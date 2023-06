FITS a debutat în forță, cu invitați speciali și spectacole de neuitat!

Evenimentul care a marcat deschiderea FITS a avut loc la Catedrala Evanghelică C.A. „Sfânta Maria”, un concert de orgi în premieră absolută, parte din Sezonul elvețian, românesc și francofon. Înaintea evenimentului artistic au vorbit Constantin Chiriac - Președinte FITS și Director General TNRS, Astrid Fodor - Primarul Municipiului Sibiu, Raluca Turcan - Ministrul Culturii, Liviu Jicman – Președinte ICR și E. S. Domnul Arthur Mattli - Ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România.



„În numele acestui lucru bun care este existența umană, de 30 de ani facem la Sibiu Festivalul Internațional de Teatru. Astăzi ne bucurăm că Domnul a reușit să ne primească aici, în casa Lui, unde este inima acestui oraș. Ne bucurăm că putem să adunăm împreună energiile care s-au disipat prin acest oraș pe parcursul acestor 30 de ani, oraș care și-a deschis porțile pentru artiști, nu întâmplător între cele două ziduri de apărare, pe Aleea Celebrităților, unde cele mai mari personalități din lume au primit loc, formând deja o constelație cu 63 de stele.

Ne bucurăm că, în primul rând, acest festival este un simbol al comunității” – Constantin Chiriac.



„Festivalul este un vechi și drag prieten pe care toți sibienii îl așteaptă cu emoții în fiecare an. Împreună cu impulsul Capitalei Culturale Europene, festivalul a schimbat modul în care se face și se simte teatrul în Sibiu. De fapt, a scos teatrul dintr-un cadru formal al sălilor de spectacole și l-a adus în inima comunității, învăluind Sibiul. (...)

Dacă comunitatea sibiană este inima Sibiului, atunci, cu siguranță, Festivalul Internațional de Teatru este spiritul care o ține mereu în viață” – Astrid Fodor.



„Sunt o prietenă a FITS de aproape 20 de ani, de când am ales și am fost aleasă de comunitatea sibiană să fiu în serviciul public al Sibiului, și am avut șansa să urmăresc evoluția acestui festival și să înțeleg că, pentru a deveni un catalizator al energiilor pozitive, ai nevoie de foarte multă perseverență și, în același timp, de o capacitate ieșită din comun de a reinventa actul artistic” - Raluca Turcan.



”Mă simt foarte onorat să fiu în fața dumneavoastră pentru că nu este doar deschiderea miraculosului Festival Internațional de Teatru de la Sibiu, dar este deschiderea unei ediții aniversare și celebrarea celor 20 de ani pe care ICR îi împlinește anul acesta. (…) Vreau să mă bucur alături de dumneavoastră deoarece FITS nu înseamnă doar teatru, înseamnă film, înseamnă muzică, înseamnă dans, înseamnă conferințe, dezvoltare universitară. Vreau să vă felicit, domnule președinte, cu această ocazie, și vreau să urăm împreună, în final, «La mulți ani!» Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu” – Liviu Jicman.





„Împlinirea a 30 de ani de existenţă a unui festival de teatru este o realizare remarcabilă şi extraordinară. În cei 30 de ani, festivalul a construit o moştenire, o tradiţie, şi a produs un impact cultural profund asupra oraşului.

În ultimii 30 de ani, Sibiul are un impact important în platformele internaţionale ale structurilor culturale, oferind posibilitatea practicienilor de teatru din diferite țări de a-și împărtăși perspectivele unice, stilurile artistice si creative. Este o mare onoare să fiu prezent astăzi la deschiderea celei de a 30-a ediții a acestui festival” - E. S. Domnul Arthur Mattli.



Conferința de presă a avut și un moment aparte, prin distincția oferită de Ministerul Culturii lui Constantin Chiriac, Președinte FITS și Director General TNRS:

„Permiteți-mi să vă înmânez această distincție din partea ministerului și să vă asigur că aveți un parteneriat de cursă lungă cu această instituție, unul care va transcende numele ministrului, deoarece instituția are obligația să respecte performanța FITS și să vă fie aproape. Anual, timp de zece zile, capitala culturală mondială este la Sibiu” – Raluca Turcan, Ministrul Culturii.

