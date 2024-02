Constantin Chiriac va decerna, la Berlin, steaua pe Aleea Celebrităților pentru Sasha Waltz

Sasha Waltz este una dintre cele mai apreciate coregrafe, dansatoare și regizoare din lume. După ce a urmat studiile instituției School of New Dance Development din Amsterdam, și-a îndreptat atenția înspre noile direcții postmoderne ale scenei de dans din New York. În 1986 și 1987 colaborează cu companiile Pooh Kaye, Yoshiko Chumo & School of Hard Knocks și Lisa Kraus & Dancers. La începutul anilor ’90 se întoarce în Berlin, unde elaborează noi abordări coregrafice. În 1993, înființează, alături de Jochen Sandig, compania de dans Sasha Waltz & Guests. Între 2000 și 2004 activează ca director al instituției Schaubühne. În acest timp creează spectacolele de dans Travelogue și Körper și instalația-dans imersivă insideout, care se bucură de un succes internațional răsunător. În anii care urmează, își îndreaptă atenția înspre revitalizarea unor lucrări celebre de operă și balet prin intermediul tehnicilor dansului contemporan. Aceste eforturi au născut trei spectacole (Dido & Aeneas, în 2005; Medea, în 2007; Matsukaze, în 2011) care impun un nou gen – opera coregrafică. Printre spectacolele sale remarcabile se mai numără Sacre (2013), bazat pe Ritualul primăverii al lui Igor Stravinski, Kreatur (2017), creat în colaborare cu Soundwalk Collective și designerul de costume Iris van Herpen, și Exodus (2018). În prezent, Sasha Waltz se află la conducerea Baletului de Stat din Berlin, împreună cu Johannes Öhman.

Pentru meritele sale deosebite, Sasha Waltz a primit Crucea Federală Germană de Merit, fiind aleasă, în 2013, membră a Academiei de Arte din Berlin.

Premiera „Visul unei nopți de vară” la Secția germană a TNRS

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu prezintă premiera „Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare, regia Florian von Hoermann, un spectacol-„fantezie” ce aduce pe scenă farmecul marii opere shakespeariene.

Avanpremiera spectacolului este programată în 16 februarie, la ora 19:00, iar premiera în 17 februarie, ora 17:00, la Sala Mare a TNRS.

Nunta cuplului regal din Atena trezește spiritele pădurii și le invită la sărbătoare. Însă toate aceste lucruri uimitoare nu sunt neapărat ceea ce par. Asta pentru că pădurea se împuținează tot mai mult, iar calamitățile naturale riscă să transforme totul în haos. Cine mai poate salva acest vis de la a nu fi transformat într-un coșmar?

Florian von Hoermann reconsideră cu umor și incisivitate mizele uneia dintre cele mai jucate comedii din toate timpurile, pentru a pune în lumină condiția umană în contextul delicat al unei catastrofe ecologice iminente. Dincolo de celebrarea frumuseții stilistice a piesei shakespeariene, spectacolul Secției Germane este o invitație la reflexie și la asumarea colectivă a unei schimbări care ne-ar putea salva viitorul.

VISUL UNEI NOPȚI DE VARĂ

De: William Shakespeare

Regia: Florian von Hoermann

Dramaturgie: Arno Kleinofen

Scenografie: Elöd Golicza

Costume: Zsófia Gabor

Sound design: Vlad Robaș

Video: Dan Basu

Îndrumare coregrafică(Butoh): Matilde J. Ciria

Asistență de regie: Lorenz Dauber

Distribuția

Theseus / Oberon: Marc Illich

Hippolyta / Titania: Fabiola Petri

Lysander: Johanna Adam

Demetrius: Daniel Plier

Hermia: Emőke Boldizsár

Helena: Daniel Bucher

Puck: Olga Török

Peter Squenz (Prolog) / Elf: Patrick Imbrescu

Klaus Zettel (Pyramus): Yannick Becker

Flaut (Thisbe) / Elf: Ana Tiepac

Schnock (Der Löwe/Leul) / Elf: Viorel Rață

Schnauz (Wand/Zidul) / Elf: Alle/Toți

Roberta Schlucker (Mond/Luna) / Elf: Eva Frățilă

Comedia „Scandal în culise”, premieră pe scena TNRS de 1 Martie

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu oferă publicului o premieră deosebită cu prilejul zilei de 1 Martie, comedia „Scandal în culise” după Michael Frayn, regia Andrei și Andreea Grosu.

Regizorii Andrei și Andreea Grosu ne oferă un spectacol incitant, care dezvăluie cu umor incisiv fragilitatea relațiilor interumane. Totul devine o catastrofă hilară, care sondează la vedere mecanismele teatrale, spre deliciul spectatorilor ce asistă la scandalul din culise.

În distribuția spectacolului sunt actorii TNRS Ofelia Popii, Ali Deac, Marius Turdeanu, Gabriela Pîrlițeanu, Andrei Gîlcescu, Arina Trif, Antonia Dobocan, Alexandru Malaicu și Adrian Neacșu.

Actorii repetă de zor pentru o comedie spumoasă: Jos textila! Dar nu reușesc să țină minte replicile, textul este îndoielnic, iar mișcările pe scenă un dezastru. Și cum ziua premierei se apropie, regizorul este din ce în ce mai panicat. În plus, tot acest joc de-a teatrul riscă să dezvăluie noi pasiuni care ar putea periclita până și viața de dincolo de confortul scenei. Unde începe și unde se termină comedia?

Avanpremiera spectacolului este programată în 29 februarie, ora 19:00, iar premiera în 1 martie, ora 19:00, la Sala Mare a TNRS.

