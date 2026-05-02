Incendiu la celebrul restaurant „La Cocoșatu'” din București. 20 de persoane au fost evacuate

Potrivit ISU București - Ilfov, incendiul s-a produs la un restaurant situat pe strada Neagoe Vodă.

Incendiul se manifestă la nivelul acoperișului resturantului La Cocoșatu, cu posibilități de propagare la o clădire învecinată, potrivit ISU București-Ilfov.

Au fost evacuate 20 de persoane.

Au fost alertate 8 autospeciale de stingere, autospeciala pentru intervenție la înălțime, 2 SMURD și Detașamentul Special de Salvatori.

Presa centrală scrie că ar fi vorba despre restaurantul La Cocoșatu’, unul dintre cele mai cunoscute localuri de mici și grill din Capitală. Localul din Băneasa, aflat pe strada Neagoe Vodă 52A, funcționează din 1993 și este prezentat chiar pe site-ul propriu drept unul dintre cele mai vechi restaurante private din București, cunoscut pentru „Micii La Cocoșatu’”.

Incendiul s-a manifestat pe aproximativ 5 mp la nivelul acoperișului, la tubulatura de evacuare a fumului, iar în acest moment este localizat.

Nu sunt persoane cu probleme medicale.

(sursa: Mediafax)