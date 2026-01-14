x close
Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu marchează Ziua Culturii Naționale

de Magdalena Popa Buluc    |    14 Ian 2026   •   19:29
Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) marchează Ziua Culturii Naționale, joi, 15 ianuarie 2026, printr-un spectacol de teatru adresat publicului larg, dar și printr-un amplu program educațional și artistic desfășurat în perioada 12–22 ianuarie 2026, sub egida #EduTNRS.

De Ziua Culturii Naționale, publicul este invitat la Centrul Cultural Habitus, unde, începând cu ora 19:00, TNRS prezintă spectacolul „Conu Leonida față cu Reacțiunea… o fandacsie cu Efimița”, după I.L. Caragiale, un spectacol de Mariana Cămărășan.

De asemenea, programul #EduTNRS propune o serie de spectacole, ateliere și lecturi dedicate operei lui Mihai Eminescu, adresate elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal, dar și publicului larg.

Programul evenimentelor

Luni, 12 ianuarie 2026

Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu
 10:00–11:00
 Workshop „Povești de iarnă” – lectură la prima vedere și jocuri de rol
 Actor: Ioana Frunzescu

Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu
 18:00
 Workshop – Ascultare și vorbire asertivă. Personalitatea asertivă în relațiile sociale
 Actor: Ioana Frunzescu

Marți, 13 ianuarie 2026

Liceul de Artă Sibiu
 10:00
 ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS
 Actori: Horia Fedorca, Ali Deac, Alexandru Malaicu, Crina Dumitrescu

Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu
 10:00–12:00
 ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS
 Actori: Cristina Stoleriu, Serenela Mureșan, Cătălin Neghină, Mihai Coman, Eduard Pătrașcu

Miercuri, 14 ianuarie 2026

Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu
 11:00
 ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS
 Actori: Cristina Stoleriu, Serenela Mureșan, Cătălin Neghină, Mihai Coman, Eduard Pătrașcu

Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu – Sala festivă
 09:00
 Eminescu – texte rare – de Ziua Culturii
 Actor: Ioana Frunzescu

Joi, 15 ianuarie 2026 – Ziua Culturii Naționale

Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu
 11:00
 Ziua Culturii Naționale – Mihai Eminescu, atelier de teatru și poezie
 Actori: Ștefan Tunsoiu, Codruța Vasiu, Iustinian Turcu

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu
 10:00
 Actori: Cătălin Neghină
 Eveniment în parteneriat cu Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu

Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu
 11:00
 Eminescu fără granițe – workshop de poezie româno-german
 Actori: Liviu Vlad, Johanna Adam

Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu
 09:00 și 10:00
 „Regăsindu-te pe tine” prin Mihai Eminescu
 Actori: Cristina Ragoș, Antonia Dobocan, Veronica Arizancu, David Cristian

Școala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu
 13:00
 ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS
 Actor: Mihai Coman
 Regia: Bogdan Sărătean

Școala Gimnazială Nr. 18 Sibiu
 11:00
 ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS
 Actori: Cristina Stoleriu, Serenela Mureșan, Cătălin Neghină, Mihai Coman, Eduard Pătrașcu

Vineri, 16 ianuarie 2026

Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu
 12:00
 ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS
 Actor: Mihai Coman
 Regia: Bogdan Sărătean

Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu
 10:00
 ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS
 Actori: Cristina Stoleriu, Serenela Mureșan, Cătălin Neghină, Mihai Coman, Eduard Pătrașcu

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu
 14:00
 ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS
 Actor: Cătălin Neghină

Marți, 20 ianuarie 2026

Biblioteca Liceului Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu
 12:00
 ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS
 Actori: Cristina Stoleriu, Serenela Mureșan, Cătălin Neghină, Mihai Coman, Eduard Pătrașcu

Joi, 22 ianuarie 2026

Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu
 11:00
 Consultații poetice
 Actori: Cristina Ragoș, Veronica Arizancu

Cărturești – Galerie Mall Promenada Sibiu
 16:00
 Consultații poetice
 Actori: Arina Ioana Trif, Ștefan Tunsoiu

 

 

 

 

