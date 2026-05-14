Alba Iulia intră în lumea poveștilor: Festivalul Internațional de Teatru „Povești” ajunge la ediția a XIX-a – 16 și 22 mai

Spectacole de teatru pentru copii, tineri și adulți, evenimente în aer liber, expoziții, conferințe, concert – toate aduc cu ele o poveste, perfectă pentru a fi împărtășită tuturor.

Vă invităm să călătorim împreună în lumea de poveste, care aduce zâmbet, care provoacă amintiri, care ne pune pe gânduri și stârnește emoție.

Continuăm și la această ediție seria evenimentelor în aer liber, cuprinse într-un program complex: animație stradală, paradă cu păpuși și marionete gigant, spectacole pentru întreaga familie, care aduce povestea în mijlocul oamenilor.

Tuturor ne plac poveștile, indiferent de vârstă, iar teatrul are acea forță de a o transpune într-un fel aparte, într-un mod inedit, astfel că povestea pătrunde în sufletele și în mintea oamenilor pe multiple căi senzoriale.

Fiecare nouă ediție e o provocare pentru mine, pentru echipa mea, din dorința de a aduce în fața publicului povești care să stârnească, în primul rând, emoția, povești care să bucure, povești inspirate din realitate, povești în care se poate regăsi fiecare.

Povestea, ne aduce împreună, și acesta este un deziderat important al acestui festival.

Ca de fiecare dată, ne dorim ca și această a XIX-a ediție să fie una memorabilă. Nume sonore ale teatrului românesc, artiști din țări străine, oameni de cultură vin sau revin la Alba Iulia ca să dăruiască, prin arta sau știința lor, o întâlnire inefabilă.

Așadar, batem gongul pentru cea de-a XIX-a ediție de festival al poveștilor la Alba Iulia, invitând publicul să pășească în lumea specială pe care am creat-o numai și numai pentru el. – Ioana Bogățan, director festival

SÂMBĂTĂ, 16 mai

11:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

12:00 ZAHARAȘKA ȘI ZĂPADA UITATĂ

regia Lavinia Pop Coman și Ana Crăciun Lambru

Teatrul de Artă București

Spectacol pentru întreaga familie

Teatrul de Păpuşi Prichindel / 1h

11:00 – 20:00 IN MEMORIAM CRISTIAN PEPINO

Expoziție de fotografie

Foaier Casa de Cultură a Studenților

13:00 FRICILE MELE, ARIPILE MELE și COPACUL DORINȚELOR ÎMPLINITE

Atelier de scenografie, Alina Herescu - scenograf

Casa de Cultură a Studenților, Sala Oglinzilor

14:00 – 20:00 CULOARE ȘI POVESTE

Ianza-Art Inter-Cultural

Expoziție permanentă de pictură și grafică

Iridescent Gallery Alba Iulia

(str. Anghel Saligny nr. 2G, sc.H)

16:00 IN MEMORIAM CORNELIU VASILESCU

Vernisaj expoziție de pictură și grafică

Galeria de Artă a Municipiului Alba Iulia / 30 min.

17:00 HARAP ALB, regia Dan Tudor

Teatrul Ion Creangă București

Spectacol de teatru pentru întreaga familie

Casa de Cultură a Studenților / 1h 15 min.

18:00 – 20:00 ARTA COSTUMULUI DE OPERĂ

Expoziție permanentă de costume de operă

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

19:00 TREI GENERAȚII, regia Dinu Cernescu

Teatrul Odeon București

Spectacol de teatru / 14+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 2h 50 min. (cu pauză)

DUMINICĂ, 17 mai – EVENIMENTE ÎN AER LIBER

11:00 MAGIA PĂPUȘILOR

Teatrul pe roți Arad / Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca

Păpuși, marionete gigant / triciclete cu baloane

Piața Cetății / 50 min.

12:00 BUNUL PROMOROACĂ, regia Ion Ambrosi

Teatrul Piciul Julien Chișinău, Republica Moldova

Spectacol de teatru pentru întreaga familie

Piața Cetății / 45 min.

