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Doi copii au murit înecați în râul Mureș

de Redacția Jurnalul    |    21 Iul 2026   •   20:30
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Doi copii au murit înecați în râul Mureș
ISU Mures/Trupurile a doi copii, recuperate de salvatori din râul Mureș

O tragedie cumplită a avut loc marți în localitatea Cipău, județul Mureș, unde doi copii și-au pierdut viața după ce au căzut în râul Mureș. Deși salvatorii au reușit să îi scoată rapid la mal, micuții se aflau deja în stop cardio-respirator și nu au răspuns manevrelor prelungite de resuscitare.

ISU Mureș a anunțat că pompierii militari din cadrul Detașamentului Târnăveni, Punctului de Lucru Luduș și Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș au fost solicitați să intervină pentru căutarea și salvarea celor doi copii care aui intrat în râu la scăldat.

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La locul intervenției au fost mobilizate o autospecială de intervenție, două ambulanțe SMURD, trei autospeciale de primă intervenție și comandă, două bărci și 13 militari. În sprijin a fost trimis și un echipaj de scafandri din cadrul ISU Bistrița-Năsăud.

Cei doi copii au fost găsiți după mai bine de două ore și extrași din apă în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

În ciuda eforturilor salvatorilor, cei doi copii nu au răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicul aflat la locul intervenției a declarat decesul acestora.

(sursa: Mediafax)

 

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