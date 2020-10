Performing Austria: spectacole austriece de ultimă oră în două festivaluri româneşti de referinţă

Începe noua stagiune Performing Austria a Forumului Cultural Austriac Bucureşti, cu producţii de pe cele mai bune scene austriece, live pe ecranele din România. În parteneriat cu două importante festivaluri româneşti – Platforma Internaţională de Teatru Bucureşti şi Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr de la Iaşi – Forumul Cultural Austriac Bucureşti propune publicului din România două creaţii teatrale recente, care aduc în faţa spectatorilor două teme de mare actualitate – migraţia românească în interiorul Uniunii Europene şi schimbările climatice.

Scenă din spectacolul În amonte © Alexander Gotter

Spectacolul În amonte la Platforma Internaţională de Teatru Bucureşti #7

Nu ne mai putem ascunde, „ne arde casa”! Cele mai importante provocări planetare ale momentului, ale căror scadenţe se apropie şi nu mai pot fi ignorate, se află în centrul ediţiei din acest an a Platformei Internaţionale de Teatru Bucureşti #7, ce se desfăşoară între 1 şi 4 octombrie 2020.

Unul dintre aceste subiecte spinoase este chiar migraţia intraeuropeană a forţei de muncă din România, tema abordată de În amonte, spectacolul companiei austriece baldanders collective, ce va putea fi vizionat online în data de 1 octombrie 2020, de la ora 20.00, şi în 2 octombrie 2020, de la ora 19.00. Evenimentul beneficiază de sprijinul Forumului Cultural Austriac, în cadrul programului #PerformingAustria.

Creaţie a doi tineri artişti români stabiliţi la Viena – autoarea dramatică Alexandra Pâzgu şi regizorul Alexandru Weinberger-Bara –, spectacolul confruntă publicul cu întrebările despre propria identitate şi integrare care nu ocolesc niciun migrant român ce pleacă în căutarea unei vieţi mai bune în alte ţări ale Uniunii Europene. Pentru acest text, Alexandra Pâzgu a câștigat, în 2018, premiul literar Exil – Autori dramatici.

„Protagonistul din În amonte înoată, asemenea unui somon, împotriva curentului… Tino, Effie și… un somon. Ei sunt cele trei personaje ale piesei. Tino, un traducător în vârstă de treizeci de ani, este nevoit, asemenea multor altor români, să-şi părăsească țara natală pentru a se stabili într-o ţară din spaţiul germanofon. Tino aparţine acum, în egală măsură, atât României, cât şi noii sale patrii, dar fluxul gândurilor lui este aidoma alunecării somonului prin apă”, spune criticul de teatru Irina Wolf. (Scena.ro, nr. 48 (2)/2020).

Spectacolul a avut premiera absolută la Schauspiel Leipzig, în 2019, dar spectacolul considerat de referinţă pentru acest text a fost realizat la unul dintre cele mai importante teatre independente vieneze Werk X-Petersplatz, în primăvara acestui an.

În cadrul PITB #7, piesa va fi prezentată cu subtitrare în limba română în data de 1 octombrie 2020, de la ora 20.00, reprezentaţia fiind urmată de o discuţie live A înota împotriva curentului / To swim against the current, cu participarea realizatorilor Alexandrei Pâzgu şi a lui Alexandru Weinberger-Bara. Spectacolul se va juca și în data de 2 octombrie 2020, de la ora 19.00.

Fondat de autoarea dramatică Alexandra Pâzgu și de regizorul Alexandru Weinberger-Bara în primăvara anului 2019, colectivul teatral baldanders studiază şi documentează, din punct de vedere teatral, situația est-europenilor ce se deplasează constant între vestul continentului și țările lor natale.

Alexandra Pâzgu

Interesată de proiectele transdisciplinare, cu dimensiuni practice, teoretice, artistice și filozofice, Alexandra Pâzgu este unul dintre artiștii de origine română cei mai vizibili din mediul teatral independent, atât în Austria cât şi în România. Cu studii de teatru şi filozofie în România, Austria şi Germania, autoare dramatică dar și cercetătoare, ea se concentrează în proiectele sale pe contextele la scară largă ale realităților contemporane urbane europene. Scrie în patru limbi: română, germană, engleză si franceză. Deţinătoare a mai multor premii pentru dramaturgie şi management cultural în România şi Austria, Alexandra Pâzgu a primit în septembrie 2020 premiul special pentru Dramaturgie Scena.ro, în cadrul galei Premiilor Sofia Nădejde.

Regizor cu o puternică ascensiune în zona performativă independentă austriacă, Alexandru Weinberger-Bara a studiat la prestigiosul institut teatral Max Reinhart Seminar din Viena şi a lucrat cu teatre importante din Austria (Volkstheater, Viena), Germania (Resideztheater, München) dar şi la Teatrul Regina Maria din Oradea.

Tema actualei ediții a Platformei Internaţionale de Teatru Bucureşti #7 a fost aleasă de curatoarea evenimentului, Cristina Modreanu, încă din vara lui 2019, înainte ca noul virus să devină o amenințare concretă: „semnele degradării planetei și întregului ecosistem în care trăim sunt vizibile deja de multă vreme, iar efectele pe care le resimțim din ce în ce mai acut în viața cotidiană au generat și continuă să genereze și alerte artistice”. Toate spectacolele incluse în această „ediție pandemică” exprimă deriva unei umanități deraiate de la sensurile ei primordiale, o umanitate care distruge în loc să construiască. Platforma Internațională de Teatru București este un proiect ARPAS, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, cu sprijinul Forumului Cultural Austriac, în cadrul programului #PerformingAustria.

