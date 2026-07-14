Povestea lui Romeo și Julieta continuă, în regia lui Toma Enache

Deși mulți s-ar întreba ce poate aduce nou, în secolul XXI, o capodoperă arhicunoscută a lui William Shakespeare, reacția publicului a arătat că mereu e loc de noutate în abordarea unei opere clasice. Regizorul Toma Enache a readus pe scenă povestea de dragoste shakespeariană într-o expresie scenică fidelă spiritului original și, în același timp, profund contemporană. Realizat independent, spectacolul reunește o distribuție numeroasă, o echipă artistică de excepție, decor, video mapping, aproximativ 50 de costume și un univers muzical original, într-una dintre cele mai ample producții teatrale independente dedicate operei shakespeariene din ultimii ani. Premiera oficială va avea loc pe 14 septembrie 2026, la Sala Mare „Ion Caramitru” a Teatrului Național din Capitală.

Noua punere în scenă a capodoperei lui William Shakespeare, „Romeo și Julieta”, în regia lui Toma Enache, este definită de un concept regizoral ce pornește de la convingerea că Shakespeare nu trebuie reinventat pentru a rămâne actual. În noua piesă care va încânta publicul la Teatrul Național din București, începând cu 14 septembrie 2026, timpul devine un personaj simbolic al spectacolului, iar corul, muzica, decorul mobil și proiecțiile video construiesc împreună un univers scenic în care emoția rămâne întotdeauna în centrul poveștii. După premiera oficială va urma un amplu turneu național.

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„Această montare s-a născut din convingerea că Shakespeare nu are nevoie să fie adus în prezent, pentru că nu a plecat niciodată din el. Am încercat să construim un spectacol în care actorul să fie în centrul emoției, iar toate celelalte mijloace - muzica, imaginea, decorul, costumele și tehnologia - să slujească povestea. Și, așa cum spune corul spre finalul spectacolului: «Nu vă sfiiți să povestiți tot ce ați văzut aici». Dacă cei care au fost alături de noi la avanpremieră vor face acest lucru, înseamnă că povestea lui Romeo și Julieta continuă dincolo de scenă”, a explicat regizorul Toma Enache.

Distribuția reunește actori consacrați și tineri interpreți într-un ansamblu remarcabil. Andrei Neagoe realizează un Romeo sensibil și autentic, iar Ioana Brumar și Georgiana Tițoiu dau viață unei Juliete luminoase și emoționante.

Avanpremiera care a avut loc pe 11 iulie și a ridicat sala în picioare, în ropote de aplauze, a arătat că un reper al spectacolului este interpretarea Monicăi Davidescu, care construiește o Doică memorabilă, plină de umor, tandrețe și dramatism. De asemenea, Ovidiu Cuncea compune un Lorenzo profund și echilibrat, iar Marius Rizea, în rolul lui Montekiu, și Teodora Calagiu, în rolul Lady Capulet, actori ai Teatrului Național București, dau consistență conflictului dramatic.

Un rol esențial în ritmul montării îl are Dan Istrate, care impresionează atât prin interpretarea lui Mercutio, cât și prin conceperea luptelor scenice, realizate împreună cu Francesca Jandasek, momente de mare intensitate integrate organic în construcția spectacolului.

Colaborare multinațională între artiști

Maria Dore semnează decorul, Alina Dincă Pușcașu - costumele inspirate din atmosfera Renașterii, iar Silviu Apostol realizează video mapping-ul care transformă scena într-un spațiu viu, în care Verona renaște prin imagine, lumină și simbol. În această montare, muzica nu însoțește pur și simplu acțiunea, ci devine un adevărat personaj al spectacolului. Ea respiră odată cu personajele, le însoțește destinul și le dezvăluie trăirile cele mai profunde.

Momentul culminant al piesei este „Cântecul Julietei”, compus special pentru această producție de Ricky Kej, artist distins cu trei premii Grammy și Ambasador Global al ONU, pe versuri din William Shakespeare, pornind de la o temă muzicală originală, creată de Iulia Davide.

Integrat organic în construcția dramatică, cântecul devine vocea interioară a Julietei. Interpretat chiar de actrița care o întruchipează pe Julieta, momentul transformă gândurile eroinei în muzică, în timp ce Romeo o privește și o ascultă de sub balcon, oferind uneia dintre cele mai cunoscute scene din istoria teatrului o nouă dimensiune emoțională.

Regizorul Toma Enache a explicat că această colaborare artistică dintre România, India și Statele Unite a fost posibilă prin parteneriatul internațional de promovare cu StarsMusicStudio (SUA), reprezentată de Sumathy Ram, care a facilitat întâlnirea dintre regizorul Toma Enache și celebrul compozitor Ricky Kej. „Suntem încântați și onorați să colaborăm la «Cântecul Julietei» împreună cu Ricky Kej, laureat al mai multor premii Grammy, și cu unul dintre cei mai importanți regizori români, Toma Enache. Acest proiect demonstrează puterea colaborării artistice internaționale și a muzicii de a uni culturi diferite”, a declarat Sumathy Ram, reprezentanta StarsMusicStudio.

La rândul său, compozitorul Ricky Kej a transmis că a fost o adevărată onoare să compună muzica pentru această piesă. „Partitura îmbină orchestrația clasică și sonoritățile contemporane și a fost construită pornind de la frumoasa temă originală compusă de Iulia Davide, pe care am avut privilegiul să o dezvolt. Colaborarea cu regizorul Toma Enache a fost o experiență inspiratoare. Viziunea sa a oferit muzicii spațiul necesar pentru a respira și a emoționa. Sunt profund recunoscător lui Sumathy Ram și StarsMusicStudio pentru această colaborare. Faptul că reprezentația din 11 iulie s-a jucat cu sala plină este copleșitor și aștept cu nerăbdare premiera oficială din 14 septembrie și turneul spectacolului în România”, a transmis compozitorul.