13:00 BALERINA'S DREAM

Compagnie des Quidams, Franța & Compagnia Italento, Italia

Spectacol stradal

Piața Cetății / 20 min.

17:00 MAGIA PĂPUȘILOR

Teatrul pe roți Arad / Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca

Păpuși, marionete gigant / triciclete cu baloane

Piața Cetății / 50 min.

18:00 STRADA BALOANELOR DE SĂPUN NR.10

Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca

Spectacol de baloane de săpun

Piața Cetății / 30 min

18:30 PUNGUȚA CU DOI BANI, regia Dana Bonțidean

Asociația Animaart Cluj-Napoca

Spectacol de teatru pentru întreaga familie

Piața Cetății / 45 min.

19:30 O GHEARĂ DE AJUTOR, regia Delia Gavlițchi

Asociația Zbeng Cultural Cluj-Napoca

Spectacol de teatru pentru întreaga familie

Piața Cetății / 40 min.

20:30 BALERINA'S DREAM

Compagnie des Quidams, Franța & Compagnia Italento, Italia

Spectacol stradal

Piața Cetății / 20 min.

LUNI, 18 mai

11:00 SÂNZIANA ȘI PEPELEA, regia Cristian Pepino

Teatrul pentru Copii și Tineret Gulliver Galați

Spectacol de teatru pentru copii / 3+

Casa de Cultură a Studenților / 50 min.

11:00 MICA SIRENĂ, regia Baczó Tünde

Teatrul de Copii și Tineret Merlin Timișoara

Spectacol de teatru pentru copii / 9+

Teatrul de Păpuși Prichindel / 1h 15 min

11:00 POVEȘTI ÎN LUMINĂ ȘI CULOARE

Atelier de teatru de umbre, Georgiana Dinescu și Marin Fagu – actori păpușari

Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu Alba Iulia / 50 min.

11:00 POVEȘTI ÎN MIȘCARE

Atelier de mânuire marionete, Nuți și Sorin Dorobanțu - marionetiști

Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu Alba Iulia / 50 min.

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

14:00 – 18:00 IN MEMORIAM CORNELIU VASILESCU

Expoziție permanentă de pictură și grafică

Galeria de Artă a Municipiului Alba Iulia

16:00 FRICILE MELE, ARIPILE MELE și COPACUL DORINȚELOR ÎMPLINITE

Atelier de scenografie, Alina Herescu - scenograf

Casa de Cultură a Studenților, Sala Oglinzilor

16:00 CULOARE ȘI POVESTE

Ianza-Art Inter-Cultural

Vernisaj expoziție de pictură și grafică

Iridescent Gallery Alba Iulia / 30 min

(str. Anghel Saligny nr. 2G, sc.H)

17:30 IN MEMORIAM CRISTIAN PEPINO

Vernisaj expoziție de fotografie

Foaier Casa de Cultură a Studenților / 30 min.

18:00 FĂ TU PRIMUL PAS, regia Andrei Munteanu

Teatrul de Artă București

Spectacol de teatru / 14+

Casa de Cultură a Studenților / 1h

18:00 – 20:00 ARTA COSTUMULUI DE OPERĂ

Expoziție permanentă de costume de operă

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

19:30 IERBAR, regia Radu Afrim

Teatrul Național Târgu-Mureș, Compania Liviu Rebreanu

Spectacol de teatru / 14+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 2h 20 min

MARȚI, 19 mai

11:00 NEGHINIȚĂ, regia Geo Balint

Teatrul pentru Copii Arlechino Brașov

Spectacol de teatru pentru copii / 5+

Teatrul de Păpuși Prichindel / 50 min.

11:00 – 20:00 IN MEMORIAM CRISTIAN PEPINO

Expoziție de fotografie

Foaier Casa de Cultură a Studenților

11:00 POVEȘTI ÎN LUMINĂ ȘI CULOARE

Atelier de teatru de umbre, Georgiana Dinescu și Marin Fagu – actori păpușari

Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu Alba Iulia / 50 min.

11:00 POVEȘTI ÎN MIȘCARE

Atelier de mânuire marionete, Nuți și Sorin Dorobanțu - marionetiști

Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu Alba Iulia / 50 min.

