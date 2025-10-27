„Supernormali / Supernormales” sau despre deplinătatea vieții afective

Un proiect derulat pe parcursul a cinci luni de căutări împreună: echipe de creație alături de echipa Teatrelli și de persoanele selectate în urma castingului organizat în luna iunie (performeri cu și fără diversitate funcțională). Încă de la început, mai mult decât experiența anterioară în teatru sau actorie, proiectul a mizat pe autenticitatea și dorința de a lucra într-un proces colaborativ de creație. Manifestări de curaj și adevăr.

O comedie neagră ce abordează tema tabu a vieții sexuale a persoanelor cu diversitate funcțională într-un mod provocator și autoironic, „Supernormali / Supernormales” a fost prezentat ca spectacol-lectură în regia Taniei Drăghici și a lui Bobi Pricop, în cadrul ediției 2024 a Festivalului Național de Teatru, la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, cu sala plină.

Evenimentul a tras un semnal de alarmă și comunitatea teatrală l-a considerat necesar. Astfel a apărut „Supernormali / Supernormales” la Teatrelli, în regia Marei Oprea.

Distribuției mixte formate din șase performeri și patru persoane cu diversitate funcțională i se adaugă Alex Gorghe (dramaturgie), Gabi Albu (scenografie) și Adrian Piciorea (sound design). Se construiește, astfel, un discurs scenic care îmbină empatia, umorul și criticile directe într-un demers artistic incluziv. Căci proiectul își propune nu doar să emoționeze, ci să schimbe percepții, deschizând un dialog real cu publicul.

În unele țări europene, precum Elveția sau Olanda, profesia de asistent sexual este deja reglementată, marcând o schimbare de perspectivă asupra intimității, demnității și incluziunii. Așadar, născut într-un context în care tot mai multe voci militează pentru recunoașterea dreptului persoanelor cu diversitate funcțională la o viață afectivă și sexuală deplină, „Supernormali / Supernormales” – realizat în parteneriat cu Instituto Cervantes din București – chestionează convențiile sociale legate de „normalitate”.

Primele reprezentații ale acestui spectacol sunt programate pe 29 și 30 octombrie și 1 și 2 noiembrie, la Teatrelli. Toate reprezentațiile vor fi accesibilizate în limbaj mimico-gestual.

Împreună cu publicul, așteptăm să explorăm scena ca spațiu de adresare și chestionare asupra unor problematici ardente: Viața intimă a persoanelor cu diversitate funcțională este subiect de pus pe tapet? Intimitatea, ca realitate intimă proprie trebuie expusă social? În ce fel se poate face accesibilizarea acestei categorii sociale? Vă invităm să reflectăm asupra acestor întrebări într-un spectacol despre diversitatea reală a lumii în care trăim.

***

Despre piesă și autoare

Piesa demontează tabuurile și prejudecățile despre diversitatea funcțională, explorând un subiect delicat cu un stil ireverențios și direct. Scrisă în timpul unei rezidențe la Centrul Dramatic Național din Spania, piesa a fost apreciată pentru abordarea sa curajoasă și stilul incorect politic.

Esther F. Carrodeguas, născută în 1979 la Rianxo, este o dramaturgă, actriță și regizoare din Galicia. Pe lângă o carieră în teatru, este licențiată în jurnalism, iar lucrările sale reflectă adesea un interes pentru teme sociale. A câștigat Premiul Abrente în 2015 și a fost finalistă la Premiile Max pentru cea mai bună dramaturgă în 2023.

***

29, 30 octombrie 2025

1, 2 noiembrie 2025

„Supernormali / Supernormales” de Esther F. Carrodeguas

regia: Mara Oprea

dramaturgia: Alex Gorghe

scenografia: Gabi Albu

sound design: Adrian Piciorea

Cu: Titus Alin Apostu, Ama Beschieru, Andrei Calu, Ruxandra Maniu, Miruna Gabriela Olteanu, Vlad Pânzaru, Nicoleta Profir, Loredana Stoian, Mihai Trăsnea, Miruna Vatamanu

O producție: Teatrelli

În parteneriat cu: Instituto Cervantes din București

*

Teatrelli este un proiect al Centrului de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București - creart. Ca spațiu cultural alternativ dedicat artelor spectacolului, Teatrelli se dezvoltă, din punct de vedere al strategiei curatoriale, într-un laborator artistic cu public, axat pe producții inovatoare de teatru și dans, serii de performance-uri work in progress, precum și de dialoguri culturale. Structura modulară a sălii permite ca fiecare nou spectacol să modifice set-up-ul spațiului, invitând publicul să descopere noi modalități de a experimenta și a recepta teatrul.

Vă așteptăm la evenimentele noastre din Piața Alexandru Lahovari, nr. 7 și online, aici: https://teatrelli.com/, https://www.facebook.com/teatrelli, www.instagram.com/teatrelli/