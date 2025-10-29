Festivalul Național de Teatru ediția 2025 a fost prezent și în școli și licee

Această secțiune din FNT35, desfășurată între 20 și 24 octombrie (curator: criticul de teatru și dramaturga Mihaela Michailov), a fost dedicată tinerilor din școli și licee din București, activitățile având circuit închis. Astfel, au apărut, prin acest amplu program dedicat educației prin cultură, alte scene ale dialogului dintre teatru și tineri. Elevii au avut ocazia să participe la spectacole, ateliere și întâlniri directe cu dramaturgi contemporani, descoperind din interior procesul de creație teatrală și diversitatea limbajelor scenice de astăzi.

Teatrul a intrat în clasă, deoarece modulul a inclus două spectacole dedicate adolescenților, prezentate chiar în spațiile școlare: „Noduri de creștere”, în regia Carlei Oncescu – la Liceul Tehnic „Constantin Brâncoveanu” și la Colegiul Național „Ion Neculce”; „Alice în Țara Ferentari”, semnat de Nona Șerbănescu și Alex Fifea – la Colegiul Economic Viilor.

Totodată, elevii au participat la ateliere practice susținute de artiștii Ana Crăciun-Lambru (a coordonat un atelier de teatru de animație la Școala Gimnazială nr. 162), Alina Herescu (a condus un atelier de scenografie la Școala Gimnazială nr. 96), Sergiu Diță (a susținut un atelier de coregrafie la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”).

De remarcat și dialogurile în direct cu elevii pe care le-au avut cei 14 autori români, aceștia citind fragmente din propriile texte în sălile de clasă – Leta Popescu, Catinca Drăgănescu, Cosmin Stănilă, Daria Ancuța, Maria Manolescu, Raluca Cîrciumaru, Gabi Sandu, Doru Vatavului, Raluca Ungureanu, Mara Căruțașu, Iulia Mirică, Anca Munteanu, Cristina Bordeanu și Alexandra Felseghi. Întâlnirile au avut loc la Colegiul Național „Sfântul Sava”, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”, Colegiul Național „Iulia Hasdeu”, Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”, Liceul Teoretic „Traian”, Liceul Cantemir Vodă, Școala Gimnazială Nr. 20, Nr. 13, Nr. 96, Nr. 150, Nr. 162 etc.

Educația prin teatru este, prin urmare, o scenă deschisă generației tinere, iar modulul Educațional FNT continuă misiunea de a aduce teatrul în spațiul școlar nu doar ca spectacol, ci ca proces de cunoaștere și dialog între artiști și tineri. Ediția de anul acesta a demonstrat, din nou, că școala poate deveni o scenă a întâlnirii între artă și comunitate, unde curiozitatea, imaginația și reflecția critică se dezvoltă prin contact direct cu artiștii contemporani.

De menționat că FNT Educațional a adus, la ediția 2025, în fața tinerilor care fac parte din trupe de teatru un artist creator remarcabil, autorul unor spectacole care marchează istoria recentă a teatrului românesc – Radu Afrim. Împreună cu participanții și cu moderatoarea Mihaela Michailov au explorat momente reprezentative din cariera acestui iubit regizor, „momente care i-au definit devenirea și l-au transformat într-un artist care, prin fiecare spectacol, recodifică într-o manieră profund personală lumea din jur”.