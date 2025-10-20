Succes românesc în Polonia: producția TNB „Mary Stuart”, apreciată la Festivalul Internațional de Teatru din Kielce

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București a înregistrat un succes notabil la Festivalul Internațional de Teatru din Kielce (Polonia), unde a prezentat spectacolul „Mary Stuart”, în regia lui Andrei Șerban. Montarea TNB a fost apreciată pentru forța actoricească, viziunea, coerența vizuală și ritmul regizoral.

Public numeros, din mai multe orașe ale Poloniei, a venit la Kielce pentru a vedea reprezentația Teatrului Național din București. Ediția a VII-a a festivalului, care a confirmat popularitatea și calitatea sa în circuitul european, s-a bucurat de prezența companiei Les Merveilleuses/ Théâtre National de la Colline din Paris, dar și de nume importante din teatrul polonez și european, precum Luk Perceval (Belgia), Maja Kleczewska și Isabelle Lafon (Franța) .

Prezența TNB în Polonia s-a înscris în cadrul amplu al Sezonului Cultural România–Polonia 2024–2025, marcând o contribuție majoră a părții românești. Evenimentul a fost integrat și în secțiunea românească a „Gra z Kantorem” /„Playing with Kantor”. Ediția din acest an se concentrează pe artele performative din România și este organizată de Cricoteka împreună cu Institutul Cultural Român de la Varșovia. Curatorul acestei ediții este criticul de teatru Cristina Modreanu. Turneul TNB de la Kielce a fost realizat cu sprijinul Ministerului Culturii din România.

