FITS30. Joia dulce FITS aduce!

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), aflat la cea de a 30-a sa ediție, are loc între 23 iunie și 2 iulie 2023, reunește peste 800 de evenimente la care participă aproximativ 5000 de artiști și invitați din peste 80 de țări.

Tema acestui an este MIRACOL, iar hashtag-urile oficiale sunt: #ParteDinMiracol și #FITS30.



La prima oră a zilei, Octavian Saiu a fost prezent la conferința de presă a FITS cu invitați speciali, la fel ca în fiecare dimineață!

Primul dintre aceștia, Akihiro Yamamoto (FAUST: tribut/Yamamoto Noh Theater -Japonia) ne-a vorbit despre spectacolul prezentat la FITS:

„Am avut onoarea, din 2016, să particip în fiecare an la acest festival. Expresia teatrului noh este ceva foarte special, este o expresie care se apropie vidului, de aceea, este rece, păstrează o distanță față de public.

În fiecare an până acum, am discutat cu domnul Chiriac legat de tema festivalului, dar anul acesta este prima oară când venim cu ceva diferit: teatrul noh implică, tematic, apariția unor zei. Apoi avem un alt gen de noh, un gen în care avem interacțiune între oameni. Ceea ce redăm în reprezentația FAUST cu care suntem la Sibiu, nu este parte din opera lui Goethe, ci este un episod imaginat după moartea lui Faust”.



„Apreciez foarte mult timpul petrecut la Sibiu pentru că și noi existăm tot de 30 de ani, iar în titlul spectacolului nostru avem “miracol”. Încercăm să facem mai mult decât teatru în Japonia. Așa cum a spus Akihiro Yamamoto, noi nu facem nici teatru nou, dar nici kabuki. Când jucăm teatru modern, colaborăm cu teatre din alte țări, folosim texte traduse, însă Shakespeare, spre exemplu, folosește foarte multe cuvinte specifice în engleză, iar noi încercăm să le traducem în japoneză. După cum spuneam, această piesă pe care o organizăm cu ocazia celor 30 de ani, este o poveste celebră peste tot în lume, aceste povești, credem noi, ar trebui citite și de adulți. Pinocchio a fost creat de Disney și este despre fantezie, dar noi nu am văzut povestea altfel. Avem o încercare de a crea o nouă formă de artă - este destul de unic spectacolul nostru” - Mari Natsuki (Japonia), artista care ne-a adus Amintirile păpușii de lemn.



A treia invitată la conferința de presă de ieri a fost Marina Davîdova, autoarea Land of no return, unul dintre spectacolele-lectură prezentate în cadrul acestei ediții a Festivalului:



”O eră importantă s-a încheiat, poate nu în lume, dar în Rusia, sigur. Este o mare onoare pentru mine, vin de la Sibiu de la sfârșitul anilor ’90. Îmi aduc aminte cum arăta orașul atunci, dar devine din ce în ce mai frumos pe an ce trece. Am venit ca critic de teatru, ca regizor, iar acum ca dramaturg. E singurul festival la care vin cu atât de multe pălării. Mi-am pierdut trecutul de două ori în viața asta. Acum, în 2022, a fost pentru o a doua oară. Când eram tânără, am încercat să uit această parte a vieții mele, iar acum s-a întâmplat din nou. Asta mi-a dat imboldul puternic de a scrie acest text.

(...) Nu contează în ce țară și în ce circumstanțe, trebuie să construiești ceva frumos pentru alții și pentru tine. Am pierdut totul de două ori, dar nu mă simt lipsită de speranță. Tot ce am e în interiorul meu, nu în afara mea”.

De la ora 11, neobositul Octavian Saiu a fost, din nou, gazda unei conferințe speciale, iar invitații săi au fost coregrafa Maria Pages și soțul ei, scriitorul El Arbi El Harti care, împreună, au creat minunatul Șeherezada în ritm de flamenco, un spectacol care a fost (și rămâne) printre cele mai apreciate de la această ediție FITS.



