„Plugarul și Moartea”, spectacolul Naționalului ieșean, în regia lui Silviu Purcărete, invitat la cel mai important festival de teatru din Bulgaria

4 iunie , ora 19:00 – Youth Theatre , Sala Mare, Sofia

, ora 19:00 – , Sala Mare, Sofia 7 iunie, ora 20:30 – Theatre and Music Production Centre, Varna

Festivalul reunește anual cele mai valoroase spectacole clasice și contemporane, atât din Bulgaria, cât și din străinătate, producții care s-au bucurat de premii și participări naționale și internaționale notabile.



„Printre textele clasice, se remarcă Plugarul și Moartea de Johannes von Tepl. Silviu Purcărete, unul dintre cei mai importanți regizori est-europeni din ultimele decenii, oferă o interpretare vizuală impresionantă a acestei lucrări medievale târzii, care a devenit și una dintre cele mai timpurii cărți tipărite din Europa. Producția Teatrului Național din Iași a câștigat mari premii naționale și internaționale, inclusiv Premiul pentru „Cel mai bun spectacol”, oferit de UNITER, în 2022.” (Via Fest)

dramatizare și regie: Silviu Purcărete

scenografie: Dragoș Buhagiar

muzică originală: Vasile Șirli

video design: Andrei Cozlac

asistent regie: Radu Ghilaș

asistent scenografie: Vladimir Iuganu

filmări chroma: Alexandru Condurache

transmisie online, operator video, asistență filmări chroma: Constantin Dimitriu

distribuție: Călin Chirilă și Diana Chirilă, Petronela Grigorescu, Irina Răduțu Codreanu, Camelia Bogleș, Smaranda Hăisan, Ștefania Bejan, Andreea Iuliana Cristina Chelici, Otilia Rojniță, Miruna Sticea, Robert Agape, Marian Alexandru Chiculiță, Flavius Grușcă, Valentin Mocanu

„Plugarul și Moartea” a obținut, în 2022, două importante premii UNITER: Premiul Cel mai bun spectacol și Premiul pentru creativitatea video design-ului și mapping-ului, oferit lui Andrei Cozlac.

În același an, la Festivalul Internațional de Teatru Theater at the Crossroads din Serbia, a primit patru premii: Cel mai bun spectacol, Cea mai bună scenografie (Dragoș Buhagiar), Cel mai bun video design (Andrei Cozlac) și Cel mai bun rol masculin (Călin Chirilă)

Participarea la Via Fest confirmă valoarea excepțională a acestei producții și aduce în atenția publicului internațional o creație teatrală de referință, marca Teatrul Național Iași.