„Este prima distincție pe care o oferă Ministerul Culturii. Diploma este pictată de Mirela Trăistaru, iar trofeul este făcut de maestrul sticlei, Ioan Nemțoi. Instituția Constantin Chiriac spune tot, nu mai este nevoie de laude”, a adăugat senatorul Lucian Romașcanu, inițiatorul acestui demers, fost Ministru al Culturii.

Constantin Chiriac a mulțumit pentru premiu și a subliniat importanța premierei unui dialog între un ministru în funcție și cel care l-a precedat, dar și faptul că există o continuitate și o dorință vădită ca excelența de la nivelul României să dea roade.

Tot în cadrul conferințelor de ieri, Matei Vișniec l-a avut ca invitat pe Kazuyoshi Kushida, artistul care, la această ediție FITS ne-a încântat cu Faust sub clar de lună. Redăm un scurt fragment care poate completa, pentru public, experiența de a fi asistat la acest spectacol:

„Ceea ce faci în Kabuki este să reprezinți ceva ce nu poate fi pus în cuvinte și asta este o mare artă. Să fii actor nu înseamnă să copiezi ce fac alții, trebuie să îți folosești propriul corp și propria voce pentru a rămâne în memoria celor care au venit să te vadă. Așa am creat piesele de până acum și așa voi continua să creez și de acum înainte. Pur și simplu, apari în fața publicului și întrebarea este “Ce faci acolo? (...)

Acest personaj (n.r. Faust) există înainte de nașterea lui Goethe, încă din perioada medievală. Este această legendă despre întâlnirea lui cu Mefistofel, cu demonul. În acele vremuri, oamenii nu înțelegeau modul în care acționau oamenii de știință și asociau aceste lucruri cu magia, cu un pact făcut cu diavolul. Acest personaj este întâlnit și în Japonia chiar prin mai multe volume de manga care tematizează povestea lui Faust”

Pe străzi, Parada ecvestră (Franța), Vise colorate (Italia), Hoți de ocazie (Spania), Acrobații muzicale (Israel), Cod roșu de acrobații (Franța) și trupa Alternosfera (Republica Moldova) au emoționat și înveselit publicul, iar cei câțiva stropi de ploaie de la amiază nu au reușit să-i alunge pe cei care aveau programate întâlniri cu artiștii de la FITS.

Și sălile au fost încălzite de aplauze la spectacolul lui Tiago Rodrigues „În măsura imposibilului”, gospel, „Fiii lui Sissy” (Austria), uluitorul spectacol „Apă, ce bucurie!”, când cei de la Circus Baobab ne-au ținut fără respirație cu acrobații care au sfidat gravitația, sau „Ora în care nu știam nimic unii de alții”, o montare marca TNRS.



Următorul eveniment a fost vernisajul expoziției și lansarea albumului FITS30, unde au vorbit Octavian Saiu și Constantin Chiriac:



„Este un eveniment absolut uluitor pentru parcursul acestui festival, pentru teatrul românesc, pentru teatrul din lume, pentru cultura europeană și pentru ceea ce înseamnă memoria experienței teatrului. Sunt 30 de ani de festival, 30 de ani de vis și de realitate. De vis transformat în realitate, dar și de realitate care ne amintește de ceea ce înseamnă să fii în vis. Pentru că sentimentul meu personal, de fiecare dată când sunt în această atmosferă uluitoare a festivalului, este că pășesc printre vise și că sunt personajul-vis: visul visat de acest om cu care am onoarea să fiu alături” – Octavian Saiu.



„Tot ce am creat, am creat pentru tineri. De aceea am lăsat în urmă atât de multe semne de-a lungul timpului. Sper ca toate obiectivele pe care le avem, precum Institutul de Teatru de la Sibiu sau Fabrica de Cultură, care ar trebui să intre în patrimoniul acestei comunități cât mai repede, să reclădească, pe alte principii, poate, relațiile strategice pe care le avem. (…) Sper din toată inima ca zona de decizie să stabilească, într-un mod cât mai rapid, independența acestor structuri și aceste proiecte să devină realitate încă din acest an, iar noul teatru să devină polul în care să se regăsească marile creații de pe Aleea Celebrităților. (…) Din cauza aceasta, lăsăm aceste semne astfel încât cei care doresc să poată să înțeleagă forța și capacitatea de a duce mai departe o asemenea energie” – Constantin Chiriac.