Maria Pages: ”M-am născut în Sevilla, iar flamenco este ceva cu care te întâlnești în viața de zi cu zi. Eu m-am născut într-un spațiu unde flamenco era pretutindeni. Eram micuță când mama mi-a făcut primul costum de flamenco. Este ceva ce ajunge în viața ta - m-aș fi născut dansatoare și coregrafă oriunde m-aș fi născut, chiar și aici în România. Sensul vieții prin mișcare îl văd prin dans, circumstanțele contează: dansez flamenco pentru că sunt din Spania, dar dansul este limbajul meu de expresie. (…)

Când vin în Sibiu, vin într-un loc în care știu sigur că voi descoperi lucruri la un nivel foarte ridicat. Sibiul echivalează cu un public entuziasmat și divers. Un loc în care găsesc atât spectatori obișnuiți, cât și oameni specializați și mi se pare minunat să mă întâlnesc cu tot felul de oameni pe care îi admir la hotel și să povestim, să mergem la spectacolele unii altora. Sufletul festivalului este acela în care cultura, arta și umanitatea festivalului sunt menținute și încurajate. Sunt foarte mulți oameni, multe persoane, multe interese, dar toate au la suflet frumusețea și importanța artei. S-a muncit mult pentru FITS, știu asta, dar nivelul de calitate rămâne foarte înalt. ”



El Arbi El Harti: ”Două roluri am eu în acest spectacol. Fundamental, sunt un umil interpret al inteligenței și al emoției uriașe care înseamnă Maria Pages. În al doilea rând, contribuția noastră, a amândurora, este de a imprima o tușă teatrală asupra spectacolului de flamenco. Teatralitatea merge mână în mână cu dansul, dar din chestiuni de ordin socio-politic, flamenco nu este mereu acceptat ca propunere scenică.

Dincolo de elementul poeziei, al literaturii, al filosofiei, noi aducem și tușa teatralizării în spectacolul flamenco. Și dansul implică tot felul de cunoștințe și cred că trebuie să revendicăm acest adevăr, iar dacă, la nivel social, nu acceptăm că dansul nu implică cunoștințe și cunoaștere, nu am reuși să creăm spectacole precum Șeherezada (…)

E al treia oară când suntem la Sibiu, simțim recunoștință față de festival, pentru că e vorba de o loialitate. Noi suntem loiali față de festival, iar oamenii vin, în fiecare an, fiind loiali față de noi. Iar acest festival a dus la creșterea Centrului Maria Pages. Festivalul de la Sibiu este esențial în reordonarea forțelor teritoriale, iar noi suntem frați gemeni din acest punct de vedere.”



Muzica a răsunat ieri în Sibiul festivalier, alături de Cătălin Milea & Gabriel Bălașa (Tărâmul muzicii, România), Ina Chiriac și Fanfara de la Cozmești (România), dar și în sala Filarmonicii de Stat, alături de Mozart, Elvis, Amy Winehouse sau Janis Joplin și artiștii de la Teatrul Clasic "Ioan Slavici" Arad - Trupa Marionete, în spectacolul Istoria muzicii pentru copii (și părinții lor). Apropo, la spectacolul celor din Arad, au fost copii din sală care au cântat împreună cu artiști piese din anii ’60 sau ’70!

Galapiat Cirque (Franța) ne-au distrat cu ale lor Coafuri la înălțime, iar Păsările Dodo de la Cie Ekart (Franța) au smuls hohote de râs prin centrul orașului cu ideile lor trăznite și interacțiunea cu publicul sibian.



Mai pe seară și mai serios, Ultima cină, o producție Milo Rau / NTGent, și Mass, spectacolul TNRS & unteatru, ne-au pus față în față cu povești tulburătoare.

Și așa a mai trecut o zi din acest MIRACOL care ne răvășește, ne educă, ne vrăjește și ne umple sufletele și mințile de artă!

