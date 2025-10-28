Spectacolul Janovics al Teatrului Maghiar de Stat Cluj în Festivalul Național de Teatru!

Publicul clujean va putea vedea spectacolul pe 9 noiembrie, în Sala Studio a Teatrului Maghiar de Stat Cluj.

Cea de-a 35-a ediție a Festivalului Național de Teatru, eveniment produs de UNITER – Uniunea Teatrală din România, are loc la București între 17 și 26 octombrie 2025 și are ca temă îndemnul: FNT 2025. Te privește! Echipa curatorială a Festivalului Național de Teatru este formată din Raluca Cîrciumaru (critic de teatru), Alina Epîngeac (critic de teatru) și Ionuț Sociu (dramaturg și jurnalist cultural).

În stagiunea 2024/2025, Janovics a mai participat la cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru „Madách Imre”, la Festivalul Artelor din Gyula precum și la Festivalul Național de Teatru din Ungaria (OSZT), unde a fost distins cu Premiul Teatrului Szigligeti din Szolnok, acordat de juriul publicului. Totodată, actorul Zsolt Gedő a primit Premiul „Básti Lajos”, acordat de Sindicatul Lucrătorilor din Teatru pentru cel mai bun actor sub 35 de ani, pentru interpretarea sa complexă și nuanțată în spectacolul Janovics.

„Vidnyánszky jr. excelează în translațiile uneori subtile, alteori abrupte de la registrul comic la cel tragic, astfel încât, grație exuberanței sale neobosite, ne prezintă latura ambivalentă a fenomenelor și ființelor. Bunăoară, realitatea istorică a multiculturalismului din Transilvania, mediul primordial în care a creat Janovics, cu tot amalgamul său de popoare conviețuitoare și povești întrețesute, este redat alternativ prin imagini ale toleranței etnice, precum dedublarea unuia și aceluiași individ timorat, expunându-și îndoielile în limba maghiară, pentru a se îmbărbăta în limba română, ori prin egolatria țipătoare a etosului balcanic, sintetizată în șlagărul lui Ionuț Cercel, Made in Romania: "Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau oltean/ Suntem made in Romania (iali, iali, iali).” – scria Ana Ionesei.

Rolul principal este interpretat de Miklós Bács, distribuția fiind întregită de actorii: József Bíró, Róbert Kardos M., Csilla Albert, Zsuzsa Tőtszegi, Balázs Bodolai, Éva Imre, Lóránd Váta, Lilla Pánczél, Hannah Daradics, Zsolt Gedő, Tamás Kiss, Gedeon András și Loránd Farkas.

La realizarea spectacolului și-au dat concursul: Csaba Csíki (decor), Zsuzsanna Kiss Cs. (costume), Dávid Mester (muzică), István Berecz (coregrafie), Nikolett Németh (dramaturgie).

Biletele pentru reprezentațiile de la Cluj biletele pot fi achiziționate de la casa de bilete a teatrului (de luni până vineri, între orele 10:00 și 14:00), precum și online, pe site-ul huntheater.biletmaster.ro