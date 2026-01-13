Prima premieră oficială a anului 2026 la Teatrul Mic: DELTA de Leta Popescu

Evenimentul va avea loc miercuri, 14 ianuarie și joi, 15 ianuarie, la ora 19:00, la Sala Atelier (Strada Constantin Mille nr. 16).

Cea mai recentă producție a Teatrului Mic, DELTA, are la bază textul (In)corect, scris și montat de Leta Popescu la Reactor de creație și experiment din Cluj-Napoca. Având premiera în februarie 2020, (In)corect constituie ultima parte a trilogiei de regie Colaj, proiect inițiat de autoare în anul 2018.

În regia lui Alexandru Dabija, DELTA propune o perspectivă proaspătă, profundă și actuală asupra modului în care ne raportăm la cei din jur și la noi înșine. Spectacolul devine o introspecție lucidă, traversată de ironie fină, care pune sub semnul întrebării granița fragilă dintre ceea ce este acceptabil și uman și ceea ce depășește limitele convenționale.

O comedie nostalgică, cu accente dulci-amare, DELTA surprinde o reuniune aparent banală în Delta Dunării, a unei familii extinse, context în care ies la iveală divergențele și conflictele dintre generații și tensiunile dintre nevoi și priorități – de la dificultăți financiare la frământări emoționale.

Construit ca un ansamblu de voci și perspective, spectacolul urmărește felul în care discursurile intime și cele publice se intersectează, se contrazic și, în cele din urmă, se erodează, dincolo de timpuri. Asemenea deltei, unde apele se amestecă înainte de a se vărsa în mare, spațiul dramatic devine unul al incertitudinii, în care noțiunile de corectitudine și adevăr capătă multiple sensuri.

Scenografia și costumele realizate de Ioana Pashca îmbină realismul cotidian cu simbolul și detaliul banal, transformând spațiul scenic într-un organism viu. Relațiile tensionate, judecățile pripite și tentativele eșuate de comunicare creează pulsul spectacolului, oferind publicului o experiență scenică marcată de umor, emoție și subtilitate.

„Alexandru Dabija a creat încă o dată un spectacol extrem de actual, curajos și diferit. Cred în această echipă, în această trupă și cred că acest spectacol va avea o viață lungă. Spectatorii se vor regăsi în subiectele pe care le propune acest text și vor ieși «modificați» din sala de spectacol.

Cred că această producție reprezintă o parte din ceea ce îmi doresc eu pentru repertoriul Teatrului Mic: texte contemporane valoroase și abordări moderne.” Ștefan Lupu, managerul Teatrului Mic

DELTA – PREMIERĂ OFICIALĂ

de Leta Popescu

Regia: Alexandru Dabija

Asistent regie: Ionuț Moldoveanu

Scenografia: Ioana Pashca

Producător delegat: Arti Trandafir

Distribuția:

Petrică – Ovidiu Niculescu

Neli – Liliana Pană

Viorel – Tudor Aaron Istodor

Mirela – Diana Cavallioti

Ramona – Ana Bianca Popescu

Reka – Ilinca Manolache

Răzvan – Alexandru Voicu

Ionuț – Marian Olteanu

Turista japoneză – Oana Iamandi

Durata spectacolului: 2h

Recomandat: 14+

Biletele pot fi achiziționate online de pe site-ul www.teatrulmic.ro, prin platforma bilet.ro, precum și de la casa de bilete a Teatrului Mic (Sala Atelier).