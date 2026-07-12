Spectacolul TNB „Mai e vreun candidat ?”- selectat în programul FNT#36

Echipa curatorială a festivalului – alcătuită anul acesta din criticii de teatru Raluca Cîrciumaru, Alina Epîngeac și Sebastian-Vlad Popa – a inclus spectacolul TNB pe o listă exclusivă de 36 de titluri care definesc excelența și complexitatea fenomenului teatral românesc din acest an.

Spectacolul-concert MAI E VREUN CANDIDAT?, ale cărui concept, adaptare, muzică și cântece sunt semnate de cunoscuta artistă Ada Milea, reprezintă o dovadă incontestabilă a forței creative a echipei artistice a spectacolului, echipă care îi reunește pe actorii Petre Ancuța, Emilian Mârnea, Florin Călbăjos, Laura Gabriela Oana, Aylin Cadîr, Tiberiu Enache, Natalia Călin, Emilia Popescu, Mihai Munteniță, Silviu Biriș, Vitalie Bichir, Alina Petrică și Florentina Țilea. Echipa de creație este completată de Anca Hanu (co-creatoare a cântecelor, alături de Ada Milea), de scenografa Maria Constantin și coregraful Florin Fieroiu, sound designul fiind realizat de Victor Pamfilov, iar lighting designul, de Daniel Tiuntiuc. Spectacolul-concert a fost realizat în cadrul Centrului de Cercetare și Creație Teatrală „Ion Sava” al Teatrului Național.

În spectacolul care, de altfel, a deschis pentru public actuala stagiune estivală la Amfiteatrul TNB, inventivitatea Adei Milea se întâlnește cu geniul lui Caragiale și cu pofta de joc a actorilor Naționalului bucureștean, în 70 de minute efervescente și pline de umor. Intens aplaudat de public, MAI E VREUN CANDIDAT? este un spectacol care s-a făcut remarcat pentru originalitatea sa și pentru modul curajos în care conectează satira clasică cu actualitatea imediată.

Începând cu noua stagiune – care se va deschide în 5 septembrie 2026 – TNB va programa spectacolul MAI E VREUN CANDIDAT? în Sala Pictura. Pentru a veni în întâmpinarea spectatorilor, biletele vor fi puse în vânzare on-line, pe www.tnb.ro, din data 10 iulie 2026.