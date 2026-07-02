Teatrul Grivița 53 a primit Premiul Special al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu

Distincția a fost acordată demersului Teatrului Grivița 53, primul teatru construit de la zero, din inițiativă privată, în România, în ultimele 8 decenii. Laudatio-ul a fost susținut de Lisa Richards Toney, President and CEO of The Association of Performing Arts Professionals (APAP), una dintre cele mai importante personalități culturale din spațiul american.

Premiul primit la FITS este atât recunoașterea acestui gest istoric de construcție a primului teatru după 80 de ani, cât și recunoștiința față de toată comunitatea implicată în realizarea acestui vis. Este premiul primit de Chris Simion-Mercurian și Tiberiu Mercurian în numele tuturor celor care au făcut posibilă nașterea Teatrului Grivița 53: peste 14.000 de ctitori persoane fizice, aproximativ 60 de companii și parteneri care au ales să se asocieze cu acest vis și să îl transforme într-o realitate. În reușita acestei inițiative au contribuit și granturile norvegiene, prin Fondurile SEE 2014–2021, în cadrul Programului RO-CULTURA.

Teatrul Grivița 53 s-a născut dintr-un demers început în 2016 și dus mai departe cu încăpățânare, încredere și responsabilitate. Un teatru ridicat de la zero, nu doar printr-un proiect arhitectural, ci printr-un gest colectiv. Prin oameni care au ales să construiască, să sprijine, să creadă și să lase ceva în urmă ca reper pentru generațiile care vin. Momentul decernării a avut și o încărcătură simbolică aparte. Gala FITS 33 a avut loc în Sala Thalia, primul teatru construit pe actualul teritoriu al României. În acest spațiu, Teatrul Grivița 53 a primit premiul pentru cel mai nou teatru născut în România. Cuvântul-cheie al ediției FITS din acest an a fost SUFLET, iar pentru Teatrul Grivița 53 această recunoaștere confirmă exact ceea ce a stat la baza construcției sale: un spațiu poate fi ridicat din ziduri, dar un teatru se naște din sufletul celor care îl fac posibil.

În sală s-au aflat și oameni care se regăsesc pe lista ctitorilor Teatrului Grivița 53. Printre aceștia, doi au susținut inițiativa încă din momentul în care pentru majoritatea părea utopică: Constantin Chiriac, Președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, și Octavian Saiu, profesor, cercetător și critic de teatru. Teatrul Grivița 53 le mulțumește pentru încredere, sprijin și recunoașterea oferită prin acest premiu.

În prezent, în repertoriul Teatrului Grivița 53 se joacă 5+3=9, creat de Ștefan Lupu, Fade to Grey de Andrea Gavriliu și Edwin Mokaya, Doamna Pylinska și secretul lui Chopin, în regia lui Chris Simion-Mercurian, și Funny Games, după Michael Haneke, în regia lui Botond Nagy.

Continuăm ceea ce am promis. Să devenim un spațiu cultural de referință. Și putem să împlinim această misiune cu sprijinul partenerilor care cred în demersul nostru. Cei care ne însoțesc în acest prim an de viață și care și-au arătat interesul pentru construcția culturală sunt: Primăria Sectorului 1, Raiffeisen Bank, Banca Comercială Română, Philip Morris România, CEC Bank, Unicredit Bank, Garanti Bank, Aqua Carpatica. Parteneri media: Euromedia, Blitz TV, Digi FM. Partener de monitorizare: Mediatrust. Împreună vom arăta că teatrul autentic, onest, de calitate, lucrează pe sufletul spectatorilor într-un mod tainic și pune în mișcare ceea ce aparent era blocat, schimbă ceea ce părea de neclătinat.

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