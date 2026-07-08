Teatrul Mic încheie stagiunea 2025–2026: șapte premiere, 256 reprezentații, povești care rămân, un public care revine

Șapte titluri noi au intrat în repertoriu, iar sălile din Strada Constantin Mille și Strada Gabroveni au funcționat la capacitate maximă. Teatrul Mic a continuat ceea ce și-a propus să fie: un spațiu viu, un loc în care prezența și întâlnirile reale contează.

Stagiunea 2025–2026 a adus pe scenă șapte titluri noi, traversând registre diferite: dramaturgie originală, texte contemporane, clasici ai absurdului și o coproducție internațională:

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat - text și regie Radu Iacoban Trei femei înalte de Edward Albee, regia Zsuzsánna Kovács Tristețe și bucurie în viața girafelor de Tiago Rodrigues, regia Dan Coza și Edda Coza — coproducție Teatrul Mic, Teatrul Alexei Mateevici Chișinău și Asociația Tangent, proiect finanțat prin fonduri AFCN Delta de Leta Popescu, regia Alexandru Dabija Victimele datoriei de Eugene Ionesco, regia Nona Ciobanu Strălucirea paraziților de Philip Ridley, regia Diana Păcurar Ellen Babić de Marius von Mayenburg, regia Theodor-Cristian Popescu

Dincolo de scenă, stagiunea 2025–2026 a inclus un program intern de dezvoltare profesională dedicat trupei de actori ai Teatrului Mic. Trei laboratoare artistice, fiecare desfășurat pe parcursul unei săptămâni, au adus în contact direct actorii teatrului cu regizori cu perspective artistice distincte și relevanță europeană:

Masterclass „Artistul și contemporaneitatea” cu regizorul sârb Kokan Mladenović

cu regizorul sârb Workshop „Europa” cu regizorul Alexandru Ianăși

cu regizorul Workshop „Performativitate și ideintitate” cu regizorul Botos Bálint

Trei spectacole din stagiunea 2025 – 2026 au depășit granițele repertoriului curent:

în octombrie 2025, spectacolul Ferma Animalelor a reprezentat Teatrul Mic la cea de-a 35-a ediție a Festivalului Național de Teatru, în două reprezentații la Sala Atelier

a reprezentat Teatrul Mic la cea de-a 35-a ediție a Festivalului Național de Teatru, în două reprezentații la Sala Atelier pe 23 mai 2026, spectacolul Mici crime conjugale a fost jucat cu sala plină la Festivalul Internațional al Teatrului de Studio de la Pitești

a fost jucat cu sala plină la pe 24 mai 2026, Tristețe și bucurie în viața girafelor a închis ediția a XXXII-a a Festivalului Internațional de Animație „Gulliver" de la Galați

Teatrul Mic intră într-o nouă stagiune cu aceeași energie, determinare și cu proiecte care confirmă direcția artistică asumată:

Oameni, locuri și lucruri de Duncan Macmillan, regia Radu Apostol, distribuția: Ana Bianca Popescu, Cezar Grumăzescu, Mihaela Rădescu, Viorel Cojanu, Rareș Florin Stoica, Radu Zetu, Liliana Pană, Andrei Brădean, Irina Rădulescu, Adrian Gîrcu, Ana Dumitrașcu.

de Duncan Macmillan, regia Radu Apostol, distribuția: Ana Bianca Popescu, Cezar Grumăzescu, Mihaela Rădescu, Viorel Cojanu, Rareș Florin Stoica, Radu Zetu, Liliana Pană, Andrei Brădean, Irina Rădulescu, Adrian Gîrcu, Ana Dumitrașcu. Război și Pace de Lev Tolstoi, regia Dumitru Acriș, coproducție Teatrul Mic și Teatrul Metropolis, distribuția: Ana Bart, Andrei Seușan, Cezar Grumăzescu, Claudia Prec, Virgil Aioanei, Irina Velcescu, Manuela Hărăbor, Igor Chistol, Denisa Linteanu, Andrei Pleșa, Nicole Paliță, Victoria Ionescu, Erica Moldovan, Marcel Veselu.

Le mulțumim tuturor actorilor, regizorilor, dramaturgilor, scenografilor, echipei tehnice și colaboratorilor noștri, și, mai presus de toate, spectatorilor fideli, implicați, prezenți în această stagiune care a însemnat:

7 PREMIERE

29 DE TITLURI

256 REPREZENTAȚII

18.213 SPECTATORI

Detalii despre program, spectacole și premiere vor fi anunțate la finalul lunii august, pe toate canalele de comunicare ale Teatrului Mic.

Teatrul Mic merge mai departe cu voi!

Sala Atelier — Strada Constantin Mille nr. 16, sector 1, București /Sala Studio — Strada Gabroveni nr. 57, sector 3, București

www.teatrulmic.ro /facebook.com/teatrulmic.sifoartemic / instagram.com/teatrulmic/

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