20 mai
11:00 FRUMOASA ȘI BESTIA, regia Oana Leahu
Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, Trupa Marionete
Spectacol de teatru pentru copii / 3+
Casa de Cultură a Studenților /1h 10 min.
11:00 POVEȘTI ÎN LUMINĂ ȘI CULOARE
Atelier de teatru de umbre, Georgiana Dinescu și Marin Fagu – actori păpușari
Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu Alba Iulia / 50 min.
11:00 JOACĂ, REACȚIONEAZĂ, CREEAZĂ! sau THINK FAST, PLAY SMART!
Atelier de improvizație teatrală, Ioan Ardelean - actor
Liceul de Arte Regina Maria Alba Iulia / 2h
11:00 KATASTROFA ROCK & FRIENDS - Katastrofa Clown
Andrea Fedi, Italia
Spectacol non-verbal pentru copii / 9+
Teatrul de Păpuși Prichindel / 50 min.
11:00 – 20:00 IN MEMORIAM CRISTIAN PEPINO
Expoziție de fotografie
Foaier Casa de Cultură a Studenților
11:00 DIN PUNCTUL DE VEDERE FEMININ.
DESTINE ARTISTICE ÎN ROMÂNIA SOCIALISTĂ
Conferință susținută de Cristina Modreanu
Lansare de carte Învinși și învingători. Artiști în culisele scenei socialiste
Universitatea 1 Decembrie 1918, Sala Senatului / 1h 15 min.
12:00 Cafeaua cu tâlc
Conferință de presă
Art Cafe
13:00 ASPIRAȚII, OPORTUNITĂȚI, DECIZII ȘI INDECIZII LA ÎNCEPUT DE DRUM
Conferință susținută de Pavel Bartoș
Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan Alba Iulia, Sala multimedia / 1h
14:00 – 18:00 IN MEMORIAM CORNELIU VASILESCU
Expoziție permanentă de pictură și grafică
Galeria de Artă a Municipiului Alba Iulia
14:00 – 20:00 CULOARE ȘI POVESTE
Ianza-Art Inter-Cultural
Expoziție permanentă de pictură și grafică
Iridescent Gallery Alba Iulia
(str. Anghel Saligny nr. 2G, sc.H)
16:00 FRICILE MELE, ARIPILE MELE și COPACUL DORINȚELOR ÎMPLINITE
Atelier de scenografie, Alina Herescu - scenograf
Casa de Cultură a Studenților, Sala Oglinzilor
18:00 OMEN, de Arcadie Rusu
LINOTIP Centru Independent Coregrafic
Spectacol de dans contemporan / 14+
Teatrul de Păpuși Prichindel / 45 min.
18:00 – 20:00 ARTA COSTUMULUI DE OPERĂ
Expoziție permanentă de costume de operă
Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor
19:00 MÂNDRIE ȘI PREJUDECATĂ (Un fel de), regia Alexandru Mâzgăreanu
Teatrul Excelsior București
Spectacol de teatru / 14+
Casa de Cultură a Sindicatelor / 2h 30 min. (cu pauză)
JOI, 21 mai
11:00 JOACĂ, REACȚIONEAZĂ, CREEAZĂ! sau THINK FAST, PLAY SMART!
Atelier de improvizație teatrală, Ioan Ardelean - actor
Liceul de Arte Regina Maria Alba Iulia / 2h
11:00 – 20:00 IN MEMORIAM CRISTIAN PEPINO
Expoziție de fotografie
Foaier Casa de Cultură a Studenților
11:00 ALBĂ CA ZĂPADA, regia Cristian Pepino
Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova
Spectacol de teatru pentru copii / 3+
Casa de Cultură a Sindicatelor / 55 min.
12:00 Cafeaua cu tâlc
Conferință de presă
Art Cafe
14:00 – 18:00 IN MEMORIAM CORNELIU VASILESCU
Expoziție permanentă de pictură și grafică
Galeria de Artă a Municipiului Alba Iulia
14:00 – 20:00 CULOARE ȘI POVESTE
Ianza-Art Inter-Cultural
Expoziție permanentă de grafică și pictură
Iridescent Gallery Alba Iulia
(str. Anghel Saligny nr. 2G, sc.H)
16:00 FRICILE MELE, ARIPILE MELE și COPACUL DORINȚELOR ÎMPLINITE
Atelier de scenografie, Alina Herescu - scenograf
Casa de Cultură a Studenților, Sala Oglinzilor
17:00 DEȘTEPTAREA, regia Bobi Pricop
Teatrul Regina Maria Oradea, Trupa Iosif Vulcan
Spectacol de teatru pentru adolescenți / 14+
Teatrul de Păpuși Prichindel / 2h
18:00 – 20:00 ARTA COSTUMULUI DE OPERĂ
Expoziție permanentă de costume
Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor
19:30 DON QUIJOTE, regia Alexandru Dabija
Teatrul Act București
Spectacol de teatru / 12+
Casa de Cultură a Studenților / 2h 30 min. (cu pauză)
VINERI, 22 mai
11:00 CIPI, PITICUL URIAȘ, regia Iulian Bulancea
Teatrul Regina Maria Oradea, Trupa Arcadia
Spectacol de teatru pentru copii / 5+
Teatrul de Păpuși Prichindel / 60 min.
11:00 CARTEA JUNGLEI, regia Cristian Pepino
Teatrul de Păpuși Puck Cluj-Napoca
Spectacol de teatru pentru copii / 4+
Casa de Cultură a Studenților / 40 min.
11:00 JOACĂ, REACȚIONEAZĂ, CREEAZĂ! sau THINK FAST, PLAY SMART!
Atelier de improvizație teatrală, Ioan Ardelean - actor
Liceul Național Horea, Cloșca și Crișan Alba Iulia / 2h
11:00 – 20:00 IN MEMORIAM CRISTIAN PEPINO
Expoziție de fotografie
Foaier Casa de Cultură a Studenților
12:00 Cafeaua cu tâlc
Conferință de presă
Art Cafe
14:00 – 18:00 IN MEMORIAM CORNELIU VASILESCU
Expoziție permanentă de pictură și grafică
Galeria de Artă a Municipiului Alba Iulia
14:00 – 20:00 CULOARE ȘI POVESTE
Ianza-Art Inter-Cultural
Expoziție permanentă de grafică și pictură
Iridescent Gallery Alba Iulia
(str. Anghel Saligny nr. 2G, sc.H)
16:00 FRICILE MELE, ARIPILE MELE și COPACUL DORINȚELOR ÎMPLINITE
Prezentare atelier de scenografie, Alina Herescu - scenograf
Casa de Cultură a Studenților, Sala Oglinzilor
17:00 TANGUEANDO, Călătoria Titei
Camila Fernandez, Argentina
Teatru-circ / 10+
Teatrul de Păpuși Prichindel / 45 min
18:00 – 20:00 ARTA COSTUMULUI DE OPERĂ
Expoziție permanentă de costume de operă
Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor
18:30 REGINA NOPȚII, regia Leta Popescu
Teatrul Dramatic Fani Tardini Galați
Spectacol de teatru / 14+
Casa de Cultură a Sindicatelor / 2h
21:00 TRANSYLVANIAN DANCE
Lucian Ban & Mat Maneri
Concert
Depozitul de ceramică veche / 1h 30 min.
Cetatea Alba Carolina