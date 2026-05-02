Cele mai noi filme ale lui Radu Jude și Pedro Almodóvar, printre primele titluri confirmate la TIFF.25

Selecționat în Quinzaine des Cinéastes la Cannes, Jurnalul unei cameriste (Le journal d’une femme de chambre, 2025, Franța-România), noul film al lui Radu Jude este construit în jurul temelor propuse de romanul omonim scris de Octave Mirbeau. Jude explică: „Povestea se concentrează pe viața unei tinere femei din România care lucrează pentru o familie din Bordeaux. E un film care amestecă diverse teme - emigrația, sărăcia, raportul dintre Est și Vest, raportul dintre teatru, literatură și cinema - totul turnat într-o formă pe care mi-o doresc, dacă nu originală, cel puțin unică”. Din distribuţie fac parte actorii Ana Dumitraşcu, Vincent Macaigne, Mélanie Thierry și Amélie Prévot. Jurnalul unei cameriste va fi proiectat la TIFF în avanpremieră, urmând să fie distribuit în România de Independența Film.

Bitter Christmas (Amarga Navidad, r. Pedro Almodóvar, 2025, Spania) îl găsește pe Almodóvar în plin teritoriu recognoscibil: relații care ard mocnit, tensiuni de familie și dorințe imposibil de ignorat, într-un film emoționant, stilizat și personal. În rolurile principale: Bárbara Lennie și Leonardo Sbaraglia. Filmul este distribuit de Independența Film.

O veche colaboratoare și muză a lui Almodóvar, Carmen Maura face un rol splendid în Calle Malaga (r. Maryam Touzani, 2025, Maroc-Spania), câștigător al premiului publicului la Veneția, un film despre memorie și felul în care orașele păstrează urmele vieților trăite în ele. Distribuitor în România: Good Time Films.

Juliette Binoche debutează în regie cu In-I In Motion (2026, Franța), un documentar despre spectacolul de dans pe care actrița l-a realizat alături de Akram Khan, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați coregrafi ai prezentului. Un film emoționant despre corp, mișcare și proces creator. Binoche joacă rolul principal și în Queen at Sea (r. Lance Hammer, 2025, Marea Britanie), premiat cu doi Urși de Argint la Berlinală, unul dintre ei recompensându-i ex-aequo pe veteranii Tom Courteney și Anna Calder-Marshall pentru cele mai bune roluri secundare. O dramă apăsătoare despre îmbătrânire, demență și legături de familie. Filmul va fi distribuit în România de Transilvania Film.

Premiată la San Sebastian și la Gala Goya pentru cel mai bun actor (José Ramón Soroiz), tot din Spania vine și drama queer Maspalomas (r. Jose Mari Goenaga, Aitor Arregi, 2025, Spania), despre un bărbat în vârstă care decide să-și ascundă orientarea sexuală când se mută într-un cămin pentru persoane în vârstă. Un film deopotrivă tandru și temerar despre identitate, dar și tensiunea dintre tradiție și prezent, semnat de echipa responsabilă pentru Marco, Adevărul inventat, prezentat la TIFF anul trecut.

Murder in the Building (Le Crime du 3e étage, r. Rémi Bezançon, 2025, Franța), cu Laetitia Casta și Gilles Lellouche, e un policier Hitchcockian retro și cu nerv, un regal cinefil în care fiecare detaliu contează, iar suspansul se construiește lent, aproape geometric. Filmul a închis Festivalul de la Rotterdam și va fi ulterior distribuit în România de Independența Film.

Superstarul cinemaului european, Mads Mikkelsen revine pe ecran cu rolul din comedia neagră The Last Viking (r. Anders Thomas Jensen, Danemarca, 2025). Un spărgător de bănci face tot ce poate ca fratele său traumatizat să-și recapete memoria și să-i spună unde a ascuns o comoară. Filmul este distribuit de Bad Unicorn.

Cu The Things Left Unspoken (Le cose non dette, 2025, Italia–Maroc), Gabriele Muccino livrează exact tipul de melodramă italiană care l-a consacrat: relații în criză, emoții care explodează și secrete sumbre de familie într-un decor solar și exotic, încărcat de erotism și tensiune. Un succes de public în Italia!

Mother (r. Teona Strugar Mitevska 2025, Macedonia de Nord-Belgia) vine cu unul dintre cele mai neașteptate castinguri ale anului: Noomi Rapace într-un portret neconvențional al Maicii Tereza, într-un film care evită complet reverența clasică și merge spre o interpretare fizică, dură, aproape viscerală, dublată de rebeliune punk.

Irepetabilul Jackie Chan revine pe marele ecran în The Shadow’s Edge (r. Larry Yang, 2025, Hong Kong–China) cu exact ceea ce publicul așteaptă: acțiune coregrafiată la milimetru, cascadorii spectaculoase și acel tip de energie fizică pe care puțini actori îl mai pot livra astăzi. Tot din Asia vine și Kokuho (r. Lee Sang-il 2025, Japonia), care a spart toate recordurile, devenind cel mai mare succes de box-office nipon din toate timpurile. Filmul transformă lumea teatrului kabuki într-un spectacol cinematografic somptuos și epic, despre ambiție, disciplină și prețul excelenței.

Mai multe detalii despre programul TIFF.25 vor fi comunicate în curând.

Festivalul Internațional de Film Transilvania este organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc și Asociația Festivalul de Film Transilvania.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