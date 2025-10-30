Început de noiembrie cu două comedii teatrale, Și cu pisica ce-ați făcut? și BRASTALICO FABADULU sau Ața și năvodu’ ei… de viață!

„Și cu pisica ce-ați făcut?”

3 noiembrie, ora 20:00 – București, TNB Sala „Ion Caramitru”

„Și cu pisica ce-ați făcut?” este o comedie cu moșteniri, minciuni și o pisică misterioasă, în care nimic nu e ce pare și fiecare replică poate schimba totul. Lia Bugnar semnează textul și regia acestui spectacol plin de umor și emoție, construit în pandemie, dar jucat cu o poftă de scenă contagioasă. Rodica Mandache, Marius Manole, Medeea Marinescu, Maria Buză, Anghel Damian și chiar Lia Bugnar oferă o oră și jumătate de teatru viu, cu ritm, ironie și surprize până în ultimul minut. O poveste clasică spusă într-un mod cu totul nou, care te face să râzi, să tresari și să te întrebi ce-ați făcut, până la urmă, cu pisica?

„BRASTALICO FABADULU sau Ața și năvodu’ ei… de viață”

4 noiembrie, ora 19:00 – Timișoara, Sala Capitol

5 noiembrie, ora 19:00 – Arad, Teatrul Clasic „Ioan Slavici”

6 noiembrie, ora 19:00 – Deva, Teatrul de Artă

„BRASTALICO FABADULU sau Ața și năvodu’ ei… de viață!” aduce pe scenă o comedie cu muzică și emoție, în care iubirea și trădarea se întâlnesc într-o seară plină de surprize. Constantin Cotimanis și Tania Popa dau viață unui cuplu aflat la răscruce, iar apariția Iuliei Dumitru și a carismaticului Cătălin Crișan, în rolul său propriu, declanșează un carusel de întrebări, adevăruri ascunse și situații comice. Atmosfera este îmbogățită de muzica originală semnată de Adrian Daminescu, care adaugă spectacolului profunzime și rafinament.

Biletele pentru toate spectacolele sunt disponibile pe https://proticket.ro și https://fanteatru.ro/

Spectacolele sunt prezentate de Prestige Art Production, companie dedicată promovării artei teatrale de calitate.

