Atenție, șoferi! România și Bulgaria trimit patrule comune la Vama Veche. Poliția anunță controale până la sfârșitul lunii septembrie

Șoferii care tranzitează frontiera dintre România și Bulgaria prin punctul de trecere Vama Veche – Durankulak trebuie să se pregătească pentru controale mai numeroase în perioada următoare. Începând cu 31 iulie și până la 27 septembrie, polițiștii rutieri români și bulgari vor desfășura patrule comune și acțiuni de monitorizare a traficului, într-o campanie menită să reducă numărul accidentelor și să crească gradul de siguranță pe drumurile din zona de frontieră.

Măsura vine într-o perioadă în care traficul către litoralul românesc și stațiunile din Bulgaria este unul dintre cele mai intense din an, iar autoritățile urmăresc prevenirea incidentelor rutiere și fluidizarea circulației.

Controale comune pe principalele drumuri spre Vama Veche

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră vor participa la misiuni operative alături de colegii lor din Republica Bulgaria.

Patrulele mixte vor acționa pe principalele artere care converg către punctul de trecere a frontierei Vama Veche – Durankulak, unde vor desfășura:

monitorizarea permanentă a traficului rutier;

acțiuni de patrulare preventivă;

controale privind respectarea legislației rutiere;

verificări pentru depistarea principalelor abateri care pot genera accidente grave.

Polițiștii vor urmări în special respectarea limitelor de viteză, efectuarea depășirilor regulamentare, utilizarea centurii de siguranță și combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

Obiectivul principal: reducerea accidentelor rutiere

Autoritățile române și bulgare urmăresc diminuarea riscului producerii accidentelor în zona de frontieră, unde, în sezonul estival, valorile de trafic cresc semnificativ.

Prin prezența patrulelor mixte, polițiștii urmăresc:

prevenirea accidentelor de circulație;

identificarea și sancționarea comportamentelor periculoase în trafic;

creșterea disciplinei rutiere;

îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile celor două state.

Acțiunile sunt programate să se desfășoare pe întreaga perioadă a sezonului estival și la începutul toamnei, când mii de români continuă să călătorească spre litoralul bulgăresc sau tranzitează frontiera pentru vacanțe și deplasări de serviciu.

Patrulele comune fac parte din acordul dintre România și Bulgaria

Operațiunile sunt organizate în baza acordului bilateral privind realizarea controalelor rutiere comune și desfășurarea misiunilor de patrulare în zona de frontieră.

Prin acest mecanism, polițiștii celor două state colaborează direct pentru schimbul rapid de informații și coordonarea intervențiilor, contribuind la consolidarea cooperării polițienești transfrontaliere și la sporirea siguranței participanților la trafic.

Modelul de cooperare este aplicat periodic în perioadele cu trafic intens și are rolul de a descuraja încălcarea regulilor de circulație atât de către șoferii români, cât și de cei străini.

Recomandările Poliției pentru șoferi

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța îi îndeamnă pe conducătorii auto să manifeste responsabilitate și prudență pe întreaga durată a deplasărilor.

Polițiștii recomandă:

respectarea limitelor legale de viteză;

păstrarea unei distanțe corespunzătoare față de vehiculul din față;

evitarea depășirilor riscante;

adaptarea vitezei la condițiile de trafic;

evitarea conducerii sub influența alcoolului sau a drogurilor;

respectarea indicațiilor polițiștilor aflați în teren.

Autoritățile atrag atenția că respectarea regulilor de circulație reprezintă cea mai eficientă metodă de prevenire a accidentelor și contribuie la desfășurarea în siguranță a traficului în una dintre cele mai aglomerate zone de frontieră din România pe durata sezonului estival.