Pinguinii la pescuit © Nicola Milatovic

Pinguini şi schimbări climatice la Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iaşi

Cu mult umor, despre schimbări climatice serioase. Pentru că nu există vârste prea fragede pentru a vorbi despre impactul uman asupra mediului înconjurător, cea de a 13-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr de la Iaşi propune o serie de spectacole pe această temă, între care şi amuzantul Pinguinii la pescuit, al companiei de teatru Asou din Graz (Austria). Reprezentaţia poate fi urmărită gratuit, online (live şi apoi înregistrat), sâmbăta 3 octombrie 2020, între orele 18.30-24.00, cu sprijinul Forumului Cultural Austriac, în cadrul programului #PerformingAustria.

Compania Asou se află la a doua participare la Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. În urma cu câţiva ani, publicul ieşean a aplaudat producţia lor nonverbală Pinguin People, creație de mare succes, selectată şi premiată în multe festivaluri din lume. În 2020, artiștii austrieci revin virtual, pe streaming, cu un nou format original, Pinguinii la pescuit, un spectacol de mișcare și clovnerie, care abordează creativ tema încălzirii globale.

„Intrați, nu ratați ocazia! În croaziera noastră către Polul Sud, veți trăi magia naturii neatinse și veți admira pinguinii de aproape! În cel de-al doilea spectacol despre pinguini al Teatrului Asou, schimbările climatice și consecințele lor aduc împreună diferitele specii de pinguini. Sub privirile pasagerilor croazierei, comportamentul animalelor se schimbă. Legănatul pinguinilor devine dans. Cuvintele devin muzică. Lumea de gheață devine o scenă. Deoarece peștii au rămas foarte puțini, iar pinguinii trebuie să-și câștige hrana. A avea sau nu peşte? Unde pluteşte răspunsul?” – întreabă realizatorii spectacolului, invitând la reflecţie.

Pinguinii la pescuit este un spectacol nonverbal, de 60 de minute, pentru toată familia, începând cu vârsta de 6 ani. Reprezentația va avea loc sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 18.30 (streaming pe Facebook, YouTube, disponibil până la ora 24).

Regia spectacolului este semnată de Michael Hofkirchner. Din distribuție fac parte Michael Hofkirchner, Ursula Litschauer, Bernhard Zandl, Birgit Unger, Ursula Molitschnig. Muzica și sound designul aparține artiștilor: Michael Merkusch, Lothar Lässer și Fiona Thausing-Wang, iar dramaturgia, lui Michael Hofkirchner și Ensemble. Costumele sunt semnate de Katharina Krois, iar păușile sunt mânuite de Margit Szombath și Kai Podhraski. De lighting design se ocupă Eugen Schöberl și Sabine Wiesenbauer, iar de video design, Stefan Schmid. Spectacolul este realizat în coproducție cu La Strada. Partener este Forumul Cultural Austriac, în cadrul programului #PerformingAustria.

Pinguinii la pescuit © Nicola Milatovic

Cea de a 13-a ediţie a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași (FITPTI) se desfăşoară între 2 - 7 octombrie, fiind organizată de Teatrul Luceafărul Iași şi curatoriată de teatrologul Oltiţa Cântec.

Tema FITPTI 2020 este „avarie pandemică”, evenimentul reflectând formulele estetice și de întâlnire directă sau mediată cu artiștii și publicul, specifice contextului cauzat de SARS CoV-2. Festivalul propune spectacole live (indoor și open air) şi spectacole difuzate online.

FITPTI se deschide pe 2 octombrie, orele 19, cu spectacolul LIVE, realizat de regizorul Bobi Pricop, pe textul dramaturgului româno-austriac Thomas Perle, la secția germană a Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, un proiect susţinut de Forumul Cultural Austriac Bucureşti.

„Formula de prezentare la care ne-am oprit este una hibridă, spectacolul desfășurându-se pe scena teatrului pentru un număr limitat de spectatori, concomitent fiind transmis în sistem pay-per-view online către spectatorii digitali. Spectacolul urmărește cinci scurte povești care se petrec în mediul online, situații extrem-contemporane care ne invită să reflectăm asupra felurilor în care poate fi percepută realitatea în epoca post-adevărului”, mărturisește Bobi Pricop.

Austria este prezentă şi în prima carte apărută în România care reflectă relația complicată dintre artele vii și canonul epidemiologic şi care urmează să fie lansată în ultima zi a FITPTI. Volumul colectiv Un virus pe scena lumii. Teatru și pandemie 2.0 este coordonat de Oltița Cîntec și inserează în sumar studii, articole și interviuri semnate de Maria Ristani (Grecia), Mirella Patureau (Franța), Irina Wolf (Austria), Oana Cristea Grigorescu, Silvia Dumitrache, Mihaela Michailov, Radu Nica, Luana Pleșea, Iulia Popovici, Cristina Rusiecki, Oana Stoica și Daniela Șilindean (România).