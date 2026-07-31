Tentativă de asasinat în Ucraina. A fost vizat un comandat al armatei. Zelenski promite răzbunare

Potrivit șefului statului Ucrainean, atacatorul și complicele acestuia au fost reținuți, iar autoritățile desfășoară procedurile legale în acest caz.

Zelenski: Suspecții au fost reținuți

Într-o postare publicată pe Facebook, Volodimir Zelenski a precizat că a discutat cu Ihor Obolenskyi după incident și că a fost informat despre evoluția anchetei de către Oleksandr Poklad.

„Astăzi a avut loc o tentativă de asasinat asupra lui Ihor. Atacatorul și complicele acestuia au fost reținuți. Sunt în desfășurare măsurile procedurale necesare”, a transmis președintele ucrainean.

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„Vom răspunde acestui atac”

Zelenski a declarat că Ucraina va răspunde tentativei de asasinat, pe care a descris-o drept un atac împotriva Ucrainei și a unuia dintre comandanții săi militari. „Vom răspunde cu siguranță acestei tentative de atac împotriva Ucrainei și a comandantului ucrainean”, a afirmat liderul de la Kiev.

Președintele i-a mulțumit lui Ihor Obolenskyi pentru activitatea sa militară și i-a transmis un mesaj de încurajare. „I-am mulțumit lui Ihor pentru serviciul său și i-am urat să lovească și mai puternic ocupanții. Slavă Ucrainei!”, a scris Volodimir Zelenski.

Autoritățile ucrainene nu au oferit, deocamdată, detalii despre circumstanțele tentativei de asasinat sau despre identitatea persoanelor reținute.