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

14:00 – 18:00 IN MEMORIAM CORNELIU VASILESCU

Expoziție permanentă de pictură și grafică

Galeria de Artă a Municipiului Alba Iulia

14:00 – 20:00 CULOARE ȘI POVESTE

Ianza-Art Inter-Cultural

Expoziție permanentă de pictură și grafică

Iridescent Gallery Alba Iulia

(str. Anghel Saligny nr. 2G, sc.H)

16:00 FRICILE MELE, ARIPILE MELE și COPACUL DORINȚELOR ÎMPLINITE

Atelier de scenografie, Alina Herescu - scenograf

Casa de Cultură a Studenților, Sala Oglinzilor

17:00 DOMNIȘOARA IULIA, regia Andrei și Andreea Grosu

Teatrul unteatru București

Spectacol de teatru / 16+

Casa de Cultură a Studenților / 1h 20 min.

18:30 ARTA COSTUMULUI DE OPERĂ

Vernisaj expoziție de costume de operă

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

19:00 SPIRITUL DE FAMILIE, regia Radu Beligan

Teatrul de Comedie București

Spectacol de teatru / 14+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 2h 15 min.

MIERCURI, 20 mai

11:00 FRUMOASA ȘI BESTIA, regia Oana Leahu

Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, Trupa Marionete

Spectacol de teatru pentru copii / 3+

Casa de Cultură a Studenților /1h 10 min.

11:00 POVEȘTI ÎN LUMINĂ ȘI CULOARE

Atelier de teatru de umbre, Georgiana Dinescu și Marin Fagu – actori păpușari

Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu Alba Iulia / 50 min.

11:00 JOACĂ, REACȚIONEAZĂ, CREEAZĂ! sau THINK FAST, PLAY SMART!

Atelier de improvizație teatrală, Ioan Ardelean - actor

Liceul de Arte Regina Maria Alba Iulia / 2h

11:00 KATASTROFA ROCK & FRIENDS - Katastrofa Clown

Andrea Fedi, Italia

Spectacol non-verbal pentru copii / 9+

Teatrul de Păpuși Prichindel / 50 min.

11:00 – 20:00 IN MEMORIAM CRISTIAN PEPINO

Expoziție de fotografie

Foaier Casa de Cultură a Studenților

11:00 DIN PUNCTUL DE VEDERE FEMININ.

DESTINE ARTISTICE ÎN ROMÂNIA SOCIALISTĂ

Conferință susținută de Cristina Modreanu

Lansare de carte Învinși și învingători. Artiști în culisele scenei socialiste

Universitatea 1 Decembrie 1918, Sala Senatului / 1h 15 min.

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

13:00 ASPIRAȚII, OPORTUNITĂȚI, DECIZII ȘI INDECIZII LA ÎNCEPUT DE DRUM

Conferință susținută de Pavel Bartoș

Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan Alba Iulia, Sala multimedia / 1h

14:00 – 18:00 IN MEMORIAM CORNELIU VASILESCU

Expoziție permanentă de pictură și grafică

Galeria de Artă a Municipiului Alba Iulia

14:00 – 20:00 CULOARE ȘI POVESTE

Ianza-Art Inter-Cultural

Expoziție permanentă de pictură și grafică

Iridescent Gallery Alba Iulia

(str. Anghel Saligny nr. 2G, sc.H)

16:00 FRICILE MELE, ARIPILE MELE și COPACUL DORINȚELOR ÎMPLINITE

Atelier de scenografie, Alina Herescu - scenograf

Casa de Cultură a Studenților, Sala Oglinzilor

18:00 OMEN, de Arcadie Rusu

LINOTIP Centru Independent Coregrafic

Spectacol de dans contemporan / 14+

Teatrul de Păpuși Prichindel / 45 min.

18:00 – 20:00 ARTA COSTUMULUI DE OPERĂ

Expoziție permanentă de costume de operă

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

19:00 MÂNDRIE ȘI PREJUDECATĂ (Un fel de), regia Alexandru Mâzgăreanu

Teatrul Excelsior București

Spectacol de teatru / 14+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 2h 30 min. (cu pauză)

JOI, 21 mai

11:00 JOACĂ, REACȚIONEAZĂ, CREEAZĂ! sau THINK FAST, PLAY SMART!