Străzile, piețele și spațiile de joc din oraș au fost pline până la refuz cu public dornic să retrăiască magia artelor spectacolului, iar entuziasmul a fost aproape palpabil pe Pietonala Bălcescu și în Piața Mare, dar și, în Piața Teatrului, la Cazarma 90 și pe întregul Bulevard Coposu, aproape de miezul nopții, pentru spectacolul de drone și lumini pus în scena aeriană de către echipa de la EVSKY & KLS LASERS.



Recomandări FITS30, 26 iunie 2023



În Piața Mare, sărbătorim Ziua Drapelului Național alături de structurile militare din Garnizoana Sibiu, iar evenimentul se va încheia cu defilarea gărzii de onoare.



După ce s-au plimbat prin jurul Sibiului și au stârnit hotote de râs, simpaticii șobolani (RATS) de la Campi Qui Pugui (Spania) invadează, în sfârșit, și orașul, pe Pietonala Nicolae Bălcescu. Atenție! Voia bună răspândită de ei e contagioasă!

Pe aceeași Pietonală Nicolae Bălcescu publicul FITS are ocazia de a se întâlni cu cei doi Veseli și pufoși de la Opakar (Spania), mult-așteptați la Festival!



Romeo și Julieta, de data aceasta în viziunea regizorală a lui Andriy Zholdak, cel care, de altfel, și-a pus semnătura și pe scenografie (alături de Daniel Zholdak), muzica, lumini, video și scenariu, se vede de la ora 16:00 la Sala Mare a TNRS.

Readaptare modernă a textului shakespearian, spectacolul bine-cunoscutului „copil teribil” al teatrului european este o experiență poetică despre abisurile sufletului tânăr și despre forța sa de a-și găsi salvarea prin iubire.

De altfel, tot Shakespreare, însă Macbeth/ O căsnicie de pomină, este și propunerea trupei Tiyatro BeReZe (Turcia), la Sala Studio a TNRS, de la ora 21:00.



La Filarmonica de Stat, FITS ne oferă o altă montare pe baza unui text clasic, de data aceasta este vorba de Molière și Căsătoria cu de-a sila, de la Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale (Moldova).



Juan Carlos Avecilla Flamenco Dance Company (Spania) prezintă Flamenco Fusion în Piața Habermann de la ora 19:30 și de la ora 21:45, un spectacol care concentrează esența tradiției dansului spaniol – dansul stilizat, dansul bolero și flamenco. Trei stiluri de dans complet diferite, dar care se contopesc perfect.

Acordeoniștii este un spectacol muzical și coregrafic jucat de aproape 200 de ori în cinci ani de către artiștii Ça Va Valser (Franța). Încă două reprezentații se adaugă acestui palmares, de la 19:00 și 21:15, pe Pietonala Nicolae Bălcescu. Un spectacol menit să fie vizionat, ascultat, dar, mai ales, dansat!



De la ora 20:00, la Fabrica de Cultură UniCredit, Sala Lulu, vedem Mamă, în regia Marianei Cămărășan, cu Diana Văcaru-Lazăr și Cendana Trifan, care, pentru aceaastă interpretare, a primit Premiul pentru rol secundar UNITER 2023.



Conferințe:



ora 10:00 - Therme Forum: Teatru și arhitectura: Perspective Globale: Miracol (Online)

ora 14:00 - Octavian Saiu în dialog cu Constantin Chiriac (Filarmonica de Stat)

ora 14:00 – se reia seria Conversații Culturale de la Atrium Café - eveniment inclus în agenda Bursei de spectacole, care se deschide mâine. Gazde: Teresa Brayshaw și Lisa Kendall de la Universitatea Leeds Beckett (UK)



Recomandări FITS30, 27 iunie 2023





De la ora 14:00 și cap de listă pentru Recomandările zilei este spectacolul-lectură The end has no end, de Neil LaBute, la Centrul Cultural Habitus. La discuția de după spectacol, moderată de Bobi Pricop, participă însuși autorul, alături de traducătoarea Camelia Oană, regizorul Bogdan Sărătean și scriitorul Marius Chivu.



