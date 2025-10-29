Romeo și Julieta – the musical. 4 noi reprezentații pe scena Teatrului de Operetă

Romeo și Julieta (orig. Roméo et Juliette: de la Haine à l'Amour) a avut premiera la Paris pe 19 ianuarie 2001, Gerard Presgurvic fiind cel care a transformat capodopera lui Shakespeare într-un spectacol de musical. Regia și coregrafia producției originale au fost asigurate de Redha, costumele de Dominique Borg iar decorul a fost realizat de Petrika Ionesco.

Premiera spectacolului în România a avut loc în anul 2009, marcând astfel și un nou început pentru artele performative - primul musical pop rock produs de o instituție profesionistă de spectacole de la noi din țară.

Începând cu stagiunea 2024 - 2025 spectacolul revine în repertoriul Teatrului de Operetă și Musical „Ion Dacian”, sub aceeași regie a lui Kerenyi Miklos Gabor - KERO, cel care a condus noua generație de artiști spre lumea fascinantă și plină de emoție a spectacolului de musical.

După 24 de reprezentații în această formulă, spectacolul revine cu noi accente, mai proaspăt, cu o distribuție definită prin diversitate, talent și ingeniozitate. Pe parcursul repetițiilor și al reprezentațiilor de până acum s-au creat alte două noi cupluri pe scenă pe cât de diferite pe atât de potrivite pentru rolurile celor doi îndrăgostiți și s-a închegat o camaraderie în întreaga echipă artistică. Distribuția aleasă de KERO scoate în evidență candoarea specifică vârstei, fiorii primei iubiri, prieteniile și relațiile de familie, conflictele între generații dar și între membrii familiior rivale, și trasează o direcție clară a poveștii pentru a o face credibilă și în zilele noastre, o epocă tulbure, marcată de dispute și probleme într-o atmosferă care aduce cu un décor de film futurist.

Pentru că să mori din dragoste la 15 ani este cea mai „frumoasă” dar și cea mai cumplită soartă. Pentru că un gest atât de absolut și definitiv ca a prefera să mori împreună decât să trăiești separat, va rămâne întotdeauna unul dintre cele mai nebunești mistere și cea mai clară dovadă de iubire.

Pentru că viața fără iubire nu merită trăită.

De la premiera din anul 2001 am înregistrat succes după succes atât în Franța cât și în Elveția și Belgia, călătorind apoi în toată lumea. În continuare se joacă în țări ca Slovacia, Mexic, Japonia, Rusia, chiar și Israel și răspândește mesajul universal al iubirii pe tot mapamondul – Gerard Presgurvic.

Pe parcursul celor 24 de ani de la premieră spectacolul a fost văzut de peste 10 milioane de spectatori cu peste 50 de distribuții în toată lumea.

Vă așteptăm la cea mai frumoasă poveste de dragoste pe care Shakespeare a creat-o și pe care omenirea a transformat-o într-un basm universal.

