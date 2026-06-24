Teatrul La MaMa și ICR New York prezintă premiera mondială a spectacolului multimedia Migration Diary. New York City Edition, scris și regizat de Carmen Lidia Vidu

Deși, în ultimii ani, au mai existat prezențe românești în spectacolele Teatrului La MaMa, Migration Diary. New York City Edition – cu cinci reprezentații între 25-28 iunie – este prima microstagiune românească în spațiul teatral newyorkez din memoria recentă. Acest proiect este special realizat, de la zero, pentru La MaMa, în urma discuțiilor susținute de ICR New York cu conducerea celebrului teatru, care au creat premisele acestei colaborări inedite.

După succesul internațional al seriei „Jurnal de România”, care a redefinit în ultimul deceniu practica teatrului documentar în România și a fost prezentată pe numeroase scene și în festivaluri importante din Europa, Carmen Lidia Vidu continuă cercetarea artistică asupra memoriei, apartenenței și identității printr-un proiect care crește organic din solul cultural și creativ al New York-ului, unul dintre cele mai diverse și inovatoare spații culturale ale lumii.

Construit exclusiv din mărturii autentice, arhive personale, interviuri și jurnale video, Migration Diary. New York City Edition renunță la convențiile ficțiunii și aduce pe scenă experiențe de viață reale. Spectacolul urmărește destinele unor femei ale căror trasee biografice traversează România, China, Germania, Portugalia, Singapore și, în cele din urmă, New York-ul, transformând experiența migrației într-o reflecție profundă asupra memoriei, adaptării și căutării unui sentiment de apartenență. Distribuția le reunește pe Sam Xu, Lia Fietz, Ana-Maria Bandean și Ellen Ko, actrițe care aduc în spectacol propriile perspective culturale și experiențe de viață.

Într-o lume marcată de mobilitate, schimbări și reconfigurări identitare, proiectul pune în discuție întrebări esențiale ale existenței contemporane: ce înseamnă să îți părăsești locul de origine? cum se reconstruiește sentimentul de „acasă” într-un spațiu străin? și, poate cel mai important, ce schimbări identitare produce această viață nouă? Dincolo de diferențele culturale și geografice, poveștile reunite în acest spectacol vorbesc despre fragilitatea și forța memoriei, despre pierdere și reinventare, despre capacitatea oamenilor de a-și reconstrui viața și identitatea în contexte aflate într-o continuă transformare.

Specific demersului artistic dezvoltat de Carmen Lidia Vidu, dimensiunea documentară este amplificată printr-o elaborată componentă multimedia. Fotografii de familie, imagini de arhivă, documente personale și materiale video sunt integrate într-un univers vizual complex, care transformă scena într-un spațiu al memoriei și al dialogului intercultural.

Realizarea producției a început în urmă cu trei luni, când Carmen Lidia Vidu a derulat o serie de interviuri online cu actrițele implicate în proiect, din care a rezultat scenariul de bază al spectacolului. Apoi au urmat mai multe repetiții online și câteva drafturi succesive ale piesei. Din 7 iunie, echipa artistică, din care mai fac parte artista vizuală Sabina Costinel și operatorul video Constantin Șimon, a început repetițiile propriu-zise la sediul ICR New York, urmate de repetiții pe scena Teatrului La MaMa, în pregătirea premierei din 25 iunie.

Regizoare de teatru și film documentar, Carmen Lidia Vidu ocupă un loc distinct în peisajul cultural românesc contemporan prin modul în care îmbină teatrul, filmul, instalația și noile tehnologii vizuale. De peste două decenii, activitatea sa artistică este dedicată recuperării și valorificării poveștilor reale, transformate în experiențe scenice cu puternică relevanță socială și umană. Proiectele sale au fost prezentate în numeroase țări din Europa, Asia, Australia și Statele Unite, iar creația sa a fost reflectată în publicații și platforme culturale internaționale de prestigiu. Din anul 2017, Carmen Lidia Vidu este director multimedia al Festivalului Internațional George Enescu, una dintre cele mai importante manifestări muzicale ale lumii, lucrând cu nume sonore ale muzicii clasice precum Vladimir Jurowski, Tan Dun, Hannu Lintu, și Giancarlo Guerrero. În 2026, activitatea sa în domeniul video-mappingului a fost recompensată cu Trofeul de Argint în cadrul Eventex Awards, la categoria Art Event. Viziunea sa regizorală s-a extins și în lumea modei, lucrările sale fiind prezentate de Vogue Italia, atât în 2025, cât și în 2026.

Prezentarea premierei mondiale la La MaMa Experimental Theatre Club conferă proiectului o semnificație aparte. Fondată în 1961 de Ellen Stewart, instituția newyorkeză este recunoscută la nivel internațional pentru rolul său esențial în susținerea experimentului artistic și a noilor forme de expresie teatrală. De-a lungul istoriei sale, La MaMa a găzduit și promovat artiști care au influențat decisiv evoluția teatrului contemporan, devenind una dintre cele mai importante platforme dedicate schimbului cultural și dialogului artistic internațional.

Prin susținerea acestui proiect, Institutul Cultural Român continuă să promoveze prezența artiștilor români în marile centre culturale ale lumii prin proiecte de mare impact și vizibilitate și să dezvolte parteneriate cu instituții culturale de prestigiu. Migration Diary. New York City Edition reprezintă atât o realizare importantă pentru scena artistică românească contemporană, cât și o invitație la reflecție asupra unor teme universale, care definesc prezentul: migrația, identitatea, memoria și capacitatea individului de a-și reconstrui viața dincolo de granițe.

Proiectul este realizat de Institutul Cultural Român de la New York împreună cu La MaMa Experimental Theatre Club și Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, cu sprijinul Ministerului Culturii din România și în colaborare cu Asociația Ataraxia și mai mulți parteneri americani.

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