Trump: Operațiunea SUA împotriva Iranului se desfășoară „mai rapid decât era programată”

de Redacția Jurnalul    |    01 Mar 2026   •   19:05
Sursa foto: Hepta/Anunţul lui Donald Trump despre atacul din Iran

Donald Trump declară că operațiunea SUA împotriva Iranului se desfășoară „mai rapid decât era programată”.

Trump afirmă că operațiunile militare împotriva Iranului sunt „înaintea programului”.

El a făcut aceste declarații într-un interviu acordat duminică postului CNBC.

Conform The Atlantic, Trump a spus și că Iranul vrea să discute și a fost de acord să discute.

„Majoritatea acelor oameni au dispărut. Unii dintre oamenii cu care aveam de-a face au dispărut, pentru că a fost o mare... a fost o mare lovitură. Oamenii de acolo strigă pe străzi de fericire, dar, în același timp, cad o mulțime de bombe. Oamenii de acolo strigă pe străzi de fericire, dar, în același timp, cad o mulțime de bombe”, a spus Trump despre Iran, conform The Atlantic.

Pentru Fox News, Trump a declarat că 48 de lideri iranieni au fost eliminați în același moment.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: trump Iran operatiune sua
