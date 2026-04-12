Marius Manole, Medeea Marinescu, Alexandru Papadopol, Șerban Pavlu și Maria Obretin, pe aceeași scenă la Constanța și Ploiești, într-un spectacol nominalizat la Premiile Molière

„Ziua mea norocoasă”

20 aprilie, ora 20:00 – Constanța, Casa de Cultură a Sindicatelor

21 aprilie, ora 19:00 – Ploiești, Casa de Cultură a Sindicatelor

„Ziua mea norocoasă” de Patrick Haudecoeur și Gérald Sibleyras, unul dintre cele mai aclamate texte de comedie ale anului trecut în Franța, cu două nominalizări la prestigioasele Premii Molière 2025. Distribuția îi reunește pe unii dintre cei mai îndrăgiți actori ai scenei românești, Marius Manole, Medeea Marinescu, Alexandru Papadopol, Șerban Pavlu și Maria Obretin. Sébastien, personajul principal, își petrece un weekend alături de prietenii din copilărie, reamintindu-și de un obicei vechi, acela de a lăsa zarurile să decidă în locul lor. Convins că un alt rezultat i-ar fi schimbat complet viața, Sébastien primește o șansă neașteptată de a rescrie destinul. O ocazie unică, și infinit de comică, de a ne întreba cât de mult contează norocul în viața noastră și ce se întâmplă când ne este oferită o a doua șansă.

https://www.youtube.com/watch?v=xBqRYPy4-7U

(trailer – Ziua mea norocoasă)

Biletele sunt disponibile pe https://proticket.ro și pe https://fanteatru.ro.

Spectacolele sunt prezentate de Prestige Art Production, companie dedicată promovării artei teatrale de calitate.

