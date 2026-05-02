Cum se rănesc zilnic zeci de copii cu produse de uz casnic. Avertisment al specialiștilor

Peste 240.000 de copii cu vârsta de până la 5 ani au fost tratați în secțiile de urgență din SUA pentru leziuni legate de produsele de curățenie de uz casnic pe o perioadă de 16 ani, potrivit estimărilor publicate într-un studiu amplu și recent în revista Pediatrics, citate de CNN.

Copiii sunt expuși unui risc deosebit, deoarece nu pot citi sau înțelege avertismentele, dar măsurile pe care părinții și îngrijitorii ar trebui să le ia pentru a asigura siguranța copiilor sunt simple și ușor de aplicat.

Un studiu recent privind siguranța copiilor mici atrage atenția asupra riscurilor asociate produselor de curățenie de uz casnic.

Pentru a explica concluziile cercetării și implicațiile acestora, dr. Leana Wen, expertă în sănătate la CNN, medic de urgență și profesor asociat adjunct la Universitatea George Washington, a oferit o serie de clarificări. Aceasta a fost anterior comisar pentru sănătate în Baltimore și este mama a doi copii.

Potrivit studiului, care a analizat datele naționale ale serviciilor de urgență pe o perioadă de 16 ani, între 2007 și 2022, cercetătorii s-au concentrat pe accidentările neintenționate în rândul copiilor cu vârsta de până la 5 ani. Datele au fost colectate printr-un sistem federal de supraveghere care monitorizează accidentările legate de produsele de consum în Statele Unite.

Estimările arată că 240.862 de copii mici au fost tratați în secțiile de urgență pentru leziuni asociate produselor de curățenie de uz casnic în această perioadă. Aproape 60% dintre cazuri au implicat ingestia substanțelor, aproximativ 40% au fost cauzate de contact, iar 1,2% au fost rezultatul inhalării.

În ceea ce privește tipurile de produse implicate, înălbitorul a fost responsabil pentru aproximativ 30% dintre leziuni, iar detergenții de rufe și de vase pentru aproape 29%.

Analiza modului de ambalare arată că pliculețele de detergent au fost asociate cu aproximativ o treime din cazuri, sticlele cu pulverizator cu puțin peste un sfert, iar alte recipiente, precum sticlele sau cele deschise, au reprezentat o proporție mai mică, dar semnificativă.

Înălbitorul a rămas o sursă constantă de accidentare de-a lungul timpului, în principal din cauza utilizării frecvente și a depozitării în locuri accesibile copiilor. Detergenții, în special cei concentrați sub formă de pliculețe, reprezintă un risc crescut, deoarece sunt mici, viu colorate și pot semăna cu bomboanele, devenind astfel atractive pentru copii.

Cele mai frecvente leziuni identificate au fost intoxicațiile, care au reprezentat aproximativ 64% din diagnostice. Acestea au fost urmate de arsurile chimice (aproximativ 14%) și iritațiile pielii sau ale ochilor, inclusiv dermatita și conjunctivita (circa 11%).

Aproximativ 7% dintre copiii incluși în studiu au necesitat spitalizare. Dintre aceștia, aproximativ 84% au ingerat substanțele, iar aproape jumătate dintre copiii spitalizați aveau vârsta de un an sau mai puțin. Specialiștii subliniază că aceste produse sunt concepute pentru a descompune grăsimi și a distruge bacterii, iar aceleași proprietăți pot provoca leziuni grave țesuturilor umane.

Copiii, în special cei de vârstă preșcolară, sunt cei mai expuși riscului din cauza etapelor de dezvoltare.

Specialiștii atrag atenția că produsele de curățenie ar trebui tratate cu același nivel de precauție ca medicamentele sau alcoolul. Deși sunt utilizate zilnic, acestea sunt adesea lăsate la îndemâna copiilor, pe blaturi sau în spații ușor accesibile, fără măsuri adecvate de siguranță.

(sursa: Mediafax)