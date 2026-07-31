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Jurnalul Ştiri Externe Tentativă de asasinat în Ucraina. A fost vizat un comandat al armatei. Zelenski promite răzbunare

Tentativă de asasinat în Ucraina. A fost vizat un comandat al armatei. Zelenski promite răzbunare

de Redacția Jurnalul Publicat la 31 Iul 2026 16:45 Modificat la 31 Iul 2026 16:45
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Tentativă de asasinat în Ucraina. A fost vizat un comandat al armatei. Zelenski promite răzbunare
Hepta/Zelenski a declarat că Ucraina va răspunde tentativei de asasinat, pe care a descris-o drept un atac împotriva Ucrainei și a unuia dintre comandanții săi militari.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că asupra comandantului Brigăzii Khartiia, Ihor Obolenskyi, a avut loc o tentativă de asasinat, iar acest incident nu va rămâne fără repercursiuni.

Potrivit șefului statului Ucrainean, atacatorul și complicele acestuia au fost reținuți, iar autoritățile desfășoară procedurile legale în acest caz.

Zelenski: Suspecții au fost reținuți

Într-o postare publicată pe Facebook, Volodimir Zelenski a precizat că a discutat cu Ihor Obolenskyi după incident și că a fost informat despre evoluția anchetei de către Oleksandr Poklad.

„Astăzi a avut loc o tentativă de asasinat asupra lui Ihor. Atacatorul și complicele acestuia au fost reținuți. Sunt în desfășurare măsurile procedurale necesare”, a transmis președintele ucrainean.

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„Vom răspunde acestui atac”

Zelenski a declarat că Ucraina va răspunde tentativei de asasinat, pe care a descris-o drept un atac împotriva Ucrainei și a unuia dintre comandanții săi militari. „Vom răspunde cu siguranță acestei tentative de atac împotriva Ucrainei și a comandantului ucrainean”, a afirmat liderul de la Kiev.

Președintele i-a mulțumit lui Ihor Obolenskyi pentru activitatea sa militară și i-a transmis un mesaj de încurajare. „I-am mulțumit lui Ihor pentru serviciul său și i-am urat să lovească și mai puternic ocupanții. Slavă Ucrainei!”, a scris Volodimir Zelenski.

Autoritățile ucrainene nu au oferit, deocamdată, detalii despre circumstanțele tentativei de asasinat sau despre identitatea persoanelor reținute.

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Subiecte în articol: asasinat ucraina zelenski
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