SCANDAL ÎN CULISE

După: Michael Frayn

Regia: Andrei și Andreea Grosu

Traducerea: Adrian Nicolae

Scenografia: Vladimir Turturica

Muzica originală: Mihai Dobre

Asistent costume: Bogdan Dobre

Sufleur și asistent regie: Sanda Anastasof

Regizor tehnic: Ștefan Bucsa

Manager proiect: Claudia Maior

Distribuția:

Dotty Otley: Ofelia Popii

Lloyd Dallas: Ali Deac

Garry Lejeune: Marius Turdeanu

Brooke Ashton: Gabriela Pîrlițeanu

Frederick Fellowes: Andrei Gîlcescu

Belinda Blair: Arina Trif

Poppy Norton-Taylor: Antonia Dobocan

Tim Allgood: Alexandru Malaicu

Selsdon Mowbray: Adrian Neacșu

MICROSTAGIUNEA SECȚIEI GERMANE

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu organizează în perioada 14-17 martie, Microstagiunea Secției germane, un eveniment devenit deja tradiție. Și în acest an vom prezenta producții noi, condensate într-un singur weekend, care vor ilustra modul în care Secția germană abordeasză o mare varietate de stiluri și preocupări tematice. Evenimentul are scopul de a reuni actori importanți din domeniul cultural pentru a identifica proiecte și programe viitoare atât pentru TNRS, cât și pentru Secția germană și Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu.

Toate spectacolele sunt prezentate în limba germană, cu traducere în limba română.

PROGRAMUL MICROSTAGIUNII SECȚIEI GERMANE

14 martie, ora 19:00

WOYZECK

De: Georg Büchner

Regie & Dramaturgie: Hunor Horváth

Regie și coregrafie: Edith Buttingsrud Pedersen

Sala Mare TNRS

B-dul Corneliu Coposu, nr. 2

Spectacolul nostru este o punere în discuție a condițiilor în care violența ia naștere. Wozyeck este un tată nelegitim, un subordonat umilit, subiectul unui experiment medical, o victimă, un făptaș, o persoană bună și ucigașul Mariei. Spectatorii sunt invitați să asiste la tragedia umană a unei societăți ce se îndreaptă spre autodistrugere, precum și la mijloacele de a găsi o salvare printr-o schimbare totală de mentalitate.

15 martie, ora 19:00

DIE MEINEN / AI MEI

După: Maxim Gorki

Un spectacol de: Dumitru Acriș

Sala Mare TNRS

B-dul Corneliu Coposu, nr. 2

O familie este pe punctul de a se destrăma. Părinții nu pot înțelege nevoia de libertate a copiilor, iar copiii nu pot înțelege rigiditatea unor părinți care vor să îi responsabilizeze. Concepțiile tradiționale intră în conflict cu mersul societății, în timp ce fiecare visează la un viitor tot mai incert. Cine are dreptate? Cine se va putea salva? Ce mai înseamnă o familie atunci când adevărul în care cineva crede nu mai corespunde cu cel în care crede celălalt?

Spectacolul semnat de Dumitru Acriș pune într-o lumină crudă tensiunile inter-generaționale, pe fundalul unei lumi aflate în schimbare, mânată de plăcerile unei vieți idealizate. Producția Secției Germane ne invită într-o experiență imersivă ce problematizează limitele toleranței, raporturile interumane și sinceritatea sentimentelor într-un context social din ce în ce instabil.

16 martie, ora 17:00

VISUL UNEI NOPȚI DE VARĂ

După: William Shakespeare

Regia Florian von Hoermann

Sala Mare TNRS

B-dul Corneliu Coposu, nr. 2

17 martie, ora 15:00

Der Rattenfänger von Hameln / Legenda din Hamelin, o posibilă istorie a sașilor

Regia: Andrei și Andreea Grosu

Sala Studio

Str. Emil Cioran, nr. 1A

Spectacolul stradal „Legenda din Hamelin, o posibilă istorie a sașilor” aduce în fața publicului o întâmplare povestită prin multe voci de-a lungul timpului. Se presupune că din Hamelin au venit primii sași în Transilvania. Drumul lor a fost imaginat de toți autorii fascinați de basme, fiind transformat într-una dintre cele mai puternice povești despre vulnerabilitatea omului în fața adevărului. Vă invităm să descoperiți aventura extraordinară a unor oameni care decid să lupte cu propria frică, până când uită de dreptate, de adevăr și chiar de propria umanitate. În lupta asta absurdă pierd tot. Chiar și ce părea ca e de nepierdut. În final, supraviețuiește o singură idee: omul trebuie să fie drept în fața omului, prin adevăr.

17 martie, ora 19:00

DER GESAMTE MOLIÈRE (NAHEZU) / (APROAPE) TOATE OPERELE LUI MOLIÈRE

De: Vincent Caire

Regia: Daniel Plier

Sala Studio

Str. Emil Cioran, nr. 1A

Trei actori vor să joace Molière, dar nu știu ce să alegă; „Bolnavul închipuit” sau mai degrabă „Tartuffe” sau poate o farsă, ”Avarul” este și el minunat, sau „Don Juan”? Hermine, Boniface și Jean-Baptiste rezolvă problema într-un mod original și joacă pur și simplu totul într-o piesă care conține cel puțin o replică din toate cele 33 de piese ale lui Molière și care, în același timp, spune o singură poveste continuă: se creează astfel o antologie, un mozaic al celor mai bune scene ale dramaturgului; tatăl autoritar vrea să împiedice nunta îndrăgostiților în favoarea intrigantului, dar servitoarea isteață zădărnicește planul; o piesă nouă, jucată în ritmul alert al comediei.