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Recomandări FITS30, 1 iulie





De la ora 12:00, în Piața Mică, Coquelicot Balloons (Franța) vă vor purta într-o călătorie în lumea lor, iar participnții vor primi un kit de baloane și o pompă pentru a crea o sculptură originală din baloane. Toată lumea este invitată să participe la această aventură!



Pietonala Nicolae Bălcescu va răsuna de Tumultul muzicii, de la ora 12:30, cu Bălașa Percussion Group (România), o trupă plină de energie formată din pasiunea pentru tobe. Aceasta reunește mai multe ritmuri tribale din cultura braziliană și le împletește cu mișcări de dans, improvizație și artă stradală.



De la prima carantină, peste 200 de artiști francezi și internaționali s-au reunit sub conducerea regizorului Emmanuel Demarcy-Mota pentru a oferi consultații poetice, mai întâi prin telefon, apoi în spațiul public, în spitale, școli, universități și centre sociale.

O consultație poetică este o conversație individuală de 20 de minute cu un artist. Începe cu o întrebare simplă: „Ce mai faci?”. Pe baza răspunsului, o poezie, un dans sau o muzică este selectată de artist ca "consultație poetică" și este citită sau interpretată.

O experiență artistică inedita și personală oferită de Théâtre de la Ville / Teatro della Toscana / Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, la ora 15:00 în Piața Huet și la Catedrala Luterană Evenghelică ,,Sf. Maria” (Sacristie).



De la ora 16:00, la Fabrica de Cultură UniCredit (Sala „Eugenio Barba”) FITS prezintă un spectacol eveniment ce aduce pe scenă unul dintre cele mai importante teatre din lume, Schaubühne Berlin, și una dintre cele mai importante regizoare contemporane, Katie Mitchell: (Nu) e sfârșitul lumii. Reprezentația din 1 iulie este soldout, însă doritorii mai pot găsi câteva locuri pentru spectacolul din 2 iulie, ora 18:00.



Un alt spectacol care nu trebuie ratat la această ediție FITS este MAKOM 30. Sărbătoarea dansului, adus de Vertigo Dance Company (Israel), un poem coregrafic excepțional semnat de una dintre cele mai mari companii de dans din lume. Ambele reprezentații sunt sold out, așa că doar cei care au reușit să prindă bilete vor avea parte de un regal coregrafic.



De altfel, majoritatea spectacolelor din ultimul weekend de la FITS30 se joacă cu casa închisă, dar publicul are ocazia să se bucure de teatru (și nu numai) și la evenimentele cu acces liber.

Doi vecini (Piața Mică, 19:00 și 21:30), spectacolul companiei Les Malles (Elveția) ne propun o poveste într-o formă care împletește teatrul de păpuși, dansul și teatrul convențional.

De la aceleași ore, 19:00 și 21:30, în Piața Habermann experimentăm Atingerea ierbii (Circus Katoen - Belgia, Olanda), un spectacol despre rezistența și vulnerabilitatea naturii și a rolului pe care noi, oamenii, îl jucăm în cadrul acesteia.

La scena din Piața Mare, de la ora 20:45 avem Live Concert – Yagody (Memory garden – Ucraina): Muzica trupei YAGODY are o energie sălbatică și spune povestea scrisorilor din trecut, pe care nu le-am primit nicicând. Este vocea strămoșilor noștri.



De la 21:45 începe pe Pietonla Nicolae Bălcescu și continua în Piața Mare Mo and the red ribbon (L’Homme Debout, Franța), un spectacol plin de sensibilitate despre un copil care se pierde de părinții săi și pornește în căutarea lor călăuzit de o panglică roșie.

