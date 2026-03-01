Noroc chior pentru 3 zodii chinezești, între 2 și 8 martie 2026

Gândirea limpede, deciziile calculate și acțiunile bine planificate dau rezultate excelente, iar cea mai norocoasă zi a săptămânii este 8 martie.

Prima săptămână completă din martie stă sub energia Calului, care favorizează acțiunea mai mult decât emoțiile. Zilele cu vârf energetic sunt 2, 6 și 8 martie, în timp ce 4 și 7 martie cer mai multă prudență. Un dar sau o oportunitate apare pe 2 martie, așa că gestionarea inteligentă a resurselor este esențială.

Săptămâna include și două „Zile de Închidere”, ideale pentru a încheia capitole vechi și a face loc pentru ceea ce îți dorești cu adevărat. Ziua de 7 martie îți oferă șansa de a spune „nu” lucrurilor care nu te mai reprezintă. Refuzul devine o mișcare de putere, iar după acest moment, Universul îți trimite mai multă activitate și oportunități.

Dragon

Abundență prin vizibilitate, strategie și recunoaștere

Ești extrem de popular săptămâna aceasta, Dragon. Energia Yin, receptivă, domină perioada și te invită să faci ajustări mentale și emoționale. Deși ești obișnuit să iei inițiativa, vei avea cel mai mult de câștigat dacă planifici, îți construiești strategia și îți dozezi puterea.

Zilele de 3 și 8 martie îți testează capacitatea de a învăța de la alții. Chiar dacă rolul secundar nu te atrage, acesta poate deveni o rampă de lansare: factorii de decizie te observă, iar drumul către abundență se deschide.

În dragoste, lucrurile evoluează frumos. Relațiile se îmbunătățesc, iar dacă ești singur, poți întâlni pe cineva cu care conexiunea este imediată. Te simți ales, apreciat și valorizat.

Pe plan personal, este un moment excelent să împărtășești o reușită. Proiectele și realizările tale îți aduc satisfacție emoțională profundă.

Șobolan

Abundență prin parteneriate, bani și echilibru

Pentru tine, Șobolan, 2 martie este o zi excelentă pentru afaceri și colaborări, iar 3 martie favorizează relațiile. Fiind un semn de Apă Yang, mintea ta strategică funcționează perfect cu energia Yin a săptămânii.

Flexibilitatea este cheia. Nu forța lucrurile, observă și așteaptă oportunitățile potrivite. Din punct de vedere financiar, este o săptămână a schimbului echilibrat. Dacă lucrezi cu clienți, recomandări sau vânzări, ajută-i pe alții — ceea ce oferi se întoarce sub formă de contracte și câștiguri.

În relații, tu ești factorul de stabilitate. Comunicarea sinceră duce la vindecare și rezolvarea unor probleme vechi. Dacă ești în căutarea unei relații, discuțiile clare îți arată exact unde te afli. Șansele de angajament cresc.

Maimuță

Abundență prin strategie, negocieri și decizii inteligente

Ești pregătit să pornești în forță, Maimuță. Martie începe cu dorința de a corecta ce nu a funcționat în februarie. Cu Mercur retrograd, este esențial să revizuiești contracte și să renegociezi în avantajul tău.

Pe 6 martie, ești extrem de atent la detalii și concentrat pe strategie. În afaceri sau chestiuni legale, ai șanse mari de reușită. Evitând impulsivitatea și cerând sfaturi, reușești să îți controlezi energia și să câștigi avantajul.

În dragoste, lucrurile se îmbunătățesc în jurul datei de 8 martie. Fie că este vorba de relații, divorț sau planuri de căsătorie, obiectivele pe termen lung se ating prin negociere și comunicare deschisă, mai ales în privința banilor.