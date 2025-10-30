Lirda – prima premieră a noii stagiuni la Teatrul de Comedie

Spectacolul are în centru o femeie îngrijită, neieșită din tipare, preocupată de carieră și familie, care are 38, 42, 47, până în 50 de ani. Este economistă, manager de resurse umane, expertă în investiții sau brand manager. O femeie care poate fi orice și oricine, dar de foarte puține ori ea însăși. O femeie care planifică fiecare aspect al vieții sale și creează pretextul perfect pentru un team building care îi dă viața peste cap. Sau nu i-o dă.

LIRDA este un spectacol care te provoacă să privești rolurile pe care le joci în fiecare zi cu umor, curiozitate și empatie.

Legat de procesul de creație, regizoarea mărturisește: „Îl simt ca pe primul text liber și sigur e de vină subiectul. E despre o femeie care alege să fie liberă o singură seară. Doar că libertatea se planifică. Și costă”.

„Lirda este un nou spectacol care face parte din proiectul meu de teatru popular, de această dată îi spunem teatru popular urban, și se intersectează și cu un alt proiect al meu de teatru care este centrat pe actrițe, meșteșug și perspectiva feminină asupra lumii, abordate din unghiuri diferite.

Am început acest spectacol și cu propunerile partenerului meu scenograf, Bogdan Spătaru, cel cu care am lucrat la toate aceste proiecte. Am vrut să explorăm legătura dintre materialul brut și universul personajelor: în Aer (Teatrul Metropolis) am folosit inoxul și fierul, pentru Lalele, păsări și beton (REACTOR de creație și experiment din Cluj-Napoca) am optat pentru BCA și beton, iar pentru Lirda (Teatrul de Comedie), pentru că suntem într-un cadru mai prietenos, lemnul.

Prin urmare, Lirda e conceput ca un dialog cu toate acestea și se va lega și cu spectacolul pe care urmează să-l fac la Teatrul Nottara, ce va avea premiera anul viitor – Lapte negru de Elif Shafak.

Toate cele patru au în centrul lor femeia și sunt create cu mult drag și multă bucurie alături de actrițele din fiecare distribuție. Am avut și sper că voi mai avea parte de actrițe extraordinare.

Lirda este o intersecție a tuturor căutărilor mele estetice și meșteșugărești, atât ca autoare, cât și ca regizoare. Sper să fie o bucurie pentru spectatoarele bucureștene și să aibă și bărbații curaj să ne facă o vizită.” Leta Popescu (regizoare)

Din distribuția spectacolului fac parte Andreea Samson, Laura Creț, Gloria Găitan, Mirela Zeța și Smaranda Caragea.

Spectacol nerecomandat persoanelor sub 16 ani.

Biletele au fost puse în vânzare pe site-ul Teatrului de Comedie