De la ora 16:00, la Teatrul GONG (Sala parter) publicul poate asista la spectacolul Julieta fără Romeo de la teatrul bucureștean Odeon, în regia lui Bogdan Theodor Olteanu, cu Ioana Bugarin, Elvira Deatcu și Ruxandra Maniu.

Mult zgomot pentru jazz se numește spectacolul de la Biserica Evanghelică Sf. Ioan prezentat de Romeo & Julia Kören din Suedia, la ora 18:00, o explorare succintă, consistentă, dinamică și nonconformistă a operei marelui Will într-un spectacol muzical excelent.

La Fabrica de Cultură UniCredit, tot de la ora 18:00, echipa Teatrului Municipal L.S. Bulandra din București a pregătit pentru publicul de la FITS30 spectacolul BĂIEȚII DE ZINC, cu o distribuție de excepție: Mariana Mihuț, Dana Dogaru, Ana Ioana Macaria, Rodica Lazăr, Profira Serafim, Mirela Gorea și Camelia Maxim.

Spectacolul reprezintă o dramatizare a tulburătoarelor confesiuni despre război care stau la baza romanului omonim al laureatei Premiului Nobel, Svetlana Aleksievici, iar regia și dramatizarea poartă semnătura lui Yuri Kordonsky.



Pentru cei care sunt deschiși la o experiență culturală aparte, recomandarea zilei este spectacolul China, o istorie a dansului, de la Beijing Dance Academy, programat la Filarmonica de Stat Sibiu, cu începere de la ora 19:00. Programul include dansul evantaielor, dansul emoționant al cocorului singuratic, dansul apsarelor specifice culturii Dunhuang, superbul Cântec al armoniei și dansul libertății din Wei, Jin, și Dyn.

Suntem 3! ne anunță argentinienii de la manoAmano cu acest spectacol în care domnesc mișcarea și emoția, din Piața Mica, orele 19:30 și 21:00.



Dorian Grey este, din nou, un spectacol ce nu trebuie ratat la această ediție a Festivalului, la Sala Mare a TNRS de la ora 20:00. Vedeți o producție marca Burgtheater (Austria), o revizitare atipică a celebrului roman semnat de Oscar Wilde într-un performance multimedia dinamic și obsedant. Se reia pe 28 iunie de la ora 16:00.



Aventuri pe planeta iubirii este un spectacol original, dinamic, cu elemente de acrobație, dans contemporan și teatru fizic. Este o producție Jordi L. Vidal (Belgia), de văzut în Piața Habermann, la ora 20:00 și la ora 22:30



Cei care vor să trăiască, sau măcar să vadă Visul american trebuie să meargă la Fabrica de Cultură UniCredit, acolo unde, începând cu ora 21:00, Tudor Chirilă se va afla pe scenă în acest spectacol de la Teatrul de Comedie, în regia Iarinei Damian.



Pe seară, de la 21.30, în Piața Mare, echipa de la Theater ANU (Germania) prezintă Miracolul luminii – Pe tărâmul copilăriei. Dacă vi-i amintiți de anul trecut, știți deja că propunerea lor este spectaculoasă!



Conferințe @Filarmonica de Stat (Sala Mică)



ora 10:00 – Conferința da de presă FITS. Mod. Moderator: Octavian Saiu

ora 11:00 – Octavian Saiu în dialog cu Neil Labute

ora 13:00 – Matei Vișniec în dialog cu Alexis Michalik (Arta de a povesti)

ora 14:00 – Conferinţă specială și prezentare de carte cu extrase muzicale: Ce s-a întâmplat după ce capra s-a răzbunat pe lup.

Invitaţi: Matei Vişniec (autor), Andra Bădulescu (ilustraţii), Silvan Stâncel (compoziţie muzicală, voce, chitară), Dan Liviu Cernat (vioară)