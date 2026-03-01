5 ceaiuri care susțin echilibrul hormonal în mod natural

Când hormonii care ghidează somnul, metabolismul, stresul și sănătatea reproductivă se dezechilibrează este posibil să observați schimbări de dispoziție, bufeuri, menstruații neregulate sau creșterea nedorită a părului.

1. Ceai verde

Ceaiurile verde, negru, oolong și alb provin din planta Camellia sinensis.

Antioxidanți: Ceaiul verde se remarcă prin faptul că nu este fermentat, ceea ce îl ajută să rețină mai mulți antioxidanți care protejează celulele. Un antioxidant puternic, epigalocatechin galatul (EGCG), susține metabolismul (modul în care corpul folosește energia) și sănătatea hormonală.

Sănătate metabolică: Cercetările arată că ceaiul verde poate reduce glicemia, poate îmbunătăți sensibilitatea la insulină și poate susține o pierdere modestă în greutate. Acest lucru poate fi benefic pentru persoanele cu sindromul ovarelor polichistice (SOP), o afecțiune legată de androgeni (hormoni masculini) ridicați, acnee, exces de păr și menstruații neregulate. Beneficiile pot fi mai substanțiale atunci când îl bei în mod regulat timp de cel puțin trei luni.

Hormoni sexuali: Un studiu pe termen lung sugerează beneficii suplimentare, menționând că femeile care au băut ceai verde zilnic timp de peste 20 de ani au avut niveluri mai sănătoase de estrogen, o greutate mai mică și un somn mai bun Bărbații din studii similare au arătat niveluri mai ridicate de testosteron, o dispoziție mai bună și un somn îmbunătățit.

Ceaiul verde este sigur pentru majoritatea oamenilor. Unii observă efecte secundare ușoare, cum ar fi urinarea frecventă sau disconfortul stomacal.

2. Ceai de mentă verde

Ceaiul de mentă verde, obținut din planta Mentha spicata, este în mod natural fără cofeină. Are o aromă dulce, mai blândă decât cea a mentei. Este sigur pentru majoritatea oamenilor și este o opțiune bună pentru persoanele cu PCOS. Studiile arată că poate:

-Ajuta la controlul greutății și al glicemiei

-Crește hormonul foliculostimulant (FSH), susținând ovulația și menstruații mai regulate

-Scade testosteronul, reducând acneea și creșterea suplimentară a părului pentru cei cu PCOS

Pentru preparare, folosiți o linguriță de frunze uscate sau un pliculeț de ceai la o cană de apă. Puteți folosi 5-10 frunze proaspete la o cană, dar este util să le zdrobiți ușor pentru a elibera aroma mai întâi. Lăsați-le la infuzat în apă fierbinte timp de cinci până la șapte minute și strecurați. Savurați-l simplu sau amestecat cu miere, lămâie sau ceai verde pentru o aromă și beneficii suplimentare.

3. Ceai de agnus-castus

Agnus-castus (Vitex agnus-castus), cunoscut și sub numele de „ardeiul călugărului”, și-a câștigat numele deoarece călugării credeau odinioară că îi ajută să rămână „casti” sau celibatari prin reducerea dorinței sexuale. Femeile îl folosesc acum pentru a ameliora simptomele sindromului premenstrual (PMS), cum ar fi sensibilitatea sânilor, și pentru a ajuta la menstruațiile neregulate.

Ceaiul de agnus-castus poate ajuta prin scăderea prolactinei și creșterea nivelului de progesteron, ceea ce susține o fază luteală mai sănătoasă (a doua jumătate a menstruației), ceea ce poate îmbunătăți regularitatea menstruației și fertilitatea.7 Unele persoane îl folosesc pentru simptomele menopauzei, cum ar fi bufeurile, dar dovezile sunt limitate.6

Agnus-castus este în general considerat sigur pentru utilizare pe termen scurt (până la trei luni), dar poate provoca tulburări de stomac, dureri de cap, menstruații neregulate sau mâncărime. Evitați agnus-castus dacă:

-Sunteți însărcinată

-Alăptați

-Luați medicamente hormonale

-Aveți cancer la sân, uterin sau ovarian cu receptori hormonali pozitivi

Acest ceai sau tinctură poate avea un gust ușor amar, pământos. Adăugați miere, lămâie sau mușețel pentru a înmuia aroma.

4. Ceai de măghiran

Maghiranul (Origanum majorana) este o plantă din familia mentei. Numele său provine din cuvintele grecești antice „oros” (munte) și „ganos” (bucurie). Frunzele oferă antioxidanți și compuși calmanți, cum ar fi terpenele și flavonoidele.

Unele studii sugerează că maghiranul poate echilibra hormonii reproductivi feminini, ceea ce poate ajuta la:

-Scăderea hormonilor masculini pentru persoanele cu PCOS

-Reducerea hormonilor menstruali

-Crampe reale sau flux abundent9

-Susține sănătatea ovarelor și reglează menstruația.

Un studiu clinic restrâns a constatat că poate îmbunătăți, de asemenea, sensibilitatea la insulină și controlul glicemiei.

Preparat sub formă de ceai, produce o băutură aromatică, liniștitoare, cu o aromă delicată de plante și un strop de mentă. Cu toate acestea, ar trebui evitat dacă sunteți gravidă sau alăptați.

5. Ceai de rădăcină de lemn dulce

Rădăcina de lemn dulce (Glycyrrhiza glabra) poate crește nivelul de cortizol și poate susține sănătatea glandelor suprarenale, ceea ce ar putea ajuta persoanele cu boala Addison sau sindromul oboselii cronice.

Rădăcina de lemn dulce conține compuși vegetali care imită estrogenul și pot reduce testosteronul, ceea ce ar putea fi benefic pentru persoanele cu PCOS. Unele studii notează că poate spori efectul Aldactonei (spironolactone), un medicament adesea prescris pentru PCOS.

Studiile timpurii sugerează că rădăcina de lemn dulce ar putea ameliora bufeurile sau ar putea susține sănătatea oaselor în timpul menopauzei, dar rezultatele sunt mixte. Efectele depind de tipul și cantitatea de rădăcină de lemn dulce.

Ceaiul de lemn dulce are o aromă naturală dulce, pământie. Utilizarea regulată poate crește tensiunea arterială, poate scădea nivelul de potasiu și poate interacționa cu medicamentele pentru inimă sau rinichi. Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a-l consuma des, notează verywellhealth.com.