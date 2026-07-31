Cartea de identitate veche NU va mai fi eliberată la cerere. Ce se schimbă de la 1 august 2026

Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor nu vor mai prelua cereri pentru acest tip de document, cu excepția unor cazuri stabilite prin dispoziția Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor.

CI în format clasic, eliberată doar excepțional

Potrivit noilor reguli, vor mai fi acceptate doar cererile transmise prin misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, prin intermediul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor. De asemenea, vor fi procesate solicitările depuse de o persoană împuternicită, în baza unei procuri speciale emise de reprezentanțele diplomatice sau consulare românești.

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Cum se eliberează CI pentru persoanele cu probleme medicale