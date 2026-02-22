La mulți ani, UNITER! „Suntem recunoscători pentru tot ce am reușit să clădim ÎMPREUNĂ.”

x close
de Magdalena Popa Buluc    |    22 Feb 2026   •   19:49
Sursa foto: UNITER nu este doar o arhivă de premii, ci un reper moral și cultural al României post-decembriste

UNITER continuă desăvârșirea gândului vizionar al lui Ion Caramitru... 19 februarie 1990. Se năștea UNITER.

Totul a pornit de la un gând vizionar și curajos al lui Ion Caramitru, într-un moment de răscruce socială, când libertatea mirosea a proaspăt și a posibilitate. Alături de el, 31 de artiști* temerari formau primul Consiliu de Conducere, uniți de entuziasmul de a reclădi demnitatea breslei.

O lună mai târziu, pe 29 martie 1990, Uniunea Teatrală din România primea personalitate juridică. Se întâmpla la doar două zile după Ziua Mondială a Teatrului — un semn, poate, că destinul acestei organizații era pecetluit de spiritul universal al scenei.

 

Au urmat trei decenii și jumătate de trăiri intense: tensiuni constructive, bucurii, eșecuri din care am învățat, întâlniri care ne-au marcat viețile, spectacole de neuitat și festivaluri care au pus România pe harta lumii, turnee, gale UNITER, semne de solidaritate teatrală, dezamăgiri, vise împlinite sau nu... În timp, prin proiectele şi programele derulate, UNITER a devenit un reper al lumii culturale românești.

Ne asumăm astăzi succesele, dar și greșelile; ne asumăm riscurile trecute și viitoare, fiindcă ele fac parte din însăși substanța teatrului viu. UNITER nu este doar o arhivă de premii, ci un reper moral și cultural al României post-decembriste.

 

Am scris istorie?

Credem că istoria celor 36 de ani ai UNITER ține de „absurdul” istoriei, de diferitele tipuri de fenomene legate de istorie. Și cum Hegel vorbește despre o varietate de istorii – „Istoria Originală”, „Istoria Reflexivă”, „Istoria Universală”, „Istoria Pragmatică”, „Istoria Critică” sau „Istoria Filosofică” – noi vă propunem să priviți către propria voastră istorie cu UNITER.

Vă invităm să asamblați, să inventați și scrieți istoria personală cu UNITER, versiunea voastră despre ce a însemnat această uniune în parcursul vostru.

 

Cu luciditate, cu sârg, noi (ne) continuăm desăvârșirea acestui bun spiritual câștigat cu atâta trudă de Ion Caramitru și de generația de aur de la 1990. Suntem recunoscători pentru tot ce am reușit să clădim ÎMPREUNĂ.

O facem prin miile de istorii emblematice plăsmuite de prietenii și colaboratorii noștri. O facem prin viețile celor peste 1900 de membri de astăzi și prin memoria luminoasă a celor care nu mai sunt printre noi, dar a căror voce încă răsună în ecoul sălilor de spectacol.

 

De-acum, UNITER trăiește și respiră prin ochii privitorului. Prin tine, cel care iubești teatrul.

 

La mulți ani, UNITER! La mulți ani comunității noastre teatrale!

 

 

*Consiliul de conducere ales la acea şedinţă din 19 februarie era alcătuit din următorii membri:

  1. Ion Caramitru, Preşedinte
  2. Mircea Diaconu, Vicepreşedinte
  3. Marian Popescu, Vicepreşedinte
  4. Dan Micu, Secretar
  5. Alexandru Darie, Secretar
  6. Claudiu Bleonţ, Secretar
  7. Florica Ichim, Secretar
  8. Silviu Purcărete, Secretar
  9. Ion Haiduc, Secretar
  10. George Constantin, membru
  11. Tudor Gheorghe, membru
  12. Ştefan Iordache, membru
  13. Victor Rebengiuc, membru
  14. Emil Hossu, membru
  15. Tamara Buciuceanu, membru
  16. Cornel Popescu, membru
  17. Dorel Vişan, membru
  18. Gina Patrichi, membru
  19. Cătălina Buzoianu, membru
  20. Valeriu Moisescu, membru
  21. Tompa Gabor, membru
  22. Sanda Manu, membru
  23. Dan Jitianu, membru
  24. Paul Bortnovschi, membru
  25. Vittorio Holtier, membru
  26. Mihai Mădescu, membru
  27. Victor Ernest Masek, membru
  28. Valentin Silvestru, membru
  29. Victor Parhon, membru
  30. Ion Cocora, membru
  31. Mircea Ghiţulescu, membru

 

 

