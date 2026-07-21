„Dacă era brațul, era tragedie”: cazul fetiței care a rămas blocată în sistemul de recirculare al unei piscine din Italia

Copila s-a ales cu un hematom de aproximativ zece centimetri și cu o sperietură puternică, însă părinții spun că situația putea avea consecințe mult mai grave.

Potrivit relatării familiei, fetița a intrat în apă atrasă de bulele care ieșeau la suprafață. A mers spre zona în care se forma spuma, iar în acel moment piciorul drept i-a fost tras de pompa de recirculare. Copila a început să strige după ajutor, iar operatorii piscinei au intervenit pentru a o scoate din apă. Familia susține că protecția instalației nu era poziționată corect și că aceasta ar fi fost găsită ulterior în iarbă, în timp ce reprezentanții structurii resping această variantă.

Părinții au mers cu fetița la camera de gardă chiar în aceeași zi, iar medicii au consemnat prezența unui hematom vizibil pe picior. Deși nu s-a ajuns la răni grave, familia consideră că episodul nu trebuie tratat ca un simplu incident minor. Tocmai de aceea, a fost depusă o plângere la Carabinieri, cu solicitarea de a fi verificate în detaliu condițiile de funcționare ale piscinei și nivelul de siguranță al instalației, potrivit RAI News.

Cum s-a produs incidentul

Conform mărturiei oferită de familie, fetița se afla în apă într-o zonă în care putea atinge fundul bazinului. Ea s-a apropiat de locul din care ieșeau bulele, iar piciorul i-a fost prins în zona de aspirație a pompei. Deși incidentul a durat puțin, copila a fost vizibil speriată și a cerut imediat ajutor. În acel moment, personalul structurii a intervenit pentru eliberarea ei.

În versiunea părinților, sistemul de protecție al pompei nu era prezent la locul lui în momentul producerii accidentului. Ei afirmă că această piesă a fost găsită ulterior în zona cu iarbă, fapt care ridică semne de întrebare asupra modului în care era întreținută instalația. Familia spune că nu dorește un conflict public, ci clarificarea exactă a celor întâmplate, pentru a preveni un episod similar în viitor.

Reacția părinților și motivul plângerii

Părinții spun că au ales să vorbească public abia după câteva zile, în contextul unor alte cazuri recente care au readus în discuție siguranța piscinelor pentru copii. Ei transmit că nu urmăresc un câștig financiar și nici o acuzație pripită, ci verificarea atentă a unei situații care, în opinia lor, putea deveni dramatică.

„Dacă în loc de picior era un braț? Dacă avea părul desfăcut și nu cască? Ar fi putut fi o tragedie”, spun aceștia, subliniind că norocul a făcut diferența. Familia afirmă că fetița a fost afectată și emoțional, nu doar fizic, iar noaptea următoare ar fi fost una foarte dificilă din cauza fricii acumulate.

Replica companiei

Reprezentanții piscinei au respins acuzațiile și susțin că bazinul este unul suprateran, de tip Intex, iar pompa era echipată cu grilaj de protecție. Ei afirmă că nu a existat o situație reală de pericol și că fetița a fost scoasă imediat din apă, fără a fi nevoie de oprirea instalației.

Această diferență de versiuni transformă cazul într-unul care cere clarificări tehnice. Pe de o parte există mărturia familiei, documentele medicale și fotografia cu vânătaia. Pe de altă parte, administratorii piscinei spun că totul a fost prezentat exagerat. În astfel de situații, verificarea instalației și a sistemului de protecție devine esențială pentru a stabili dacă au existat sau nu nereguli.

De ce cazul are impact public

Incidentul a atras atenția fiindcă se înscrie într-o serie mai largă de evenimente petrecute în piscine, unde au fost implicați copii și sisteme de aspirare sau recirculare a apei. În sezonul estival, când piscinele sunt frecventate intens, chiar și o defecțiune mică poate deveni periculoasă, mai ales dacă este vorba despre copii mici.

Specialiștii în siguranță atrag frecvent atenția asupra importanței întreținerii periodice a pompelor, a grilelor de protecție și a zonelor de aspirație. O piscină sigură nu înseamnă doar apă curată, ci și instalații verificate, marcaje vizibile și personal pregătit să intervină imediat. În cazul de față, tocmai aceste aspecte sunt cele pe care familia cere să fie analizate în detaliu.

Ce urmează în acest caz

Plângerea depusă la Carabinieri poate duce la o evaluare tehnică a instalației și la verificarea modului în care a fost administrat bazinul. Familia spune că a ales această variantă tocmai pentru ca situația să fie analizată obiectiv, fără presiune publică și fără acuzații în lipsa unor concluzii oficiale.

Până la finalizarea verificărilor, cazul rămâne unul deschis și sensibil. Deși fetița s-a ales doar cu un hematom și cu o sperietură puternică, episodul ridică întrebări importante despre siguranța piscinelor pentru copii și despre felul în care sunt controlate instalațiile care ar trebui să prevină exact astfel de incidente.