Doi copii au murit înecați în râul Mureș

ISU Mureș a anunțat că pompierii militari din cadrul Detașamentului Târnăveni, Punctului de Lucru Luduș și Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș au fost solicitați să intervină pentru căutarea și salvarea celor doi copii care aui intrat în râu la scăldat.

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La locul intervenției au fost mobilizate o autospecială de intervenție, două ambulanțe SMURD, trei autospeciale de primă intervenție și comandă, două bărci și 13 militari. În sprijin a fost trimis și un echipaj de scafandri din cadrul ISU Bistrița-Năsăud.

Cei doi copii au fost găsiți după mai bine de două ore și extrași din apă în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

În ciuda eforturilor salvatorilor, cei doi copii nu au răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicul aflat la locul intervenției a declarat decesul acestora.

(sursa: Mediafax)