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Jurnalul Ştiri Social Cartea de identitate veche NU va mai fi eliberată la cerere. Ce se schimbă de la 1 august 2026

Cartea de identitate veche NU va mai fi eliberată la cerere. Ce se schimbă de la 1 august 2026

de Redacția Jurnalul Publicat la 31 Iul 2026 16:30 Modificat la 31 Iul 2026 16:30
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Cartea de identitate veche NU va mai fi eliberată la cerere. Ce se schimbă de la 1 august 2026
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor nu vor mai prelua cereri pentru cărțile de identitate în format clasic.

Cartea de identitate în formatul introdus în 1997 va fi eliberată doar în situații speciale, începând cu 1 august 2026.

Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor nu vor mai prelua cereri pentru acest tip de document, cu excepția unor cazuri stabilite prin dispoziția Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor.

CI în format clasic, eliberată doar excepțional

Potrivit noilor reguli, vor mai fi acceptate doar cererile transmise prin misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, prin intermediul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor. De asemenea, vor fi procesate solicitările depuse de o persoană împuternicită, în baza unei procuri speciale emise de reprezentanțele diplomatice sau consulare românești.

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Cum se eliberează CI pentru persoanele cu probleme medicale

Pentru persoanele care, din motive medicale, nu se pot deplasa la sediile serviciilor de evidență a persoanelor, autoritățile recomandă solicitarea Cărții Electronice de Identitate (CEI) sau a Cărții de Identitate Simple (CIS).

În aceste situații, preluarea documentelor și a datelor necesare poate fi realizată la domiciliul solicitantului sau în locul în care acesta este internat, prin intermediul unei stații mobile.

În cazul persoanelor nedeplasabile, al celor internate în unități medicale, găzduite în instituții de protecție sau în centre de servicii sociale, cererea pentru eliberarea Cărții Electronice de Identitate poate fi depusă de un aparținător.

Solicitarea se poate face  fără programare și fără bon de ordine. Aparținătorul trebuie să prezinte un document medical care să ateste imposibilitatea deplasării și, în original, actele necesare pentru emiterea documentului de identitate.

Autoritățile precizează că toate cererile depuse până la data de 31 iulie 2026 inclusiv vor fi soluționate conform procedurilor în vigoare, iar solicitanții vor primi actul de identitate pentru care au depus cererea, noteaează debanat.ro.

 

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Subiecte în articol: carte identitate
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