Atelier de improvizație teatrală, Ioan Ardelean - actor

Liceul de Arte Regina Maria Alba Iulia / 2h

11:00 – 20:00 IN MEMORIAM CRISTIAN PEPINO

Expoziție de fotografie

Foaier Casa de Cultură a Studenților

11:00 ALBĂ CA ZĂPADA, regia Cristian Pepino

Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova

Spectacol de teatru pentru copii / 3+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 55 min.

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

14:00 – 18:00 IN MEMORIAM CORNELIU VASILESCU

Expoziție permanentă de pictură și grafică

Galeria de Artă a Municipiului Alba Iulia

14:00 – 20:00 CULOARE ȘI POVESTE

Ianza-Art Inter-Cultural

Expoziție permanentă de grafică și pictură

Iridescent Gallery Alba Iulia

(str. Anghel Saligny nr. 2G, sc.H)

16:00 FRICILE MELE, ARIPILE MELE și COPACUL DORINȚELOR ÎMPLINITE

Atelier de scenografie, Alina Herescu - scenograf

Casa de Cultură a Studenților, Sala Oglinzilor

17:00 DEȘTEPTAREA, regia Bobi Pricop

Teatrul Regina Maria Oradea, Trupa Iosif Vulcan

Spectacol de teatru pentru adolescenți / 14+

Teatrul de Păpuși Prichindel / 2h

18:00 – 20:00 ARTA COSTUMULUI DE OPERĂ

Expoziție permanentă de costume

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

19:30 DON QUIJOTE, regia Alexandru Dabija

Teatrul Act București

Spectacol de teatru / 12+

Casa de Cultură a Studenților / 2h 30 min. (cu pauză)

VINERI, 22 mai

11:00 CIPI, PITICUL URIAȘ, regia Iulian Bulancea

Teatrul Regina Maria Oradea, Trupa Arcadia

Spectacol de teatru pentru copii / 5+

Teatrul de Păpuși Prichindel / 60 min.

11:00 CARTEA JUNGLEI, regia Cristian Pepino

Teatrul de Păpuși Puck Cluj-Napoca

Spectacol de teatru pentru copii / 4+

Casa de Cultură a Studenților / 40 min.

11:00 JOACĂ, REACȚIONEAZĂ, CREEAZĂ! sau THINK FAST, PLAY SMART!

Atelier de improvizație teatrală, Ioan Ardelean - actor

Liceul Național Horea, Cloșca și Crișan Alba Iulia / 2h

11:00 – 20:00 IN MEMORIAM CRISTIAN PEPINO

Expoziție de fotografie

Foaier Casa de Cultură a Studenților

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

14:00 – 18:00 IN MEMORIAM CORNELIU VASILESCU

Expoziție permanentă de pictură și grafică

Galeria de Artă a Municipiului Alba Iulia

14:00 – 20:00 CULOARE ȘI POVESTE

Ianza-Art Inter-Cultural

Expoziție permanentă de grafică și pictură

Iridescent Gallery Alba Iulia

(str. Anghel Saligny nr. 2G, sc.H)

16:00 FRICILE MELE, ARIPILE MELE și COPACUL DORINȚELOR ÎMPLINITE

Prezentare atelier de scenografie, Alina Herescu - scenograf

Casa de Cultură a Studenților, Sala Oglinzilor

17:00 TANGUEANDO, Călătoria Titei

Camila Fernandez, Argentina

Teatru-circ / 10+

Teatrul de Păpuși Prichindel / 45 min

18:00 – 20:00 ARTA COSTUMULUI DE OPERĂ

Expoziție permanentă de costume de operă

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

18:30 REGINA NOPȚII, regia Leta Popescu

Teatrul Dramatic Fani Tardini Galați

Spectacol de teatru / 14+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 2h

21:00 TRANSYLVANIAN DANCE

Lucian Ban & Mat Maneri

Concert

Depozitul de ceramică veche / 1h 30 min.

Cetatea Alba Carolina

