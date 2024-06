Institutul Cultural Român susține sezonul american la FITS 2024, în cadrul parteneriatului strategic cu Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu

În acest an, sprijinul Institutului Cultural Român se îndreaptă către sezonul american și cele trei producții din această secțiune a FITS realizată cu susținerea Ambasadei SUA în România și a Consilului Județean Sibiu. Premiera mondială Afrodita și Eliberarea Lumii (Un vodevil muzical grecesc) și spectacolul-instalație multimedia Not Once. vor fi prezentate încă din prima zi de FITS: Aphrodite and the Liberation of the World este un spectacol scris și regizat de Tim Robbins, producție The Actors` Gang (Filarmonica de Stat, Sala Thalia, 21 iunie, ora 21:00 și 22 iunie, orele 16:00 și 22.00). Not Once., interpretat de Mikhail Baryshnikov, este conceput și scris de Jan Fabre. Poate fi vizionat în fiecare zi de festival la Clubul Sportiv Școlar Sibiu (Piața Teatrului): „Lucrarea multimedia explorează relația dintre artist, munca și viața sa, publicul său și, în cele din urmă, echilibrul dintre a da și a primi, dintre dependență și independență”. În singurătatea câmpurilor de bumbac de Bernard-Marie Koltès, regia: Timofey Kulyabin este o co-producție Dailes Teatris Latvia & Ekaterina Yakimova care propune spectatorilor „un text esențial al dramaturgiei universale într-un spectacol care pune în lumină la modul exemplar virtuozitatea actoricească”. In the Solitude of Cotton Fields poate fi vizionat pe 26, 27 și 28 iunie la Fabrica de Cultură - UniCredit - Sala Faust. Din distribuție face parte actorul american John Malkovich, care va primi pe 29 iunie 2024 o stea pe Aleea celebrităților din Parcul Cetății, alături de Susanne Kennedy, Anne Teresa de Keersmaeker, Theodoros Terzopoulos, Isabelle Adjani, David Esrig și Jon Fosse.

Alături de aceste evenimente artistice, Institutul Cultural Român susține și în acest an programul Bursa de spectacole (24-27 iunie). Prin această structură asociată FITS s-a creat nevoia de a acorda șanse tuturor artiștilor, instituțiilor de spectacole, operatorilor culturali sau rețelelor culturale de a se întâlni cu producători importanți din întreaga lume. Prin evenimentele sale, Bursa oferă participanților, încă de la prima ediție din 1997, contextul ideal de a-și promova proiectele artistice și de a stabili parteneriate în domeniul artelor spectacolului.

„Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu și Institutul Cultural Român dezvoltă un parteneriat strategic, care consfințește activitatea ICR de a promova cultura română la cel mai înalt nivel în toate spațiile europene și mondiale. Acest parteneriat este, deopotrivă, și o formulă de a construi și de a găsi cele mai vibrante formule pentru a prezenta miracolul și excelența în domeniul artelor spectacolului din România peste tot în lume. Am reușit, până în prezent, parteneriate excepționale cu zona strategică din Japonia, cu Tokyo Metropolitan Theatre, cu zona americană, dar și cu zona franceză, cu Théâtre de la Ville Paris. În acest an, Prietenia este fundamentul care ne leagă în ceea ce facem pentru viitor! La ediția din 2024, implicarea ICR-ului presupune colaborarea cu Sezonul American și cu Bursa de Spectacole; iar nume celebre ajung la Sibiu: Tim Robbins, John Malkovich, Neil LaBute, Alicia Adams, Lisa Richards Toney și multe alte personalități de o importanță covârșitoare. Mulțumim pentru prietenie, mulțumim pentru parteneriat și dorim din toată inima să continuăm să dezvoltăm, împreună, proiecte de colaborare cu marile structuri ale lumii, pe picior de egalitate” – Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Deschiderea oficială FITS 2024 (21 iunie, ora 19.00) îi va avea drept invitaţi speciali pe Tim Robbins şi Pippo Delbono, care au lucrat alături de Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” pentru un spectacol memorabil. Gala de deschidere a FITS prezintă o premieră a Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” (regia: Emil Pantelimon), care are loc în Curtea Muzeului de Istorie (Casa Altemberger) și este transmisă online.

În contextul în care în perioada 2024-2025 se desfășoară Sezonul Cultural România-Polonia, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu prefațează aceste relații bilaterale prin prezența la Sibiu a producțiilor teatrale poloneze: Angajații – de Olga RAVN, regia Łukasz Twarkowski, producție a STUDIO theatregallery; PIES/ DOG, regia Barbara Bendyk, un spectacol al AST National Academy of Theatre Arts in Krakow; Arcadia – regia Jerzy Zoń, producție a KTO Theatre.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu reprezintă, dincolo de o celebrare a artelor, o îmbinare perfectă între teatru, dans, circ, film, musical, opera, carte, conferințe, expoziții, performance, muzică, spectacole de stradă. Fiecare ediţie a Festivalului este inspirată de o temă generoasă: 1995 - Toleranţă / 1996 - Violenţă / 1997 - Identitate Culturală / 1998 - Legături / 1999 - Creativitate / 2000 - Alternative / 2001 - Provocări / 2002 - Punţi / 2003 - Mâine / 2004 - Moşteniri / 2005 - Semne / 2006 - Împreună / 2007 - Next / 2008 - Energii / 2009 - Inovaţii / 2010 - Întrebări / 2011 - Comunităţi / 2012 - Crize. Cultura face diferența / 2013 - Dialog / 2014 - Unicitate în diversitate / 2015 - Growing smart/Smart growing / 2016 - Construind încredere / 2017 - Iubire / 2018 - Pasiune / 2019 - Arta de a dărui / 2020 - Puterea de a crede / 2021 - Construim speranță împreună / 2022 - Frumusețe / 2023 - Miracol și 2024 – Prietenie.