Conferințe



Filarmonica de Stat



ora 10:00 - Conferința de presă FITS

ora 11:00 - Matei Vișniec în dialog cu Arthur Nauzyciel

ora 14:00 - Octavian Saiu în dialog cu Noa Wertheim



Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime”



ora 16:00 - Constantin Necula. Chipul lui Dumnezeu din Minuni



Piața Huet



ora 10:00 - Rolurile sectorului public vs cele ale sectorului privat în artele spectacolului – Perspective interculturale și sectoriale

Moderator: Tateo Nakajima

Vorbitori: Adam Flatto, Robert Hanea, Robbie Hammond



CARTE



Filarmonica de Stat, ora 12:00



EDITORI ȘI TRADUCĂTORI DIANA NECHIT ȘI ANDREI C. ȘERBAN, UN TEATRU AL INTIMITĂȚII CONTEMPORANE. ANTOLOGIE DE TEATRU CONTEMPORAN FRANCOFON

EDITORI ȘI TRADUCĂTORI DIANA NECHIT ȘI ANDREI C. ȘERBAN, ANTOLOGIE DE TEATRU CONTEMPORAN FRANCOFON. EDIȚIE REVIZUITĂ 2017 – 2020

Invitați: Matei Vișniec, Andrei Terian, Ofelia Popii, Ion M. Tomuș, Diana Nechit, Andrei Șerban, Vicențiu Rahău, Ciprian Marinescu, Claudia Maior, Vlad Pojoga



EDITORI ION M. TOMUȘ, TERESA BRAYSHAW, GILIAN DYSON, CONVERSAȚII CULTURALE

Invitați: Matei Vișniec, Andrei Terian, Ofelia Popii, Ion M. Tomuș, Diana Nechit, Andrei Șerban, Vicențiu Rahău, Ciprian Marinescu, Claudia Maior, Vlad Pojoga



Coord. Claudia Maior, Antologia pieselor prezentate în secțiunea Spectacole-Lectură. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu

Invitați: Matei Vișniec, Andrei Terian, Ofelia Popii, Ion M. Tomuș, Diana Nechit, Andrei Șerban, Vicențiu Rahău, Ciprian Marinescu, Claudia Maior, Vlad Pojoga



Teatrul postdramatic în șase portrete.

Traducerea din limba germană de Ciprian Marinescu

Invitați: Matei Vișniec, Andrei Terian, Ofelia Popii, Ion M. Tomuș, Diana Nechit, Andrei Șerban, Vicențiu Rahău, Ciprian Marinescu, Claudia Maior, Vlad Pojoga



Ofelia Popii. Lansare de carte

OFELIA POPII, STIMA DE SINE A ACTORULUI ÎN LUPTA CU FRICILE

OFELIA POPII, ECHILIBRUL PSIHIC AL ACTORULUI ÎN ACTUL CREAȚIEI

OFELIA POPII, MEFISTO. MĂȘTILE CARE ÎMBRACĂ NEANTUL

Invitați: Matei Vișniec, Andrei Terian, Ofelia Popii, Ion M. Tomuș, Diana Nechit, Andrei Șerban, Vicențiu Rahău, Ciprian Marinescu, Claudia Maior, Vlad Pojoga



Vicențiu Răhău. Lansare de carte

LEADERSHIP, MANAGEMENT CULTURAL, FORMAREA INDIVIDUALĂ ȘI DEZVOLTAREA COMUNITĂȚII. FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU DE LA SIBIU 1994 – 2018

Invitați: Matei Vișniec, Andrei Terian, Ofelia Popii, Ion M. Tomuș, Diana Nechit, Andrei Șerban, Vicențiu Rahău, Ciprian Marinescu, Claudia Maior, Vlad Pojoga



Ion M. Tomuș. Lansare de carte

COLECȚIA DE TEXTE PE TEMA FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE TEATRU DE LA SIBIU

Invitați: Matei Vișniec, Andrei Terian, Ofelia Popii, Ion M. Tomuș, Diana Nechit, Andrei Șerban, Vicențiu Rahău, Ciprian Marinescu, Claudia Maior, Vlad Pojoga