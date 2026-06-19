Bărbierul din Sevilla, de la Opera Națională București, deschide ediția a 10-a a Festivalului „DescOperă” de la Butuceni, din Republica Moldova

Înainte de a ajunge pe malurile Răutului, Bărbierul din Sevilla a cucerit publicul și critica la Bucharest Opera Festival (în desfășurare la București), unde a primit aplauze îndelungate și recenzii elogioase. Acum, montarea semnată de Igor Bergler face pasul spre o scenă de altă natură, în aer liber, înconjurată de priveliștile unice ale complexului natural și cultural de la Orheiul Vechi.

Montarea aduce pe scenă întreaga energie a commediei dell’arte târzii, regăsită în personajele arhetipale din opera lui Rossini: Figaro, servitorul șiret și isteț; doctorul Bartolo, bătrânul autoritar și comic fără voie; Rosina, tânăra inteligentă și ironică și Contele Almaviva, îndrăgostitul elegant, dar irezistibil de ridicol.

https://youtu.be/nj7urEb3EQg

(Bărbierul din Sevilla - Opera Națională București)

Ediția aniversară a festivalului „DescOperă”, organizat sub egida Ministerului Culturii al Republicii Moldova, aduce în perioada 18 - 21 iunie 2026 artiști de prestigiu, orchestre și instituții lirice de renume din Republica Moldova și România.

O premieră specială a acestei ediții: în fiecare seară, scena va fi amplasată într-o locație diferită din cadrul complexului, oferind spectatorilor perspective noi și experiențe distincte.

Timp de patru zile, „DescOperă” va transforma Orheiul Vechi într-o scenă culturală în aer liber, unde muzica clasică, patrimoniul și natura se întâlnesc pentru a crea o experiență artistică unică.

Festivalul invită publicul din Republica Moldova și de peste hotare să celebreze împreună un deceniu de excelență artistică și să descopere farmecul muzicii clasice într-unul dintre cele mai spectaculoase peisaje culturale ale țării.

PROGRAMUL FESTIVALULUI

18 iunie 2026

Bărbierul din Sevilla de Gioachino Rossini, regia Igor Bergler, prezentată de Opera Națională București, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga.

Distribuția: Figaro – Iordache Basalic, Rosina - Martiniana Antonie, Contele Almaviva -Bogdan Mihai, Don Bartolo - Iustinian Zetea, Don Basilio - Marius Boloș, Berta – Daniela Cârstea, Fiorello/ Sergentul - Daniel Filipescu, Notarul - Andrei Bolohan

19 iunie 2026

Seara va fi structurată în două părți:

Partea I – Rapsodii și fantezii celebre

Soliști: Viorica Agafița – vioară, Sergiu Mușat – clarinet, Cezar Moldovanu – vioară

Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”

Dirijor: Mihail Agafița

Partea a II-a – MISATANGO de Martin Palmeri

Soliști: Lilia Istratii – mezzo-soprană, Eugen Negruța – bandoneon, Mark Oselski – pian

Participă Orchestra CONCERTINO și Capela Corală Academică „Doina”, sub conducerea dirijoarei Ilona Stepan.

20 iunie 2026

Publicul va putea urmări opera „Nabucco” de Giuseppe Verdi, în interpretarea Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”.

Distribuția: Nabucco – Petru Racoviță, Abigaille – Asineta Răducan, Fenena – Taisia Caraman, Ismaele – Vadim Ceban, Zaccaria – Iurie Maimescu, Il Gran Sacerdote – Valeriu Cojocaru, Abdallo – Ruslan Pacatovici, Anna – Marina Cara

Conducerea muzicală: Nicolae Dohotaru

Regia: Rodica Picireanu

Scenografia: Iurie Matei

21 iunie 2026

Ediția aniversară se va încheia cu spectacolul „Dinastia Strauss”, susținut de Orchestra Națională Simfonică a Companiei Teleradio-Moldova, sub bagheta academicianului Gheorghe Mustea.

Soliști: Tatiana Costiuc – soprană lirică, Taisia Caraman – mezzosoprană, Sergiu Garabaji – bariton

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