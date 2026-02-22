La mulți ani, UNITER! „Suntem recunoscători pentru tot ce am reușit să clădim ÎMPREUNĂ.”

Totul a pornit de la un gând vizionar și curajos al lui Ion Caramitru, într-un moment de răscruce socială, când libertatea mirosea a proaspăt și a posibilitate. Alături de el, 31 de artiști* temerari formau primul Consiliu de Conducere, uniți de entuziasmul de a reclădi demnitatea breslei.

O lună mai târziu, pe 29 martie 1990, Uniunea Teatrală din România primea personalitate juridică. Se întâmpla la doar două zile după Ziua Mondială a Teatrului — un semn, poate, că destinul acestei organizații era pecetluit de spiritul universal al scenei.

Au urmat trei decenii și jumătate de trăiri intense: tensiuni constructive, bucurii, eșecuri din care am învățat, întâlniri care ne-au marcat viețile, spectacole de neuitat și festivaluri care au pus România pe harta lumii, turnee, gale UNITER, semne de solidaritate teatrală, dezamăgiri, vise împlinite sau nu... În timp, prin proiectele şi programele derulate, UNITER a devenit un reper al lumii culturale românești.

Ne asumăm astăzi succesele, dar și greșelile; ne asumăm riscurile trecute și viitoare, fiindcă ele fac parte din însăși substanța teatrului viu. UNITER nu este doar o arhivă de premii, ci un reper moral și cultural al României post-decembriste.

Am scris istorie?

Credem că istoria celor 36 de ani ai UNITER ține de „absurdul” istoriei, de diferitele tipuri de fenomene legate de istorie. Și cum Hegel vorbește despre o varietate de istorii – „Istoria Originală”, „Istoria Reflexivă”, „Istoria Universală”, „Istoria Pragmatică”, „Istoria Critică” sau „Istoria Filosofică” – noi vă propunem să priviți către propria voastră istorie cu UNITER.

Vă invităm să asamblați, să inventați și scrieți istoria personală cu UNITER, versiunea voastră despre ce a însemnat această uniune în parcursul vostru.

Cu luciditate, cu sârg, noi (ne) continuăm desăvârșirea acestui bun spiritual câștigat cu atâta trudă de Ion Caramitru și de generația de aur de la 1990. Suntem recunoscători pentru tot ce am reușit să clădim ÎMPREUNĂ.

O facem prin miile de istorii emblematice plăsmuite de prietenii și colaboratorii noștri. O facem prin viețile celor peste 1900 de membri de astăzi și prin memoria luminoasă a celor care nu mai sunt printre noi, dar a căror voce încă răsună în ecoul sălilor de spectacol.

De-acum, UNITER trăiește și respiră prin ochii privitorului. Prin tine, cel care iubești teatrul.

La mulți ani, UNITER! La mulți ani comunității noastre teatrale!

*Consiliul de conducere ales la acea şedinţă din 19 februarie era alcătuit din următorii membri:

Ion Caramitru, Preşedinte Mircea Diaconu, Vicepreşedinte Marian Popescu, Vicepreşedinte Dan Micu, Secretar Alexandru Darie, Secretar Claudiu Bleonţ, Secretar Florica Ichim, Secretar Silviu Purcărete, Secretar Ion Haiduc, Secretar George Constantin, membru Tudor Gheorghe, membru Ştefan Iordache, membru Victor Rebengiuc, membru Emil Hossu, membru Tamara Buciuceanu, membru Cornel Popescu, membru Dorel Vişan, membru Gina Patrichi, membru Cătălina Buzoianu, membru Valeriu Moisescu, membru Tompa Gabor, membru Sanda Manu, membru Dan Jitianu, membru Paul Bortnovschi, membru Vittorio Holtier, membru Mihai Mădescu, membru Victor Ernest Masek, membru Valentin Silvestru, membru Victor Parhon, membru Ion Cocora, membru Mircea Ghiţulescu, membru