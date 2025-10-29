Othello, premiera lunii noiembrie la Teatrul de Balet Sibiu

„Othello” de William Shakespeare este o tragedie profundă care explorează complexitatea iubirii, încrederii și trădării, pe fundalul evocator al Veneției și Ciprului. Povestea îl urmărește pe Othello, un general maur, a cărui dragoste profundă pentru Desdemona este subminată în mod tragic de complotul înșelător al lui Iago, a cărui viclenie stârnește distrugere. Această explorare emoționantă a vulnerabilității umane, a rasei și a loialității rezonează cu adevărul emoțional al unei iubiri atemporale.

„Colaborarea mea cu Teatrul de Balet Sibiu a fost mereu o experiență coregrafică distinctă — o întâlnire fertilă între intenție artistică și o trupă deschisă experimentului și expresiei profunde. De la teatrul-dans cu accente documentare din Sînt o babă comunistă, la structurile contemporane din Peer Gynt, Impetus și Nota, vă rog, sau la reinterpretările clasice din Cenușăreasa, La Fille mal gardée și Baiadera, fiecare proiect a fost o formă de a modela, prin corp și spațiu, sensuri noi și vii. Ceea ce face trupa de la Sibiu specială este disponibilitatea autentică de a traduce prin mișcare marile teme ale dramaturgiei. Pentru un coregraf, este un laborator generos, unde dansul devine punte între text și emoție, între idee și carne. Sunt recunoscătoare să pot lucra alături de această echipă la Othello, un spectacol abordat prin prisma baletului neoclasic. Este o explorare a temelor care continuă să ne provoace — manipularea, gelozia, rasismul, fragilitatea încrederii — transformate, în dans, în impulsuri fizice, tensiuni și gesturi. Othello devine astfel o radiografie în mișcare a unei lumi care, din păcate, nu s-a schimbat prea mult.”, Aleisha Gardner, Coregrafă

Despre coregrafa Aleisha Gardner

Aleisha s-a născut în Auckland, Noua Zeelandă, unde, inspirată de mama sa – o fostă dansatoare – a descoperit pasiunea pentru balet la doar patru ani, când a început primele lecții. La șaisprezece ani, dorința de perfecționare a condus-o la Melbourne, Australia, unde s-a înscris la Școala de Balet a Teatrului Național Australian. Talentul ei a fost recunoscut timpuriu, fiind distinsă cu titlul de „Balerina anului din Noua Zeelandă” și cu premiul „Sir John Logan Campbell Trust Ballet Award”. De-a lungul carierei de balerină, Aleisha a interpretat numeroase roluri solistice, printre care Zobeide în Șeherezada, Aurora în Frumoasa din pădurea adormită, Medora în Corsarul, Myrtha, regina Willis, în Giselle, Zâna bună în Cenușăreasa, Regina zăpezii în Spărgătorul de nuci, Fata principală în thres(h)old de Matthew Thompson, dar și rolul său preferat, Sylph, în La Sylphide. Din 2008, Aleisha s-a stabilit în România, devenind membră a Teatrului de Balet Sibiu, unde și-a continuat activitatea artistică și a debutat ca tânără coregrafă în anul 2013, punând în scenă numeroase spectacole de balet clasic, neoclasic și dans contemporan de o sensibilitate aparte. În cadrul companiei sibiene de balet, a readus la viață balete clasice: La Fille Mal Gardée (2015, cu Alexandru Fotescu), Straussiana (2017, cu Mihai Babușka), Baiadera (2017), Cenușăreasa (2024), dar a creat și lucrări originale de balet neoclasic, dans contemporan sau teatru-dans precum Anotimpurile (2013), Impetus, Check please! și Turavura Uvetura (2014, alături de Russell Hewey), Sînt o babă comunistă! (2015), Einstein, Class Concert (2016), Peer Gynt (2017), Bolero, Legături, Fragile și Rhapsody in Blue (2018) și Cavalerul rozelor (2023).

Caseta artistică a spectacolului Othello, premieră de balet neoclasic

Balet în două acte

Coregrafia: Aleisha Gardner

Muzica: Franco Faccio și Pavlos Rizos

Libret: Pavlos Rizos și Will Tamplin

Asistent de producție: Will Tamplin

Scenografia: Alin Gavrilă

Asistent coregrafie: Răzvan Iacob

Soliști : Angelo Morgillo (Othello) și Alba Fernandez (Desdemona)

Cu participarea Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”

Durată: 1 oră 45 minute, cu pauză

Acest spectacol conține scene cu impact emoțional

